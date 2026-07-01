„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. Ce cadou prețios a putut să îi facă Inna

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Andrei Niculae a vorbit despre parcursul său la radio și cum a ajuns să practice meseria care i-a plăcut încă din copilărie.

Andrei Niculae, omul pe care toată lumea îl cunoaște de la radio, a venit și la televizor chiar în platoul emisiunii Furnicuțele.

Ce cadou prețios a putut să-i facă Inna

Multă lume cunoaște maratonul lui Andrei Niculae de la radio. Acesta i-a dezvăluit lui Denise Rifai faptul că două dintre invitatele sale l-au impresionat foarte mult. A menționat-o pe Loredana Groza, dar și pe Inna. Aceasta din urmă i-a oferit un cadou extrem de prețios.

„Iar Inna m-a surprins mai mult decât plăcut. După ce a plecat de la maraton, a trimis pe cineva cu un diamant negru.”, a povestit Andrei Niculae. A povestit cum a primit un cercel din partea artistei, când ea a văzut că și-a pierdut vechiul cercel.

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Și-a dorit să devină om de radio încă din clasa 1 când a văzut un film care l-a marcat. A bătut la multe uși până a ajuns unde se află astăzi, dar spune că munca i-a plăcut întotdeauna. Cristi Stanciu a fost cel care l-a luat alături de el.

A fost întotdeauna un om agitat și spune el că a mers și la ajutor specializat pentru a vedea dacă suferă de o anumită afecțiune. Alice și Veronica, colegele sale, au venit de asemenea în platoul emisiunii Furnicuțele pentru a aduce doar cuvinte de laudă la adresa sa. Cu toate acestea, Alice a subliniat că de câteva ori, Andrei Niculae a și enervat-o.

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„Am lansat o piesă la Nostalgia și mi-a zis că dansez fake.”, a spus Alice despre Andrei Niculae. În ultimă instanță ambele au punctat că el este un om pe care se pot baza.

„De aceea trioul a funcționat.”, a povestit Veronica. Doi ascultători de la radio au intrat în direct și i-au transmis numai lucruri frumoase lui Andrei Niculae.

Cum l-a descris Denis de la The Motans pe Andrei Niculae

Artistul a ținut să puncteze faptul că omul de radio își dorește întotdeauna să înveselească oamenii și să-i facă să se simtă bine. Chiar Andrei Niculae a declarat că este „băiatul mamei” și i-ar plăcea să-și vadă părinții fericiți cât mai mult timp posibil.

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Cred că e un om cu un simț al umorului, nu am mai cunoscut un om cu un simț al umorului atât de dezvoltat. El dacă știe că un om are o stare proastă, își dorește ca omul să depășească momentul.„ a spus colega lui de la radio, la Furnicuțele.