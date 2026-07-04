Daria Ion, concurenta din echipa verde pe care chef Orlando Zaharia a alintat-o „fetița cu cireșe”, i-a făcut o vizită surpriză juratului, iar revederea i-a înduioșat pe fanii din mediul online.

Revedere emoționantă între chef Orlando Zaharia și Daria Ion, „fetița cu cireșe” din echipa sa. Gestul care l-a emoționat pe jurat | Antena 1

Chef Orlando Zaharia le-a împărtășit fanilor emisiunii Chefi la cuțite întâlnirea specială, postând pe Instagram o fotografie alături de Daria Ion.

Fetița în vârstă de 14 ani s-a remarcat în sezonul „Chefi la cuțite – Viitorul are gust”, dedicat copiilor pasionați de gastronomie. Tânăra concurentă a fost prima alegere a lui chef Orlando Zaharia la formarea echipei verzi și a impresionat atât prin preparatele sale, cât și prin naturalețea și optimismul de care a dat dovadă pe parcursul competiției, motiv pentru care juratul a alintat-o „fetița cu cireșe”.

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Daria Ion, „fetița cu cireșe”, i-a făcut o vizită surpriză lui chef Orlando Zaharia

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În imaginea postată pe Instagram de chef Orlando Zaharia, cei doi apar zâmbind, în timp ce Daria ține în brațe un coș plin cu cireșe.

„Bucuria mea de azi: Daria, <<fetița cu cireșe>>, prințesa echipei verzi de la @chefilacutite a venit azi în vizită cu cireșe culese chiar de ea. Minunat copiț! Mulțumesc!”, a scris chef Orlando Zaharia în dreptul fotografiei.

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Postarea a strâns rapid mii de aprecieri și sute de comentarii, iar urmăritorii au fost impresionați de gestul fetiței, dar și de relația frumoasă pe care cei doi au păstrat-o chiar și după încheierea emisiunii.

„Ce bucurie să primești așa ceva”/„Cireșica, așa dulce fetița asta! Tare mi-a plăcut de ea în emisiunea de gătit, ediția aceea cu copii”, acestea fiind doar câteva dintre comentariile oamenilor.

Vizita surpriză, dar și darul adus de micuță demonstrează că experiența din platoul emisiunii a însemnat mai mult decât o competiție culinară. Pentru chef Orlando Zaharia, întâlnirea cu Daria Ion s-a transformat într-un moment de suflet, iar reacțiile din mediul online confirmă că astfel de gesturi simple rămân printre cele mai apreciate de fanii emisiunii.

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Daria Ion, un parcurs memorabil la „Chefi la cuțite - Viitorul are gust”

Daria Ion, în vârstă de 14 ani, din Dâmbovița, a fost finalista echipei verzi, condusă de chef Orlando Zaharia.

Deși trofeul a revenit Irinei Iancu din echipa lui chef Richard Abou Zaki, Daria Ion a părăsit competiția cu capul sus. Parcursul ei a fost marcat de o evoluție constantă, demonstrând o maturitate surprinzătoare în fața bancului de lucru și o viziune culinară care i-a impresionat pe jurați încă din etapele eliminatorii.

În bătăla finală, Daria Ion a beneficiat de sprijinul mentorului său, chef Orlando Zaharia, dar și de experiența lui Claudiu Gherguț, câștigătorul sezonului 15 și cuțitul de aur al lui chef Orlando, care i-a fost alături în momentele de presiune.

După anunțarea rezultatului final, Daria Ion a transmis un mesaj plin de recunoștință și optimism, subliniind că această experiență reprezintă doar punctul de plecare în călătoria sa culinară.

„Marea finală Chefi la cuțite a fost un rollercoaster emoțional. Nu am câștigat premiul cel mare, dar am câștigat respectul juraților, o mulțime de prieteni și certitudinea că o să devin pe zi ce trece mai ambițioasă. Am intrat în acest concurs ca un copil pasionat și plec ca un finalist mândru, gata să cucerească noi culmi”.