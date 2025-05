Dudu Dragoș de la Chefi la cuțite a riscat cu preparatul său la ultimul individual din sezon. Ce a gătit și ce au zis chefii

Ultimul battle de la Chefi la cuțite a început în forță pentru toate cele trei echipe, însă doar a reușit să fie cea mai apreciată de juriul care a venit să guste preparatele.

Concurenții, cât și chefii, au avut de gătit preparate Singature, cu care au reușit să impresioneze jurații veniți să-i puncteze. Deși a fost o bătălie strânsă, doar o echipă a putut să se salveze de la individuale, iar aceea a fost echipa formată din Adrian Doroftei, Nicoleta, Alina Birgamini, Mircea și Claudiu.

Astfel că, Chef Orlando și echipa mov, au fost cei care nu au intrat la proba individuală. Același noroc nu a existat și pentru celelalte două echipe, verde și portocaliu, care au fost nevoite să se prezinte la bancuri pentru a găti.

Ce a riscat Dragoș Dudu la Chefi la cuțite, 26 mai 2025, la ultima probă individuală. Ce preparat gătit

Pentru fiecare dintre concurenți această probă a fost una dificilă, însă unii dintre ei au ales preparate mai complexe sau mai dificil de executat, cum a fost și cazul lui Dragoș, care s-a încurcat în sosul pe care l-a așezat alături de homarul gătit.

Deși rețeta lui chef Richard Abou Zaki folosea sos de calamar, iar el a făcut un sos de vin roșu, care nu s-a potrivit deloc cu carnea de la homar.

Chefii au gustat toate farfuriile, însă atunci când au ajuns la cea realizată de Dragoș Dudu au realizat faptul că sosul de vin roșu pe care l-a gătit nu merge deloc cu carnea de homar, însă chef Richard Abou Zaki a fost înțelegător cu el, dat fiindcă sosul care trebuia pus în farfurie este unul care necesită foarte mult timp de preparare.

„Voi face niște ravioli, era foarte moale țelina. Mai ghinionist decât mine nu există! Cred că se apropie textura, am zis să nu folosesc același cartof. Trebuie replicată imaginea, plus minus ce e în imagine. Mă stresează foarte mult preparatul de astăzi. O să încerc să mă apropii măcar 90% cu ceea ce chef Richard a făcut. Am mai gătit homar, nu mi-e frică. Măcar vizuaul să-l am în farfurie”, spune Dragoș.

În cele din urmă, Dragoș Dudu s-a salvat cu 15 puncte, dar din păcate pentru concurenții Alexandrina și Andrei Fluture, rezultatul individualei nu a fost cel dorit. Cei doi au părăsit competiția, cu un pas înainte de semifinale.

Preparatul cel mai apreciat din ediția de luni, 26 mai 2025, a fost cel realizat de Andy, cuțitul de aur de la echipa portocalie, care a realizat o replica a unei farfurii din restaurantul Retroscena unde Richard gătește. Andy a primit 20 de puncte, după el, Bogdan a primit și el un punctaj mare, urmat de Olimpia și Dragoș. Alexandrina a primit 11 puncte, iar Andrei Fluture 12.

