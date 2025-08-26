Cu ochii pe Insulă, episodul 24. Ce a dezvăluit Olga despre igiena lui CRBL. Ce anume a cucerit-o la el

În episodul 24 din „Cu ochii pe Insulă”, Olga, Ecaterine și Lizi Natanticu au fost întrebate ce observă pentru prima dată la un bărbat și cum ar reuși să le cucerească în 5 minute.

În noul episod din „Cu ochii pe Insulă”, după ce au urmărit la Insula Iubirii secvența în care George Juaguarul spune că are nevoie doar de 5 minute să cucerească o femeie, invitatele trebuie să răspundă la o provocare.

Cum spune Olga că a fost cucerită de CRBL

Ecaterine a dezvăluit că ei i-ar plăcea ca bărbatul care o cucerește să fie darnic și să îi transmită o energie pozitivă, să radieze atunci când o vede. Astfel, i-ar transmite că toată atenția lui este îndreptată asupra ei. Ea vrea să știe că bărbatul de lângă ea o apreciază și știe cum să o impresioneze cu gesturi mici.

Citește și: Iustina și Cornel Luchian, revenire spectaculoasă la TV. Ce zice fata despre ispita Teo, după scenele fierbinți cu Ella

Olga, iubita lui CRBL, a spus că pentru ea contează aspectul fizic atunci când vede un bărbat pentru prima dată. După felul în care arată și cum e îmbrăcat își poate da seama dacă este sau nu îngrijit și dacă și-a dat interesul să arate bine la întâlnire.

De asemenea, ea a dezvăluit că pentru a se simți cucerită, bărbatul de lângă ea trebuie să îi demonstreze că poate să fie bărbat, să fie curat și îngrijit. De cealaltă parte, CRBL completa că nu ar trebui să o deranjeze puțin negru sub unghii, în spirit de glumă, dar Olga l-a crezut pe cuvânt și i-a luat unghiile la control. Ea a menționat că, dacă e nevoie, chiar ea ar putea să îi taie unghiile.

Urmărind materialul, Ecaterine a înțeles că Olga chiar îi taie mereu unghiile lui CRBL, acesta fiind modul ei de a-și arăta afecțiunea și grija pentru el.

CRBL și Olga au început să râdă și au lămurit faptul că Olga nu se ocupă de igiena lui CRBL, dar ar fi în stare să facă asta dacă ar observa că ceva nu e în regulă.

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 16. Ce ar face Bella Santiago dacă relația dintre ea și Nicu s-ar încheia. Ce a dezvăluit

„Cu ochii pe Insulă”, noul show în care cuplurile comentează Insula Iubirii

Bursucu' revine în televiziune cu o emisiune care le permite telespectatorilor să intre în casele vedetelor lor preferate. „Cu ochii pe Insulă” se vede în fiecare de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Astfel, prezent la evenimentul Avanpremiera Insula Iubirii, sezonul 9 simpaticul prezentator a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre noua lui emisiune.

„Sunt mândru să fiu aici. Îți spun sincer, sunt foarte fericit și le mulțumeam colegilor de primirea frumoasă de care am avut parte. Mă simt onorat, de multe ori nu știu cum să gestionez pentru că toată lumea îmi zâmbește, toată lumea e fericită. Și acum, fericirea mea, cu fericirea lor, mi-e să nu fie prea multă fericire”, a declarat emoționat Bursucu' pentru reporterul Antena Stars.

Prezentatorul TV a explicat și cum va fi formatul „Cu ochii pe Insulă”. „Suntem cu ochii și pe Insulă - ăsta ar fi trebuit să fie tiltul complet. De ce? Pentru că în platou cu mine vor mai fi trei cupluri de vedete, iar noi, am îndrăznit, să le instalăm în livingul lor de acasă, o cameră de luat vederi. Adica noi îi vom filmat în timp ce se uită la Insula Iubirii. Vom aduce toate reacțiile în platou și vom încerca să aflăm de ce au avut acele reacții. Mai mult decât atât, vom încerca să aflăm adevărul lor.

De foarte multe ori, oamenii se întreabă acasă cum reacționează vecinul, vecina. Se vorbește despre Insula Iubirii peste tot. În tramvai, la locul de muncă, pe stradă, este emisiunea fenomen. Uită-te ce este aici. E incredibil! Eu n-am mai văzut”, a adăugat acesta.

Citește și: Cu ochii pe Insulă, episodul 15. Ce o enervează pe Olga la CRBL. Ce a dezvăluit din intimitatea relației lor