O întâlnire aparent obișnuită s-a transformat într-un moment plin de tachinări și provocări între Andrușca și Ionuț. Ce pariu au făcut cei doi la Insula Iubirii?

Andrușca și Ionuț, tot mai apropiați la Insula Iubirii. Gestul prin care ispita a reușit să-l impresioneze: „Te leg” | Antena 1

Andrușca și Ionuț par tot mai apropiați unul de celălalt la Insula Iubirii. Ispita a reușit să câștige încrederea concurentului, iar între cei doi pare să se fi creat o conexiune tot mai puternică.

Andrușca și Ionuț, tot mai apropiați la Insula Iubirii

În ultimele zile, Ionuț a făcut mai multe declarații despre relația cu Andrușca, dar și despre iubita lui, Claudia, care au lăsat loc interpretărilor.

În tot acest timp, concurentul a petrecut tot mai multe momente alături de ispita feminină. Cei doi au fost surprinși în ipostaze apropiate, au glumit, s-au provocat reciproc și au avut parte de o întâlnire în care au demonstrat că se simt tot mai confortabil unul în compania celuilalt. Andrușca a fost atentă și grijulie cu Ionuț, oferindu-i atenția de care acesta pare să se bucure.

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La un moment dat, ispita i-a oferit concurentului un talisman și a făcut o comparație cu un simbol al legăturii dintre ei.

„Cum avem noi podul cu lacătele, același lucru scrie și pe frunză”, a spus Andrușca, în timp ce îi oferea talismanul.

De altfel, reporterii au remarcat apropierea dintre cei doi și faptul că Ionuț este atent și grijuliu cu ispita. La rândul ei, Andrușca a recunoscut că întâlnirea i-a dat senzația unei ieșiri obișnuite în oraș, alături de partenerul său.

„Mi s-a părut așa că ies cu partenerul la o masă în oraș”, a mărturisit ispita.

Ce pariu au făcut Andrușca și Ionuț

Cei doi au continuat să glumească și să se provoace reciproc. La un moment dat, Ionuț a făcut o remarcă amuzantă, iar discuția a ajuns rapid la un pariu între ei.

„Nu am eu mâna asta, că te trânteam de câteva ori”, a spus concurentul.

Ulterior, Ionuț a explicat de ce a ales să petreacă timp cu Andrușca și ce apreciază la interacțiunea lor.

„Eu am ieșit cu tine pentru că îmi face plăcere să stau cu tine. Am putut să vorbesc niște lucruri”, i-a spus el.

„Ne regăsim unul în povestea celuilalt”, a completat Andrușca.

În timpul discuției din mașină, Ionuț a mărturisit că nu crede că ispita va reuși să îl determine să depășească anumite limite până la finalul experienței. Cei doi au transformat afirmația într-un pariu, iar provocarea a stârnit noi replici amuzante.

„Facem un pariu?”, a propus Andrușca.

„Am făcut un pariu cu Andrușca că până la finalul emisiunii nu o să fac nimic, oricât de tare ar avea dorința”, a explicat Ionuț.

Ionuț a venit imediat cu propunerea: „Pariul este... te legi cu scotch așa și pui la story când ajungi: «Leagă-mă!» Și dacă nu, invers. O să pierzi, să pregătești scotch-ul”.

„Abia aștept să te leg”, i-a răspuns Andrușca.

La final, ispita a spus că este fericită să îl vadă pe concurent sincer și transparent.