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I-a iertat Nicole Cherry pe cei care nu i-au acordat atenție la începutul carierei? "Nu-mi place să..."

Nicole Cherry a cunoscut succesul de la o vârstă fragedă, însă drumul spre o carieră în muzică nu a fost lipsit de momente dificile.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 19:00 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 15:48
I-a iertat Nicole Cherry pe cei care nu i-au acordat atenție la începutul carierei? "Nu-mi place să..." | antena 1
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Artista a vorbit deschis despre oamenii care nu i-au acordat atenție la început, despre felul în care privește relațiile cu cei din jur și despre lecțiile care au ajutat-o să devină omul de astăzi.

I-a iertat Nicole Cherry pe cei care nu i-au acordat atenție la începutul carierei?

Întrebată dacă i-a iertat pe cei care nu au luat-o în serios la începutul carierei, Nicole Cherry a explicat că preferă să nu păstreze relații tensionate și că nu îi place să ajungă la culcare certată cu cineva. Pentru ea, liniștea sufletească este importantă, iar experiențele neplăcute nu trebuie să devină motive pentru resentimente care să dureze la nesfârșit.

Artista nu a oferit un răspuns tranșant despre iertare, ci a lăsat să se înțeleagă că preferă să meargă mai departe fără să rămână prinsă în conflicte. De-a lungul timpului, a trecut prin situații care au făcut-o să se întrebe de ce i se întâmplă anumite lucruri, însă spune că tocmai aceste momente au ajutat-o să învețe și să înțeleagă ce ar trebui să facă diferit pe viitor.

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Nicole Cherry consideră că succesul său se datorează atât talentului, cât și muncii. Dacă la 14 ani succesul părea un vis devenit realitate, lucrurile au evoluat apoi într-un mod pe care nici ea nu îl anticipase. Artista a mărturisit că nu a stat neapărat să spere că totul se va întâmpla, ci pur și simplu a ajuns să trăiască ceea ce își dorise dintotdeauna.

Nicole Cherry, despre familie și lecțiile pe care le-a învățat de la fiica sa

Dincolo de scenă, familia ocupă un loc esențial în viața cântăreței. Nicole Cherry spune că își dorește să nu uite niciodată de unde a plecat și vorbește cu emoție despre bunicii săi, alături de care își petrecea mult timp. Pierderea lor a fost, de altfel, unul dintre cele mai grele momente prin care a trecut.

În prezent, soțul său este omul pe care se bazează atunci când îi este greu. Sprijinul familiei o ajută să treacă peste perioadele complicate și să privească înainte, chiar și atunci când apar obstacole.

Un alt rol important îl are fiica sa, de la care Nicole Cherry spune că a învățat răbdarea și iubirea fără limite. Experiența de a fi mamă a făcut-o, totodată, mai atentă și mai precaută în ceea ce o privește pe cea mică. Artista recunoaște că o sperie gândul că fiica sa ar putea ajunge să facă lucruri despre care să nu îi povestească.

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Când vine vorba despre propria personalitate, Nicole Cherry se descrie drept o persoană sufletistă și foarte sinceră. Atunci când iubește, o face cu totul și este dispusă să treacă peste multe lucruri pentru oamenii dragi. Iar dacă există un obicei care o dă de gol atunci când este nervoasă, artista spune că își drege vocea.

Experiențele trăite au învățat-o să asculte sfaturile celor din jur și să transforme momentele dificile în lecții. Dincolo de succes și de aparițiile pe scenă, Nicole Cherry își păstrează astfel valorile care au ajutat-o să ajungă unde este astăzi.

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