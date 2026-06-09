Furnicuțele 2026. Crina Mardare, despre începuturile ca vocal coach: „Luminița Anghel a fost prima mea elevă!”

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Crina Mardare, cea mai respectată profesoară de canto din România, dă timpul înapoi și povestește cu emoție despre momentul în care a decis să treacă să devină vocal coach. Invitată în platou, ea dezvăluie detalii neștiute de la începutul carierei sale în pedagogie muzicală, mărturisind în premieră că marea artistă Luminița Anghel a fost prima sa elevă.

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, pusă la încercare de un grup de fete! Cine face playback și...

Marti, 09.06.2026, 18:00

Furnicuțele 2026. Crina Mardare dă cărțile pe față. Cine i-a dat cel mai mult de furcă la...

Marti, 09.06.2026, 17:47

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, surpriză de proporții! Ce mari artiști formați de ea au...

Marti, 09.06.2026, 17:30

”Începe o sesiune de vocalize!”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe...

Luni, 08.06.2026, 19:01

Furnicuțele 2026. Zarug, dezvăluiri despre cele 10 zile care i-au marcat viața: „La ultima...

Luni, 08.06.2026, 19:00

Furnicuțele 2026. Ana Morodan și Zarug, prietenie de peste un deceniu. Ce lucruri au în comun

Luni, 08.06.2026, 18:50

Furnicuțele 2026. Zarug, provocare pe nevăzute cu o surpriză la final!

Luni, 08.06.2026, 18:25

Furnicuțele 2026. Zarug, probă inedită pe nevăzute. Ce a trebuit să facă

Luni, 08.06.2026, 18:15

Furnicuțele 2026. Zarug, mărturisiri emoționante despre copilărie: „Eram complet diferit”

Luni, 08.06.2026, 18:05

Furnicuțele 2026. Zarug, verdict fără filtre despre ținutele vedetelor: „Arată ca o piesă...

Luni, 08.06.2026, 17:45

Furnicuțele 2026. Zarug, mărturisiri despre hate-ul din online și de pe stradă: „Se...

Luni, 08.06.2026, 17:30

Furnicuțele 2026. Ciucă și Zarug, duel spectaculos pe banda de alergare

Luni, 08.06.2026, 17:15