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Nicole Cherry, mesajul emoționant pentru soțul său: "Asta este super puterea lui, pe lângă..."

Nicole Cherry a vorbit despre relația cu soțul său, Florin Popa, și despre lucrurile care îi țin împreună după ani de relație.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 14 Octombrie 2026, 20:15 | Actualizat Miercuri, 14 Octombrie 2026, 15:59
Nicole Cherry, mesajul emoționant pentru soțul său: "Asta este super puterea lui, pe lângă..." | antena 1
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Artista îl consideră un sprijin important în viața de zi cu zi și spune că una dintre cele mai mari calități ale lui este felul în care reușește să găsească soluții și să ducă mai departe ideile ei, chiar și atunci când lucrurile devin complicate.

Nicole Cherry, mesajul emoționant pentru soțul său

Cei doi sunt împreună de opt ani și căsătoriți de patru ani, iar venirea pe lume a fiicei lor, Anastasia, a reprezentat o etapă importantă pentru familia lor. Nicole a povestit că soțul său a fost alături de ea și a înțeles-o de fiecare dată, inclusiv în momentele în care emoțiile și ritmul alert al vieții de artistă au făcut lucrurile mai dificile.

Cântăreața recunoaște că este o persoană care se aprinde repede, însă Florin pare să aibă exact temperamentul de care ea are nevoie. Potrivit artistei, el vine în continuarea ideilor sale și găsește modalități de a le transforma în realitate.

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„Asta e superputerea lui, să rezolve lucruri”, a explicat Nicole, vorbind despre calitățile soțului său. Pe lângă faptul că se poate baza pe el în situațiile complicate, artista îl apreciază și pentru rolul său de tată. Pentru ea, Florin Popa nu este doar partenerul de viață, ci și omul care contribuie la echilibrul familiei.

La rândul său, Florin privește cu umor relația cu artista și spune că are noroc să fie alături de ea. Dincolo de glume, cei doi par să fi găsit o formulă prin care se completează reciproc, iar înțelegerea dintre ei a devenit cu atât mai importantă după nașterea fiicei lor.

Nicole Cherry, legătura specială cu tatăl ei și sacrificiile făcute pentru carieră

George Ghinea, tatăl artistei, a avut un rol important în parcursul profesional al fiicei sale. El își amintește că și-a dat seama încă de când Nicole avea aproximativ 12 ani că talentul ei merita luat în serios și că lucrurile trebuiau să meargă într-o direcție clară.

Susținerea unei cariere muzicale a însemnat însă și cheltuieli constante. Tatăl artistei a povestit că au existat perioade în care familia trebuia să plătească săptămânal pentru a-i susține activitatea și că a discutat cu soția sa despre costurile implicate. În același timp, a vrut să fie sigur că drumul ales de fiica lor era unul serios.

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George Ghinea spune că Nicole a moștenit ambiția de la el, în timp ce talentul muzical vine din familia mamei. Mama artistei cântă și ea, chiar dacă nu și-a transformat talentul într-o profesie.

Tatăl a povestit și despre un episod îngrijorător din perioada în care Nicole devenise cunoscută: o persoană dezvoltase o obsesie pentru artistă și îl suna în mod repetat, inclusiv noaptea, încercând să afle unde locuiește aceasta. Situația a durat aproximativ două săptămâni, până când lucrurile s-au liniștit.

I-a iertat Nicole Cherry pe cei care nu i-au acordat atenție la începutul carierei? "Nu-mi place să..."...

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