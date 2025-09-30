Antena Căutare
Home Exclusiv a1.ro Serghei Mizil, despre momentele de cumpănă pentru echipa lui la Asia Express - Drumul Eroilor."Când eram în Vietnam..."

Serghei Mizil, despre momentele de cumpănă pentru echipa lui la Asia Express - Drumul Eroilor."Când eram în Vietnam..."

Serghei Mizil ne-a dezvăluit mai multe detalii despre provocările întâmpinate la Asia Express - Drumul Eroilor.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 30 Septembrie 2025, 11:32 | Actualizat Miercuri, 01 Octombrie 2025, 11:22

Într-un interviu sincer despre experiența Asia Express, Serghei Mizil, în stilul său caracteristic plin de umor și carismă, a vorbit dechis despre experiența care l-a marcat.

El ne-a vorbit despre relația cu fiicele sale, despre ce l-a impresionat cel mai mult la cele 3 țări în care a ajuns, dar și despre relația pe care o are acum cu Mara Bănică, co-echipiera lui.

Interviu exclusiv cu Serghei Mizil de la Asia Express - Drumul Eroilor

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant

Ai primit vreun sfat de la fetele tale înainte să pleci la Asia Express? Ce ți-au zis? Ce reacție au avut când au aflat că urmează să pleci cu Mara?

“Nu. Nu știu, eu am o relație mai specială cu fetele mele. Suntem mai mult prieteni. Nici nu îmi spun tată, îmi spun pe nume, Serghei. Și au zis că au încredere în mine. Dacă eu zic că fac o chestie, chiar o fac. Tot timpul am fost foarte independent. Mi-au spus că dacă rămân pe-acolo să le spun unde e Rolexul, dacă mierlesc pe-acolo”, a povestit Serghei despre relația cu fiicele lui.

De câte ori v-ați gândit tu și Mara să renunțați la competiție pe parcursul filmărilor și ce anume v-a făcut să mergeți mai departe?

“Eu nu m-am gândit atât de mult să renunț. Ea o dată voia să ieșim, o dată voia să stăm, o dată voia să ieșim, o dată voia să stăm. Dup-aia am zis să ieșim din competiție că am stabilit că ieșim. Eu am zis să stăm pentru că în primul rând toată lumea a zis că nu avem nicio șansă. Am luat nămoalele alea și imunitate, am demonstrat că putem și i-am zis „hai mă să stăm degajați acuma pentru că într-un fel noi ne-am făcut talentul”. E greu să te gândești că în bați pe sportivi de performanță, noi niște babe la vârsta pe care o avem. Noi amândoi aveam 140 de ani”, a mai povestit concurentul Asia Express.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă

Care a fost treaba cu cumetriile de la Asia Express?

“Deci de-asta am și mers la Asia Express în clipa în care am văzut că e Raluca, cu care am o relație de ani de zile cu ea, deosebită, cu Dan Alexa și cu Gabi Tamaș pe care îi consider ca și pe frații mei. Florin iar care era o piesă tare, ne știam, pe Karmen o știam, deci nu știam actorii, pe Rengle și pe Alina și Cristina. Dar imediat ce am stat acolo după primele zile, niște oameni deosebiți absolut toți, și ei, și oamenii din producție. Am fost ca o familie acolo”, a spus Serghei Mizil.

Ce moment crezi că nu vei uita niciodată de la Asia Express?

“Nu m-a marcat nimic. Oricum m-a fascinat Vietnamul în toată chestia modernă, cu autostrăzi, cu circulația aia și cu templele alea imense pe care le-au păstrat, e ceva spectaculos. Și plus toate insulele, și proba aia cu barca pentru mine a fost o chestie, n-am mai văzut până acuma”, a mai explicat concurentul Asia Express – Drumul Eroilor.

Cum te înțelegi cu Mara acum? Ce s-a schimbat la relația voastră după participarea la Asia Express?

“Ne salutăm dacă ne vedem, dar nu ne vedem”, a mai spus Serghei Mizil râzând.

serghei mizil
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Ce avere are Serghei Mizil de la Asia Express. Concurentul de pe Drumul Eroilor a dezvăluit și ce pensie primește

Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis despre re...
Înapoi la Homepage
AS.ro Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator Valentin Ceauşescu, apel disperat către statul român. Situaţia teribilă în care a ajuns fiul fostului dictator
Observatornews.ro Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol Jumătate de țară intră sub alertă de cod portocaliu și galben de ploi abundente. La munte, viscol
O femeie a murit electrocutată pentru că a intrat în cadă cu mobilul aflat la încărcat  O femeie a murit electrocutată pentru că a intrat în cadă cu mobilul aflat la încărcat 

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Naba Salem, dezvăluiri despre ispite și concurenții din sezonul 9 Insula Iubirii. Vezi acum interviul exclusiv!
Citește și
Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis despre relația lor
Interviu Emil Rengle și Alejandro Fernandez. Care e secretul echipei lor în Asia Express. Ce mesaj au transmis...
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în vârstă de 79 de ani
Dolly Parton și-a amânat concertele din Las Vegas din cauza unor probleme de sănătate. Cum se simte artista în... Catine.ro
Interviu cu Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Ce spun cei doi concurenți Asia Express despre cumetriile de pe Drumul Eroilor
Interviu cu Raluca Bădulescu și Florin Stamin. Ce spun cei doi concurenți Asia Express despre cumetriile de pe...
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în mediul online
Kerem Bürsin și Hadise au participat la Săptămâna Modei de la Milano. Ce fotografii au publicat actorii în... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ... Libertatea.ro
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta către „pustietate”. Mesajul lor pentru Daniel David
Studenții celei mai bune facultăți din țară, „bătaia de joc” a UBB: Sunt puși să facă naveta... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini 
Trupul neînsuflețit al Ioanei Popescu a fost depus la capelă. Primele imagini  Spynews.ro
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu
Controverse uriaşe după moartea jurnalistei! Cine va moșteni vila de 1 milion de euro a Ioanei Popescu BZI
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă
Pavlova cu pere caramelizate și cremă de ciocolată albă HelloTaste.ro
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina pe el
O profesoară a primit 10 ani de închisoare după ce s-a descoperit ce i-a făcut unui elev. Ea, însă, a dat vina... Antena3.ro
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au useit
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 1 octombrie 2025. Taurii se bucură de libertate. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard euro/săptămână
Viața noastră pe datorie devine tot mai scumpă! România atinge o viteză cosmică de îndatorare: 1 miliard... Jurnalul
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani
Vaccinarea anti-HPV gratuită intră în vigoare pentru tinerii cu vârste între 19 și 26 ani Kudika
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei mai afectați
Cât va fi prețul gigacaloriei în iarna 2025-2026 în marile orașe din România. Locuitorii din Timișoara, cei... Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fată a murit în timpul unui
O fată a murit în timpul unui "ritual", în Israel. Pedeapsa primită de cel care a îngropat-o de vie Observator
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos
Alimente pentru sănătatea oaselor. Cum îți pot sprijini sistemul osos MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa
FOTO. Serena Williams, mai slabă ca oricând! N-a arătat niciodată așa ProSport
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție
Pensionarii din România care vor primi 480 lei în plus la pensie. Care este singura condiție Gandul
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat
Anunț OFICIAL despre moartea Ioanei Popescu, de la Spitalul Sfântul Ioan! Misterul a fost elucidat CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a făcut rinoplastie
Lana del Rey a vorbit despre operațiile sale estetice, după ce i-a dat replica unui fan care a acuzat-o că și-a... ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare
Supă cremă de dovleac cu năut, consistentă și hrănitoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x