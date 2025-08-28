Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cererea în căsătorie a Ionelei a schimbat părerea internauților despre George. Ce spun acum despre el: „din masculul înfumurat...”

Cererea în căsătorie a Ionelei a schimbat părerea internauților despre George. Ce spun acum despre el: „din masculul înfumurat...”

George Vornicu a impresionat o țară întreagă cu momentul în care a cerut-o în căsătorie pe iubita lui la Insula Iubirii. Iată cum și-au schimbat fanii emisiunii părerea despre iubitul Ionelei Coșa după scena emoționantă de la televizor!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 28 August 2025, 13:33 | Actualizat Joi, 28 August 2025, 14:47
Galerie
Cererea în căsătorie a Ionelei a schimbat părerea internauților despre George | Antena 1

George Vornicu și Ionela Coșa sunt ultimii concurenți care au intrat în testul relației de la Insula Iubirii sezonul 9 și care au demonstrat până în ultima lor zi în Thailanda că iubirea adevărată există și rezistă indiferent de circumstanțele în care se află partenerii.

Cei doi au avut un parcurs diferit față de ceilalți concurenți din acest sezon, însă, în cele din urmă, acest aspect i-a făcut pe fanii emisiunii să îi aprecieze cu adevărat pentru ceea ce au demonstrat în momentul în care s-au reîntâlnit după mai multe zile petrecute la distanță alături de ispite.

Citește și: Insula Iubirii, 27 august 2025. Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. De ce a recurs la gestul nebunesc

Cererea în căsătorie a Ionelei a schimbat părerea internauților despre George. Ce spun acum despre el: „din masculul înfumurat...”

Articolul continuă după reclamă

Încă de la prima lor apariție, telespectatorii au început să își formeze o părere despre amândoi, însă cel care nu a reușit să câștige simpatia celor de acasă încă de la început a fost George.

Pentru că el s-a plâns de mai multe ori de condițiile meteo și de alți factori din Thailanda, atât fanii emisiunii, cât și isptele feminine au considerat că este mult prea pretențios și că nu își dorește să se testeze cu adevărat, așa cum toată lumea s-ar fi așteptat.

Cu toate acestea, el a demonstrat că atunci când iubești o persoană cu adevărat, nimeni și nimic nu poate schimba acest lucru, indiferent de situațiile dificile care pot apărea de-a lungul vieții.

George nu doar că a păstrat distanța față de ispitele feminine, ci a și recunoscut că dorul față de Ionela l-a măcinat din ce în ce mai mult cu fiecare zi care trecea departe de ea.

Totuși, pentru el revederea cu persoana iubită a venit mai devreme decât în cazul celorlalți concurenți, după ce prezentatorul emisiunii l-a anunțat că testul relației pentru ei s-a încheiat.

În acel moment, el a răsuflat ușurat și a început să zâmbească din suflet, știind că urma ca în scurt timp să o revadă pe Ionela și să o ceară în căsătorie așa cum a plănuit.

După momentul copleșitor pe care o țară întreagă l-a urmărit cu sufletul la gură, internauții au început să își schimbe radical părerea despre concurent, mărturisind că au fost surprinși cu adevărat de George.

Citește și: Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”

Iată doar câteva dintre comentariile care au apărut la o postare cu momentul cererii în căsătorie:

  • „A se observa din masculul înfumurat când și-a văzut femeia a fost ca un motan pe lângă ea, asta înseamnă să-ți iubești femeia și să o prețuiești ca ochii din cap!!”
  • „Cât nu l-am plăcut pe omul ăsta, dar în seara asta m-a făcut să plâng… frumos, bravo!”
  • „Băi, ne-a surprins enorm George”
  • „Au dispărut toate mirosurile urâte, toată căldura insuportabilă în secunda în care a privit-o în ochi.”
  • „El e ce trebuie și o face să radieze! Se completează reciproc dar el îi dă exact ce are nevoie și evident că nu caută în nimeni nimic pentru că le are pe toate cum a zis el la final!”

Iată și postarea virală pe Tik Tok:

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

George Vornicu și Ionela Coșa de la Insula Iubirii
+20
Mai multe fotografii

Citește și: Insula Iubirii, 27 august 2025. Ella Vișan și-a asumat relația cu Teo Costache. Ispita a rămas impresionată de gestul făcut

Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Marian și Cristi, discuție sinceră despre imaginea lui Marian. "O să fiu favoritul ... CONCURS! Câștigă invitații duble la vizionarea ultimului episod din Insula Iubirii, difuzat la Beraria H...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre “Zeiţa de la Montreal”, cu care e căsătorit de 29 de ani Ce a putut dezvălui soţul Nadiei Comăneci despre &#8220;Zeiţa de la Montreal&#8221;, cu care e căsătorit de 29 de ani
Observatornews.ro Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată" Deputatul AUR care a îndemnat la discriminare, despre agresarea livratorului străin: "Făcătură regizată"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa
Insula iubirii Sezonul 9, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa Miercuri, 27.08.2025, 22:10
Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Super Neatza, 28 august 2025. Horoscopul zilei cu Claudia Băcuță: Berbecii pot avea parte de tensiuni tensionate cu partenerul! Joi, 28.08.2025, 08:44 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 27 august 2025. Relații în paralel. Pui punct sau joci periculos la dublu? Miercuri, 27.08.2025, 18:31 Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Cel mai șocant moment de la Insula Iubirii, comentat de Speak și Ristei la "Fiertzi pe Insula" Duminica, 24.08.2025, 20:00
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 27 august 2025. Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. De ce a recurs la gestul nebunesc 
Insula Iubirii, 27 august 2025. Marian Grozavu n-a mai rezistat și a alergat spre vila fetelor. De ce a recurs la...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 29 august 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Insula Iubirii, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Cum i-au surprins camerele video
Insula Iubirii, 27 august 2025. Andrei Lemnaru și ispita Andrușca, atingeri interzise sub pătură. Cum i-au...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
VIDEO.
VIDEO. "Ocoliți zona!". Incendiu puternic în București, la un restaurant din zona Calea Victoriei Libertatea.ro
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte lung”. Informațiile nespuse publicului larg
„Rădăcinile” conflictului din Ucraina: „E un episod al unui război geopolitic foarte... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu numărul 82. Ce trebuie să mai știi despre prestigiosul eveniment
Regizorul român Cristian Mungiu face parte din juriul Festivalului de Film de la Veneția, ajuns la ediția cu... Elle
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe deget | VIDEO
Betty Salam, cerută în căsătorie chiar de ziua ei, la o lună de la divorț? Roberto Tudor i-a pus inelul pe... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant
Coulis de zmeură. Rețeta unui sos fin, vibrant și elegant HelloTaste.ro
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul și-a chemat în ajutor mama
Polițistul care l-a prins pe agresorul livratorului străin povestește pas cu pas ce s-a întâmplat. Bătăușul... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 29 august 2025. Balanțele sunt în căutarea echilibrului. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe!
Faci grătar? Fumezi? Atenție, intră în funcțiune Legea Mirosurilor, cu amenzi uriașe! Jurnalul
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație
Cum se schimbă sexul după 5, 10 și 20 de ani de relație Kudika
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința
Ce plante aromatice să crești în apartament. Au un parfum discret și înfrumusețează locuința Playtech
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de împliniri pe toate planurile
Ce trebuie să pui sub pernă în noaptea Tăierii Capului Sfântului Ioan Botezătorul pentru a avea parte de... Redactia.ro
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți
Mai merită să fii antreprenor în România? Unde se face cel mai bun randament pe fiecare 100 de lei investiți Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua de naștere a fiicei de 2 ani
FOTO. „Femeie, ești normală?”. Cea mai frumoasă jurnalistă TV a apărut într-o rochie transparentă la ziua... ProSport
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București
Cine este polițistul care a intervenit când un livrator din Bangladesh a fost agresat de un bărbat, în București Gandul
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a amenințat-o: 'Îți mut dinții, te rup în două!'
Fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, divorţează la 76 de ani, după ce și-a bătut soția și a... CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului său. Diva a radiat într-un bikini roșu extrem de sexy
Perrie Edwards și-a afișat cu mândrie cicatricea de pe abdomen într-un nou videoclip de promovare a single-ului... ZUTV
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele UseIT
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent
Muffins cu quinoa, brânză și spanac. Rețetă pentru un mic dejun consistent Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x