Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 26 august 2025. Ce cred vedetele despre bărbații care își întorc privirea către alte femei în timp ce sunt cu partenera
Episodul 25, din data de 26 august 2025 a emisiunii Cu ochii pe Insulă, sezonul 1. Tema zilei: bărbații care merg de mână cu partenera, dar își îndreaptă privirea spre alte femei. Ce cred cuplurile despre acest comportament? Este doar curiozitate, lipsă de respect sau semn că relația nu este una solidă? Vedetele din platou analizează situațiile și împărtășesc experiențele personale.
Marti, 26.08.2025, 18:15