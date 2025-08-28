Mesajul transmis de Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025: „M-am trezit bogată”

Într-un mesaj de dragoste publicat pe contul ei de Instagram, Ionela Coșa a dezvăluit o serie de detalii care nu s-au cunoscut până acum, din relația sa cu Goerge Vornicu.

Pentru Ionela Coșa și George Vornicu de la Insula Iubirii 2025 testul s-a încheiat mai repede decât pentru celelalte cupluri. Bărbatul a fost extrem de bucuros când a aflat că se vor întoarce în România, după ce nu a reușit să se acomodeze în Thailanda. Cu toate acestea, înainte de întâlnirea cu partenera sa, el a anunțat că are o surpriză.

Ce mesaj de dragoste a transmis Ionela Coșa după ce George Vornicu a cerut-o în căsătorie la Insula Iubirii 2025

Au fost emoții mari pentru Ionela Coșa și George Vornicu la Insula Iubirii sezonul 8 ediția X din 27 august 2025. Bărbatul l-a însoțit pe Radu Vâlcan în vila fetelor și a așteptat cât timp prezentatorul i-a dat vestea și ei, apoi s-a așezat într-un genunchi în fața fetei și a adresat întrebarea mult așteptată.

Tinerii logodiți au privit momentul difuzat la TV la o terasă din Brașov și au retrăit momentele speciale de pe Insula Iubirii.

De asemenea, Ionela a publicat și un mesaj de dragoste pentru logodnicul ei în care a dezvăluit mai mult detalii din relația lor, neștiute până în prezent.

Într-o zi, m am trezit bogată. milionară în dragoste!

Să oferi loialitate intr-o lume atât de mincinoasă, este cel mai scump cadou!

Dragul meu, uită-te la noi.. cat de mult am luptat pentru această relație.. stresați, obosiți și ducând propriile bătălii pe care nimeni nu le cunoaște și încă ne iubim…

Iată-ne încă aici deși lumea nu știe cat am tras noi și dacă le-am spune ne-ar întreba cum oare am rezistat … E simplu : iubirea nu înseamnă ca e mereu totul bine, iubirea înseamnă să înfrunți greul împreună …niciodată separat …

L-am cunoscut când nu erau bani și am mâncat dintr-o singură farfurie doar pentru a fi împreună, îi cunoșteam durerea, traumele, cele mai mari temeri ale lui și am decis să le îmbrățișez. I-am înțeles limbajul amoros astfel încât să se simtă mereu iubit, am fost alături de el chiar și atunci când toată lumea i-a întors spatele, am sărbătorit fiecare realizare mică și mare și l-am încurajat să facă mai mult! I-am cunoscut copilu din interior și am decis să am grijă de el, să-l iubesc și să-l protejez! Îi știu pe de rost alunițele de pe corp, sprâncene, culoarea ochilor, genele, pistruii, toate cicatricile, cum rade, cum plânge și cat de mult îi place să-l îmbrățișez când doarme ..Eu l-am învățat iubirea sinceră și necondiționată, l-am învățat ce înseamnă să ai încredere în cineva, i-am oferit liniștea sufletească de a fi alături de o persoană care nu te va dezamăgi niciodată!

Nu cred în ispite. Cine este îndrăgostit cu adevărat nu are ochi pentru altcineva! Acolo unde este dragoste adevărată este și loialitate!🤍

Să te simți înțeleasă și apreciată fără ca tu să ceri asta, este o altfel de iubire!

Te iubesc!!!!

Astăzi suntem împreună și suntem mai uniți ca niciodată. O poveste care abia începe, dar care poartă deja în ea toată dragostea din lume.

Va mulțumim tuturor pentru susținere”, a scris tânăra pe contul ei de Instagram alături de un videoclip cu momentul în care George o cere în căătorie la Insula Iubirii 2025.

Povestea Ionelei Coșa și a lui George Vornicu de la Insula Iubirii 2025

În episodul 5 din Insula Iubirii, doi concurenți au intrat în testul relației fără să stea prea mult pe gânduri. Ea are 25 de ani și este casnică, după ce timp de 5 ani a lucrat ca șef de sală într-un cazino, iar el are 28 de ani și este dezvoltator imobiliar în Brașov, acolo unde și locuiesc împreună.

„Anul acesta am terminat un cartier de case, l-am finalizat și am zis să iau o pauză până în primăvară. Am 27 de case și 10 duplexuri pe care le-am vândut dinainte să mă apuc de ele” a povestit acesta la testimonial.

La momentul participării, cei doi erau împreună de 3 ani și 7 luni, având în spate o poveste de dragoste care a început într-un context destul de delicat.

„El a ieșit dintr-o căsnicie când noi ne-am cunoscut, undeva la 3-4 luni de zile distanță și automat nu își mai dorea o relație serioasă. Bine, el nu mi-a spus asta, dar...” a spus Ionela.

„Primul an a fost mai greu la mine. El a vrut să mai copilărească un pic” a mai adăugat aceasta, urmând ca George să ia cuvântul: „Ce să mai copilăresc? Am ieșit dintr-o căsnicie, unde na, am fost corect”.

„N-ai fost corect că m-ai încurcat pe mine. Nu mi-ai zis!” a mai adăugat aceasta.

Din căsnicia anterioară, George are o fetiță de 5 ani, despre care a povestit că stă o săptămână la ei și o săptămână la mama sa, și care se înțelege foarte bine cu noua sa parteneră. Concurentul a mărturisit că își mai dorește un copil sau doi și nu exclude ca Ionela să fie cea care îi poate aduce această bucurie din nou.

Deși el a mărturisit că are încredere în iubita lui pentru că nu i-a greșit niciodată și că are planuri mari pentru viitor, aceasta a recunoscut că nu poate spune același lucru, deoarece la doar o lună de la cunoașterea lor aceasta a venit la București în scop profesional pentru o perioadă scurtă, timp în care el „și-a făcut viața”.

„Am aflat că mai vorbea cu alte fete, ieșea cu alte fete. Eram la mare cu prietenul lui și am rămas cu el la piscină, (...) și dintr-o dată să-mi spună << George nu te merită pentru că mai iese și cu altă fată >> . Mi-a spus despre cine este vorba, am ajuns acasă, am studiat un pic, i-am spart parola de la Facebook. Am văzut cu ochii mei despre cine este vorba. M-am dus să vorbesc cu fata respectivă, mi-a confirmat. Pe mine m-a deranjat gestul ei pentru că ea lucra într-un local în care noi mergeam foarte des și m-a văzut cu el.” a explicat aceasta, urmând să dezvăluie și alte aventuri de-ale partenerului ei.