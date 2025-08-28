George Vornicu a impresionat o țară întreagă cu momentul în care a cerut-o în căsătorie pe iubita lui la Insula Iubirii. Iată cum și-au schimbat fanii emisiunii părerea despre iubitul Ionelei Coșa după scena emoționantă de la televizor!

George Vornicu și Ionela Coșa sunt ultimii concurenți care au intrat în testul relației de la Insula Iubirii sezonul 9 și care au demonstrat până în ultima lor zi în Thailanda că iubirea adevărată există și rezistă indiferent de circumstanțele în care se află partenerii.

Cei doi au avut un parcurs diferit față de ceilalți concurenți din acest sezon, însă, în cele din urmă, acest aspect i-a făcut pe fanii emisiunii să îi aprecieze cu adevărat pentru ceea ce au demonstrat în momentul în care s-au reîntâlnit după mai multe zile petrecute la distanță alături de ispite.

Cererea în căsătorie a Ionelei a schimbat părerea internauților despre George. Ce spun acum despre el: „din masculul înfumurat...”

Încă de la prima lor apariție, telespectatorii au început să își formeze o părere despre amândoi, însă cel care nu a reușit să câștige simpatia celor de acasă încă de la început a fost George.

Pentru că el s-a plâns de mai multe ori de condițiile meteo și de alți factori din Thailanda, atât fanii emisiunii, cât și isptele feminine au considerat că este mult prea pretențios și că nu își dorește să se testeze cu adevărat, așa cum toată lumea s-ar fi așteptat.

Cu toate acestea, el a demonstrat că atunci când iubești o persoană cu adevărat, nimeni și nimic nu poate schimba acest lucru, indiferent de situațiile dificile care pot apărea de-a lungul vieții.

George nu doar că a păstrat distanța față de ispitele feminine, ci a și recunoscut că dorul față de Ionela l-a măcinat din ce în ce mai mult cu fiecare zi care trecea departe de ea.

Totuși, pentru el revederea cu persoana iubită a venit mai devreme decât în cazul celorlalți concurenți, după ce prezentatorul emisiunii l-a anunțat că testul relației pentru ei s-a încheiat.

În acel moment, el a răsuflat ușurat și a început să zâmbească din suflet, știind că urma ca în scurt timp să o revadă pe Ionela și să o ceară în căsătorie așa cum a plănuit.

După momentul copleșitor pe care o țară întreagă l-a urmărit cu sufletul la gură, internauții au început să își schimbe radical părerea despre concurent, mărturisind că au fost surprinși cu adevărat de George.

Iată doar câteva dintre comentariile care au apărut la o postare cu momentul cererii în căsătorie:

„A se observa din masculul înfumurat când și-a văzut femeia a fost ca un motan pe lângă ea, asta înseamnă să-ți iubești femeia și să o prețuiești ca ochii din cap!!”

„Cât nu l-am plăcut pe omul ăsta, dar în seara asta m-a făcut să plâng… frumos, bravo!”

„Băi, ne-a surprins enorm George”

„Au dispărut toate mirosurile urâte, toată căldura insuportabilă în secunda în care a privit-o în ochi.”

„El e ce trebuie și o face să radieze! Se completează reciproc dar el îi dă exact ce are nevoie și evident că nu caută în nimeni nimic pentru că le are pe toate cum a zis el la final!”

Iată și postarea virală pe Tik Tok:

