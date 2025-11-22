Rețeta de aperitiv delicios de post cu măsline. Cât de ușor se prepară și care sunt ingredientele necesare

Postul Crăciunul poate deveni o provocare pentru mulți credincioși care își doresc să îl țină până la final.

Pentru că postul Crăciunului e lung, e nevoie de multă inspirație pentru a reuși să faci mereu rețete delicioase pentru întreaga familie.

Iată o nouă rețetă de post cu care îi poți cuceri pe cei dragi în postul Crăciunului. Ai nevoie de doar câteva ingrediente pe care cel mai probabil le ai deja în cămară sau în frigider.

Rețeta simplă și rapidă de pastă de măsline de post

Rețeta pregătită de Cosânzenele Gătesc a devenit deja virală pe rețelele de socializare, iar utilizatorii care au încercat-o sunt extrem de încântați.

Ingrediente pastă de măsline de post

260 g de măsline verzi fără sâmburi

200 g de brânză vegană sau tofu

jumătate de legătură de pătrunjel

piper proaspăt măcinat

o linguriță de oregano

2 linguri de ulei de măsline

2-3 linguri de apă

Mod de preparare pastă de măsline de post-partum

Pentru a prepara această rețetă de post avem nevoie de un blender sau un robot de bucătărie cu care să putem mărunți și amesteca ingredientele. Mai întâi pune măslinele fără sâmburi în blender, rupe brânza tofu bucăți, adaugă pătrunjelul, oregano, piper, uleiul de măsline și două linguri de apă. Mărunțește bine ingredientele în blender până obții o pastă fină și cremoasă. Gustă preparatul și potrivește-l de sare dacă cumva mai este cazul.

Așează apoi crema proaspăt obținută într-o farfurie, decorează cu câteva bucățele de măsline verzi, câteva picături de ulei de măsline și frunze de pătrunjel proaspăt. Pentru servirea acestui preparat poți prăji în tigaie câteva felii de pâine până devine crocantă.

Acest aperitiv este unul perfect pentru zilele de post, dar poate servit și la masa de Crăciun dacă vrei să înlocuiești brânza tofu cu brânză feta sau telemea de vacă.

Pasta delicioasă de măsline va fi o încântare pentru întreaga familie, dar și pentru invitații tăi la masa de sărbătoare.

