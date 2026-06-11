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Furnicuțele 2026. Marian Godină, adevărul despre Survivor: „A fost cea mai grea experiență de până acum!”

Episodul 39 din data de 11 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Marian Godină vorbește în platou despre participarea sa în cadrul competiției Survivor și explică de ce o consideră cea mai grea experiență din viața lui de până acum. Polițistul SAS analizează provocările fizice și psihice din Republica Dominicană, lipsa hranei, izolarea și modul în care această experiență i-a testat limitele.
Joi, 11.06.2026, 17:00
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Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Marian Godină să aibă o alpaca ca animal de companie

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Marian Godină să aibă o alpaca ca animal de companie

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:25 Furnicuțele 2026. Marian Godină, detalii din viața personală: Cum a întâlnit-o pe soția lui, Georgiana

Furnicuțele 2026. Marian Godină, detalii din viața personală: Cum a întâlnit-o pe soția lui, Georgiana

Logo show Joi, 11.06.2026, 17:15 Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”

Mireasa, sezonul 13. Ce părere au mamele despre Claudia? Părerile lor sincere: „Îți pierzi feminitatea când te superi”

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Logo show Joi, 11.06.2026, 15:50 Mireasa, sezonul 13. Ce parcurs au avut Alexandru și Giulia în competiție

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Logo show Joi, 11.06.2026, 15:44 Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!

Mireasa, sezonul 13. Denis și Bianca, discuție despre ei: Nu mai vreau să dau explicații!

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Mireasa, sezonul 13. Daniela și Mihai, din ce în ce mai apropiați

Logo show Joi, 11.06.2026, 14:43 Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Mireasa, sezonul 13. Ceartă între băieți! Lipsa de organizare este mărul discordiei

Logo show Joi, 11.06.2026, 14:34 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Raluca Tudor

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Logo show Joi, 11.06.2026, 12:14 Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”: Mariana Bîrsilă, candidata zilei

Super Neatza. Competiția „Miss Mondial: Fotbal pe tocuri”: Mariana Bîrsilă, candidata zilei

Logo show Joi, 11.06.2026, 11:24 Super Neatza. Magicianul Robert Tudor a venit cu cele mai tari numere de magie: Sunt cu teleportare!

Super Neatza. Magicianul Robert Tudor a venit cu cele mai tari numere de magie: Sunt cu teleportare!

Logo show Joi, 11.06.2026, 10:54
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