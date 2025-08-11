Cea de-a 14-a ediție a Festivalului Summer Well a adus multă bucurie și emoții la standul Chefi la cuțite de pe Domeniul Știrbey, acolo unde jurații show-ului culinar au venit la întâlnirea cu publicul.

Au fost trei seri magice în care Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Ștefan Popescu și Chef Richard Abou Zaki, venit special din Italia pentru acest eveniment, au pregătit cele mai delicioase gustări, cu care fanii Chefi la cuțite prezenți la Summer Well s-au putut delecta.

Jurații Chefi la cuțite au petrecut trei seri magice la Festivalul Summer Well, alături de fanii show-ului culinar

Devenit un amplu eveniment cultural, care atrage zeci de mii de oameni la Domeniul Știrbey, Festivalul Summer Well prilejuiește un mix fantastic de experiențe memorabile – iar anul acesta, spațiul Chefi la cuțite special amenajat pe Domeniul Știrbey le-a oferit fanilor show-ului culinar trei seri de neuitat.

Cei patru jurați au pregătit live preparate după rețete create de ei: astfel, cei prezenți au avut ocazia să-i vadă în acțiune pe Chefi, dar și să deguste meniul special alcătuit pentru Summer Well.

Chef Ștefan Popescu a adus la festival Rock’n’pork juicy sandwich, cu ceafă de porc, mozzarella și ceapă crocantă, Chef Orlando Zaharia a preparat sandwich-ul Puterea gustului, cu brisket afumat, ciuperci rumenite și brânză brie, Chef Richard Abou Zaki i-a încântat pe fani cu costițe de porc afumate cu fân și glazurate cu barbeque de cireșe și ulei de rucola, iar Chef Alexandru Sautner a definitivat meniul cu un desert aparte – prăjitura Baba cu înghețată de cafea și spumă de mascarpone.

Atmosfera a fost întreținută de Cătălin Rizea, talentatul MC al celor trei seri magice de la standul Chefi la cuțite, care și-a asumat cu succes acest rol în premieră. Spațiul show-ului culinar a fost unul dintre cele mai vizitate pe toată durata festivalului.

Meniul extins (care a cuprins și alte preparate) de la standul Chefi la cuțite a fost pregătit de o echipă condusă de Marian Cernat, Head of Food & Beverage la Domeniul Știrbey.

Alături de Chefi s-a aflat și câștigătorul sezonului 15, Claudiu Gherguț – dar și participanți curajoși din rândul publicului, care au gătit sub îndrumarea lor.

Chefii, care vor putea fi urmăriți într-un nou sezon al show-ului culinar în această toamnă la Antena 1, au lansat astfel anunțul noii serii de preselecții care tocmai a început pentru Chefi la cuțite – bucătarii cu experiență sau pasionații de gătit care își manifestă talentul culinar doar în bucătăria de acasă sunt așteptați să se înscrie pe casting.a1.ro.

