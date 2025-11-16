Antena Căutare
Rețeta lui Chef Roxana Blenche pentru ciorba de perișoare de post, perfectă pentru Postul Crăciunului. Cum se prepară

Pe 13 noiembrie, joi, a fost Lăsata Secului pentru Postul Crăciunului 2025. Cei care țin post înainte de sărbătorile de iarnă au nevoie de inspirație pentru rețete delicioase.

Publicat: Duminica, 16 Noiembrie 2025, 07:00
Iată o rețetă delicioasă de ciorbă de perișoare de post pentru Postul Crăciunului 2025. | Shutterstock

Pentru că a început Postul Crăciunului, o ciorbă caldă și delicioasă e perfectă pentru a uita de vremea rece de afară.

Rețetele de post sunt la mare căutare în această perioadă. Iată o rețetă delicioasă pregătită de Chef Roxana Blenche care te va ajuta să îți încânți întreaga familie cu o ciorbă hrănitoare și gustoasă.

Rețeta lui Chef Roxana Blenche de ciorbă de perișoare de post

Ingrediente pentru ciorbă de perișoare de post

  • 2 morcovi
  • o rădăcină de păstârnac
  • o rădăcină de pătrunjel
  • 1/2 țelină
  • o ceapă
  • un ardei capia
  • un plic de soia
  • 2 legături de pătrunjel
  • 50 ml ulei de măsline
  • 750 ml suc de roșii
  • 4-5 frunze varză murată
  • sare
  • piper
  • boia dulce
  • 6 linguri de făină
  • cimbru
  • 500 ml zeamă de varză

Mod de preparare pentru ciorbă de perișoare de post

Începem prin curăță morcovii, rădăcina de păstârnac, rădăcina de pătrunjel și jumătatea de țelină. Apoi le tocăm fin pe toate sau le dăm pe răzătoarea mare.

Punem în oală ceapa la călit în uleiul de măsline, iar după ce prinde culoare, punem și celelalte legume pe care le-am dat prin răzătoare. Adăugăm sare și le călim la foc mediu. Când s-au călit adăugăm și un fir de cimbru și apă și se lasă la fiert.

Între timp, luăm plicul de soia și îl punem la fiert. Tocăm ardeiul capia în cuburi mici și îl adăugăm în ciorbă. După ce soia a fiert bine, trebuie scursă și pusă într-un vas peste care se adaugă o jumătate de ceapă, o legătură de pătrunjel, sare, piper, o linguriță de boia dulce și făina. Amestecați bine totul până obțineți o compoziție omogenă.

E timpul să adăugați sucul de roșii în ciorbă. Între timp, cât fierbe acesta împreună cu legumele, formăm perișoarele. Mai întâi ungeți mâinile cu ulei și formați perișoarele mici și rotunde. Tocați fin frunzele de varză murată și puneți-o în ciorbă și puneți și 500 ml zeamă de varză, lăsând să fiarbă pentru 15-20 minute.

După ce a fiert, adăugați perișoarele una câte una în ciorbă și mai lăsați să fiarbă totul pentru încă 15 minute sau până se ridică perișoarele la suprafață. Tocați o legătură de pătrunjel proaspăt pe care o adăugați în ciorbă după ce ați oprit focul.

