Antena Căutare
Home Furnicutele Stiri „Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. Ce cadou prețios a putut să îi facă Inna

„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. Ce cadou prețios a putut să îi facă Inna

Invitat în emisiunea Furnicuțele, Andrei Niculae a vorbit despre parcursul său la radio și cum a ajuns să practice meseria care i-a plăcut încă din copilărie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 01 Iulie 2026, 17:30 | Actualizat Miercuri, 01 Iulie 2026, 16:59
„Furnicuțele”, invitat Andrei Niculae. Ce cadou prețios a putut să îi facă Inna | antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Andrei Niculae, omul pe care toată lumea îl cunoaște de la radio, a venit și la televizor chiar în platoul emisiunii Furnicuțele.

Ce cadou prețios a putut să-i facă Inna

Multă lume cunoaște maratonul lui Andrei Niculae de la radio. Acesta i-a dezvăluit lui Denise Rifai faptul că două dintre invitatele sale l-au impresionat foarte mult. A menționat-o pe Loredana Groza, dar și pe Inna. Aceasta din urmă i-a oferit un cadou extrem de prețios.

„Iar Inna m-a surprins mai mult decât plăcut. După ce a plecat de la maraton, a trimis pe cineva cu un diamant negru.”, a povestit Andrei Niculae. A povestit cum a primit un cercel din partea artistei, când ea a văzut că și-a pierdut vechiul cercel.

Articolul continuă după reclamă

Și-a dorit să devină om de radio încă din clasa 1 când a văzut un film care l-a marcat. A bătut la multe uși până a ajuns unde se află astăzi, dar spune că munca i-a plăcut întotdeauna. Cristi Stanciu a fost cel care l-a luat alături de el.

A fost întotdeauna un om agitat și spune el că a mers și la ajutor specializat pentru a vedea dacă suferă de o anumită afecțiune. Alice și Veronica, colegele sale, au venit de asemenea în platoul emisiunii Furnicuțele pentru a aduce doar cuvinte de laudă la adresa sa. Cu toate acestea, Alice a subliniat că de câteva ori, Andrei Niculae a și enervat-o.

Citește și: „Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta

„Am lansat o piesă la Nostalgia și mi-a zis că dansez fake.”, a spus Alice despre Andrei Niculae. În ultimă instanță ambele au punctat că el este un om pe care se pot baza.

„De aceea trioul a funcționat.”, a povestit Veronica. Doi ascultători de la radio au intrat în direct și i-au transmis numai lucruri frumoase lui Andrei Niculae.

Cum l-a descris Denis de la The Motans pe Andrei Niculae

Artistul a ținut să puncteze faptul că omul de radio își dorește întotdeauna să înveselească oamenii și să-i facă să se simtă bine. Chiar Andrei Niculae a declarat că este „băiatul mamei” și i-ar plăcea să-și vadă părinții fericiți cât mai mult timp posibil.

Citește și: „Furnicuțele”, invitat Mario Fresh: cum sună live vocea cântărețului. Artistul a ales să nu facă playback în emisiune

Cred că e un om cu un simț al umorului, nu am mai cunoscut un om cu un simț al umorului atât de dezvoltat. El dacă știe că un om are o stare proastă, își dorește ca omul să depășească momentul.„ a spus colega lui de la radio, la Furnicuțele.

„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu-şi asigură maşinile şi care se trezesc cu un copac peste ele, în urma furtunilor Mesajul lui Titi Aur pentru şoferii care nu-şi asigură maşinile şi care se trezesc cu un copac peste ele, în urma furtunilor
Observatornews.ro Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină Cod roşu de vijelie puternică în Bucureşti. Meteorologii anunţă rafale de 90 km/h, ploi torenţiale şi grindină
Antena 3 ANM a emis Cod roșu de furtuni puternice pentru București și localități din Ilfov. Capitala se pregătește pentru un nou dezastru ANM a emis Cod roșu de furtuni puternice pentru București și localități din Ilfov. Capitala se pregătește pentru un nou dezastru
Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Urmărește-i pe Carmen Tănase și Nicodim Ungureanu în „Țăndări”, comedia românească de excepție disponibilă acum în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta
„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cea mai indecentă propunere pe care a primit-o vedeta
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cum arată fiica actriței în vârstă de 16 ani
„Furnicuțele”, invitată Paula Chirilă. Cum arată fiica actriței în vârstă de 16 ani
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara sportivă după ce a fost celebrată la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice: „Mă emoționez…”
Nadia Comăneci, anunț despre soțul ei, Bart Conner, după 30 de ani de căsnicie. Ce a dezvăluit legendara... Elle
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin
Cât costă cinci nopți de cazare la hotelul din Brașov la care se află Gabriela Cristea. Nu e deloc ieftin Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
ANM a emis Cod roșu de furtuni puternice pentru București și localități din Ilfov. Capitala se pregătește pentru un nou dezastru
ANM a emis Cod roșu de furtuni puternice pentru București și localități din Ilfov. Capitala se pregătește... Antena3.ro
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă
Modelele iPhone care au fost compromise de o breșă de securitate. Ce smartphone-uri se află pe listă useit
Nicușor Dan ia în calcul varianta alegerilor anticipate: „Există acest scenariu, dar mi-aș dori să-l evităm!“
Nicușor Dan ia în calcul varianta alegerilor anticipate: „Există acest scenariu, dar mi-aș dori să-l evităm!“ BZI
Funcționarii publici cer retragerea proiectului de lege prin care vor fi amendați dacă solicită documente
Funcționarii publici cer retragerea proiectului de lege prin care vor fi amendați dacă solicită documente Jurnalul
Voi când faceți un copil? - Cum să răspunzi membrilor familiei când te confrunți cu infertilitatea
Voi când faceți un copil? - Cum să răspunzi membrilor familiei când te confrunți cu infertilitatea Kudika
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj
Ce trebuie să pui pe mașină dacă vine grindina și nu ai garaj Redactia.ro
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00
Pericol de nou cod roşu în Bucureşti azi. Capitala şi 25 de judeţe, sub cod portocaliu de la ora 15:00 Observator
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog
Înotul în timpul menstruației. Sfaturi practice de la medicul ginecolog MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul
Cum să creezi o bibliotecă acasă care să-l facă pe copil să iubească cititul DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x