Furnicuțele 2026. Zoia Alecu și Crina Mardare, față în față la un test de cultură muzicală
Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Zoia Alecu și Crina Mardare lasă deoparte nostalgia și trec la tablă pentru o provocare extrem de distractivă: un test de cultură muzicală contracronometru! Cele două legende ale scenei românești își pun la bătaie toate cunoștințele acumulate în zeci de ani de carieră, dar sunt luate prin surprindere și cu întrebări capcană despre hiturile momentului sau artiștii noii generații.
Marti, 09.06.2026, 18:13