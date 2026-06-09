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Furnicuțele 2026. Zoia Alecu și Crina Mardare, față în față la un test de cultură muzicală

Episodul 37 din data de 9 iunie 2026 al emisiunii Furnicuțele. Zoia Alecu și Crina Mardare lasă deoparte nostalgia și trec la tablă pentru o provocare extrem de distractivă: un test de cultură muzicală contracronometru! Cele două legende ale scenei românești își pun la bătaie toate cunoștințele acumulate în zeci de ani de carieră, dar sunt luate prin surprindere și cu întrebări capcană despre hiturile momentului sau artiștii noii generații.
Marti, 09.06.2026, 18:13
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”Cât costă să îl ai pe Marius Mihalache la nuntă?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

”Cât costă să îl ai pe Marius Mihalache la nuntă?”. Nu rata următorul episod Furnicuțele, de la 17:00, pe Antena 1

Logo show Marti, 09.06.2026, 19:00 Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Crina Mardare! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Furnicuțele 2026. Lucrare de control pentru Crina Mardare! Ce a întrebat-o Denise Rifai

Logo show Marti, 09.06.2026, 18:40 Furnicuțele 2026. Cum a fost prima întâlnire a actriței Elenei Mogîldea cu mama lui Bubu, celebra Crina Mardare

Furnicuțele 2026. Cum a fost prima întâlnire a actriței Elenei Mogîldea cu mama lui Bubu, celebra Crina Mardare

Logo show Marti, 09.06.2026, 18:32 Furnicuțele 2026. Crina Mardare, confesiuni despre marea iubire și nașterea fiului lor, Bubu Cernea

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, confesiuni despre marea iubire și nașterea fiului lor, Bubu Cernea

Logo show Marti, 09.06.2026, 18:24 Furnicuțele 2026. Zoia Alecu, dezvăluiri despre prietenia cu Crina Mardare: „Am muncit 2 ani să-mi omogenizez vocea cu a ei”

Furnicuțele 2026. Zoia Alecu, dezvăluiri despre prietenia cu Crina Mardare: „Am muncit 2 ani să-mi omogenizez vocea cu a ei”

Logo show Marti, 09.06.2026, 18:08 Furnicuțele 2026. Crina Mardare, confesiuni despre originile sale. De la viața pe Victoriei, la marile scene ale lumii

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, confesiuni despre originile sale. De la viața pe Victoriei, la marile scene ale lumii

Logo show Marti, 09.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Crina Mardare, pusă la încercare de un grup de fete! Cine face playback și cine are voce cu adevărat?

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, pusă la încercare de un grup de fete! Cine face playback și cine are voce cu adevărat?

Logo show Marti, 09.06.2026, 18:00 Furnicuțele 2026. Crina Mardare dă cărțile pe față. Cine i-a dat cel mai mult de furcă la Te Cunosc de Undeva

Furnicuțele 2026. Crina Mardare dă cărțile pe față. Cine i-a dat cel mai mult de furcă la Te Cunosc de Undeva

Logo show Marti, 09.06.2026, 17:47 Furnicuțele 2026. Crina Mardare, surpriză de proporții! Ce mari artiști formați de ea au intrat în platou

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, surpriză de proporții! Ce mari artiști formați de ea au intrat în platou

Logo show Marti, 09.06.2026, 17:30 Furnicuțele 2026. Crina Mardare, despre începuturile ca vocal coach: „Luminița Anghel a fost prima mea elevă!”

Furnicuțele 2026. Crina Mardare, despre începuturile ca vocal coach: „Luminița Anghel a fost prima mea elevă!”

Logo show Marti, 09.06.2026, 17:00 Mireasa, sezonul 13. Amalia și Sebastian, 3 luni de relație. Cum au sărbătorit

Mireasa, sezonul 13. Amalia și Sebastian, 3 luni de relație. Cum au sărbătorit

Logo show Marti, 09.06.2026, 15:47 Mireasa, sezonul 13. Motivul pentru care Roxana s-a supărat pe Sebastian

Mireasa, sezonul 13. Motivul pentru care Roxana s-a supărat pe Sebastian

Logo show Marti, 09.06.2026, 15:21
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