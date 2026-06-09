Furnicuțele 2026. Crina Mardare, despre începuturile ca vocal coach: „Luminița Anghel a fost prima mea elevă!”
Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Crina Mardare, cea mai respectată profesoară de canto din România, dă timpul înapoi și povestește cu emoție despre momentul în care a decis să treacă să devină vocal coach. Invitată în platou, ea dezvăluie detalii neștiute de la începutul carierei sale în pedagogie muzicală, mărturisind în premieră că marea artistă Luminița Anghel a fost prima sa elevă.
Marti, 09.06.2026, 17:00