Furnicuțele 2026. Marian Godină, adevărul despre Survivor: „A fost cea mai grea experiență de până acum!”

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”

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Mireasa, sezon 13. Mamele au băgat-o în „ședință” pe Claudia. Despre ce au vorbit: „Chiar mă enervez la ora asta!”

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