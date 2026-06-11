Furnicuțele 2026. Marian Godină, adevărul despre Survivor: „A fost cea mai grea experiență de până acum!”
Episodul 39 din data de 11 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marian Godină vorbește în platou despre participarea sa în cadrul competiției Survivor și explică de ce o consideră cea mai grea experiență din viața lui de până acum. Polițistul SAS analizează provocările fizice și psihice din Republica Dominicană, lipsa hranei, izolarea și modul în care această experiență i-a testat limitele.
Joi, 11.06.2026, 17:00