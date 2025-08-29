Ionela Coșa și-a făcut o schimbare la înfățișare după ce Oana Monea a criticat-o în online. Cum a reacționat ispita după retuș

Antena Căutare
Ionela Coșa a apelat la un mic retuș după ce a fost criticată de ispita Oana Monea. Iată ce a schimbat la înfățișarea ei și cum arată acum.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 12:15
Ionela Coșa, una dintre frumoasele concurente de la Insula Iubrii sezonul 9, a luat prin surprindere pe toată lumea după ce a decis să facă o schimbare la înfățișarea sa, la scurt timp după ce Oana Monea a criticat-o în online

Pentru că de cele mai multe ori, între concurente și ispite rămâne o tensiune după încheierea filmărilor, nimeni nu se aștepta ca cele două să se interacționeze, mai ales că ispita i-a acordat o notă de 5 din 10 pentru felul în care arată sprâncenele ei, dar și că Ionela a dezvoltat o prietenie cu Maria Avram, concurenta care și-a văzut soțul cum pică în ispită cu aceasta.

Totuși, se pare că cele două au o relație bazată pe respect, fără să țină cont de ceea ce s-a întâmplat în Thailanda și fără să pornească o ceartă după criticile făcute de ispită.

Descoperă în rândurile de mai jos cum arată Ionela după ce și-a schimbat forma sprâncenelor și ce părere a avut Oana Monea despre noul look al acestora.

Ionela Coșa și-a stilizat sprâncenele după ce Oana Monea a criticat-o în online. Cum a reacționat ispita după micul retuș

În urmă cu aproximativ o săptămână, Oana Monea i-a criticat sprâncenele Ionelei Coșa, acordându-i o notă de 5 din 10 pentru felul în care acestea arătau la momentul respectiv. De meserie dermopigmentist, ispita și-a permis să facă aceste afirmații, care, se pare că pe concurentă nu au deranjat-o atât de tare, având în vedere reacția pe care a avut-o după ce a primit criticile respective.

Ea a menționat că Oana „este în măsură să comenteze” pentru că „este domeniul ei”, demonstrând că nu s-a supărat și că nu s-a simțit jignită de nota pe care a primit-o din partea specialistei.

„Nici mie nu îmi plac, vreau să îmi fac o schimbare, dar îmi este puțin teamă de rezultat” a mai adăugat aceasta în secțiunea de InstaStory, dând de înțeles că este de acord cu spusele ispitei.

Astăzi, internauții au avut parte de o adevărată surpriză după ce au văzut că Ionela și-a făcut curaj și a apelat la o ședință de stilizare a sprâncenelor, în urma căreia aceasta s-a declarat extrem de mulțumită de rezultat.

„Vreau să mă laud și eu cu aceste sprâncene superbe. Efectiv sunt fiartă pe ele!” a spus ea în online, urmând și ca Oana să recunoască că schimbarea la care a apelat este una reușită.

„O fată superbă cu sprâncene perfecte” a scris ispita, demonstrând că micul retuș o avantajează pe concurenta care a fost cerută în căsătorie în cel mai recent episod difuzat de Insula Iubirii.

Iată și cum arată Ionela acum:

