Serghei Mizil, despre momentele de cumpănă pentru echipa lui la Asia Express - Drumul Eroilor."Când eram în Vietnam..."

Serghei Mizil ne-a dezvăluit mai multe detalii despre provocările întâmpinate la Asia Express - Drumul Eroilor.

Într-un interviu sincer despre experiența Asia Express, Serghei Mizil, în stilul său caracteristic plin de umor și carismă, a vorbit dechis despre experiența care l-a marcat.

El ne-a vorbit despre relația cu fiicele sale, despre ce l-a impresionat cel mai mult la cele 3 țări în care a ajuns, dar și despre relația pe care o are acum cu Mara Bănică, co-echipiera lui.

Interviu exclusiv cu Serghei Mizil de la Asia Express - Drumul Eroilor

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. Mara Bănică și Serghei Mizil au cedat! Ce s-a întâmplat la proba păpușei gigant

Ai primit vreun sfat de la fetele tale înainte să pleci la Asia Express? Ce ți-au zis? Ce reacție au avut când au aflat că urmează să pleci cu Mara?

“Nu. Nu știu, eu am o relație mai specială cu fetele mele. Suntem mai mult prieteni. Nici nu îmi spun tată, îmi spun pe nume, Serghei. Și au zis că au încredere în mine. Dacă eu zic că fac o chestie, chiar o fac. Tot timpul am fost foarte independent. Mi-au spus că dacă rămân pe-acolo să le spun unde e Rolexul, dacă mierlesc pe-acolo”, a povestit Serghei despre relația cu fiicele lui.

De câte ori v-ați gândit tu și Mara să renunțați la competiție pe parcursul filmărilor și ce anume v-a făcut să mergeți mai departe?

“Eu nu m-am gândit atât de mult să renunț. Ea o dată voia să ieșim, o dată voia să stăm, o dată voia să ieșim, o dată voia să stăm. Dup-aia am zis să ieșim din competiție că am stabilit că ieșim. Eu am zis să stăm pentru că în primul rând toată lumea a zis că nu avem nicio șansă. Am luat nămoalele alea și imunitate, am demonstrat că putem și i-am zis „hai mă să stăm degajați acuma pentru că într-un fel noi ne-am făcut talentul”. E greu să te gândești că în bați pe sportivi de performanță, noi niște babe la vârsta pe care o avem. Noi amândoi aveam 140 de ani”, a mai povestit concurentul Asia Express.

Citește și: Asia Express sezonul 8, 23 septembrie 2025. O echipă a fost implicată într-un accident rutier, iar alta pare că se destramă

Care a fost treaba cu cumetriile de la Asia Express?

“Deci de-asta am și mers la Asia Express în clipa în care am văzut că e Raluca, cu care am o relație de ani de zile cu ea, deosebită, cu Dan Alexa și cu Gabi Tamaș pe care îi consider ca și pe frații mei. Florin iar care era o piesă tare, ne știam, pe Karmen o știam, deci nu știam actorii, pe Rengle și pe Alina și Cristina. Dar imediat ce am stat acolo după primele zile, niște oameni deosebiți absolut toți, și ei, și oamenii din producție. Am fost ca o familie acolo”, a spus Serghei Mizil.

Ce moment crezi că nu vei uita niciodată de la Asia Express?

“Nu m-a marcat nimic. Oricum m-a fascinat Vietnamul în toată chestia modernă, cu autostrăzi, cu circulația aia și cu templele alea imense pe care le-au păstrat, e ceva spectaculos. Și plus toate insulele, și proba aia cu barca pentru mine a fost o chestie, n-am mai văzut până acuma”, a mai explicat concurentul Asia Express – Drumul Eroilor.

Cum te înțelegi cu Mara acum? Ce s-a schimbat la relația voastră după participarea la Asia Express?

“Ne salutăm dacă ne vedem, dar nu ne vedem”, a mai spus Serghei Mizil râzând.

Citește și: Ce avere are Serghei Mizil de la Asia Express. Concurentul de pe Drumul Eroilor a dezvăluit și ce pensie primește