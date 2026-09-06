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Anunț important! Când se difuzează „Furnicuțele”. Schimbarea pe care toți o așteptau, după venirea lui Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a vorbit în premieră despre „Furnicuțele” și venirea sa în echipă. Radu Ciucă a dezvăluit ce schimbări îi așteaptă pe telespectatori din 7 septembrie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 06 Septembrie 2026, 10:00 | Actualizat Marti, 01 Septembrie 2026, 14:34
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Anunț important! Când se difuzează „Furnicuțele”. Schimbarea pe care toți o așteptau, după venirea lui Cătălin Măruță | Antena 1
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Cătălin Măruță a vorbit în premieră despre noul sezon „Furnicuțele”, emisiune în care Scama și Blană îl vor avea alături pe prezentator. Într-un interviu exclusiv, Cătălin Măruță a dezvăluit mai multe detalii despre formatul emisiunii, dar și despre motivele pentru care a acceptat să facă parte din acest proiect.

Ce se schimbă din 7 septembrie la Furnicuțele

Prezentatorul spune că se regăsește în proporție de 100% în formatul de divertisment și apreciază faptul că programul de filmări îi permite să își împartă timpul între televiziune, familie și proiectele pe care le desfășoară în mediul online.

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„E un format de divertisment 100%, e un format în care mă regăsesc 100%, în același timp e un format care îmi permite să am foarte mult timp liber și pentru familia mea. Este o emisiune care se înregistrează în prima parte a săptămânii, ceea ce înseamnă că partea a doua a săptămânii poate să fie pentru proiectele din online”, a declarat Cătălin Măruță.

Cătălin Măruță s-a reîntâlnit cu Radu Ciucă

Venirea lui Cătălin Măruță la „Furnicuțele” a adus și o reîntâlnire neașteptată pe platourile de filmare. Prezentatorul s-a întâlnit din nou cu Radu Ciucă, cu care a mai colaborat în trecut. Radu s-a arătat încântat de faptul că cei doi vor forma din nou o echipă.

„Părea că nu e adevărat. M-am bucurat foarte tare că a venit și că s-a alăturat echipei. Chiar vorbeam și râdeam de treaba asta. Că dacă dăm puțin timpul înapoi, în martie, când am venit eu aici și povesteam noi doi, el mă încuraja, nu mă gândeam o secundă că, nu știu, peste câteva luni el o să apară aici, în platou. M-am bucurat foarte tare. I-am zis și lui: «Cred că mă bucur mai tare ca tine»”, a spus Radu Ciucă, în exclusivitate.

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Tot Radu Ciucă a dezvăluit și una dintre schimbările importante care îi așteaptă pe telespectatori odată cu venirea lui Cătălin Măruță.

„Din 7 septembrie, toată lumea cu ochii pe Furnicuțe. Să nu cumva să rateze vreo emisiune, pentru că vom fi de luni până duminică și, cu siguranță, vom avea mult mai multe surprize și îi vom bucura pe cei de acasă”, a spus Radu Ciucă.

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Astfel, dacă până acum „Furnicuțele” puteau fi urmărite de luni până vineri, din 7 septembrie emisiunea va fi difuzată de luni până duminică, oferindu-le telespectatorilor și mai multe momente de divertisment și surprize.

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