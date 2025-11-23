Rețeta delicioasă de paste de post a lui Chef Roxana Blenche. De ce ingrediente ai nevoie

Antena Căutare
Iată o rețetă de post care se prepară simplu și rapid, cu doar câteva ingrediente.

Publicat: Duminica, 23 Noiembrie 2025, 07:00
Rețeta de post a lui chef Roxana Blenche pentru o porție de paste delicioase este extrem de ușoară de pregătit. | Antena 1 & Instagram

Postul Crăciunului poate deveni mai ușor dacă ai rețete de post inspirate care aduc savoare în bucătăria ta.

În postul Crăciunului ai mereu nevoie de multe idei de rețete de post pentru a găti zilnic ceva bun și proaspăt pentru întreaga familie. Și pentru că acest post este lung și durează până pe 25 decembrie, chiar în ziua de Crăciun, iată o idee de paste de post care o să convingă să o pregătești pentru tine și cei dragi.

Chef Roxana Blenche a venit cu o idee inedită de paste de post care te pot scăpa din încurcătură atunci când nu mai știi ce să gătești pentru tine și familia ta în postul Crăciunului.

Rețeta de paste de post a lui chef Roxana Blenche

Ingrediente rețetă de paste de post

  • o ceapă albă
  • 2 căței de usturoi
  • 50 gr roșii uscate
  • ulei de măsline
  • sos de roșii
  • paste fusilli
  • 100 gr broccoli
  • 100 gr de măsline kalamata
  • 200 gr spanac proaspăt

Mod de preparare rețetă de paste de post

Începem prin a tăia ceapa julien și o punem în tigaie la călit în ulei de măsline. Apoi tocăm roșiile uscate și le adăugăm în tigaie, după care turnăm sucul de roșii și amestecăm foarte bine.

Între timp punem la fiert și pastele în apă clocotită cu puțină sare. După ce pastele au fiert, le punem direct peste sos în tigaie, iar în apa de la paste opărim pentru 3-4 minute câteva buchețele de broccoli.

Tot în tigaie peste paste și sos adăugăm spanacul și măslinele și amestecăm bine. Adăugăm la final și broccoli-ul fiert peste paste și rețeta noastră e gata.

Pastele se așează într-un bol și se servesc calde, fără parmezan sau pecorino romano pentru că este post.

