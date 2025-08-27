Insula Iubirii, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa! Cum au reacționat în momentul revederii

În ediția 18 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025, telespectatorii au avut parte de o surpriză cu adevărat emoționantă. George Vornicu a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la scurt timp după ce s-au reîntâlnit.

După ce Radu Vâlcan și-a făcut apariția în vilele ambilor concurenți și i-a anunțat că aveau să se reîntâlnească mai repede decât toți ceilalți, cei doi s-au bucurat enorm să afle că au primit această oportunitate.

Fericirea li s-a citit pe chip amândurora, însă ceea ce nu știa Ionela era că iubitul ei i-a pregătit o surpriză cu adevărat uriașă, cumpărându-i un inel cu doar câteva momente înainte de marea revedere.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de emoționantă a fost cererea în căsătorie și cum a decurs momentul în care s-au reîntâlnit!

George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa! Cum au reacționat în momentul revederii, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Imediat după ce a primit vestea că va pleca acasă și că se va reîntâlni cu iubita lui, George a mărturisit că experiența din Thailanda l-a ajutat, dar că nu mai putea rezista deloc fără Ionela.

„Am primit vestea asta cu toată bucuria din suflet! Îmi doream din tot sufletul să pot s-o iau pe Ionela și să plec! Un chin necesar care m-a învățat foarte multe, recomand celor care sunt tari” a declarat George la testimonial, vizibil emoționat, înainte de a o revedea.

În timp ce el aștepta ca iubita lui să îl întâmpine, aceasta afla de la prezentatorul emisiunii că testul relației lor s-a încheiat.

„George te așteaptă afară în acest moment. Te rog să mergi să îl întâmpini!” i-a spus acesta, moment în care ea a început să alerge cu mare nerăbdare și cu multe emoții spre iubitul ei.

Ionela i-a sărit direct în brațe fără să mai poată spună niciun cuvânt și a izbucnit în plâns instant.

„Un minut n-am putut să mai stau acolo fără tine!” i-a spus George în timp ce o îmbrățișa cu toată puterea și dorul care l-a măcinat de-a lungul tuturor zilelor.

După multe sărutări și îmbrățișări, George i-a făcut o glumă Ionelei, spunându-i că o strigă Radu pentru a nu-l vedea când se așază în genunchi pentru a o cere în căsătorie, lucru care i-a și ieșit pentru că ea nu se aștepta în niciun moment la un asemenea lucru!

„Vrei să fii soția mea?! Le ai pe toate! Ți le-ai dorit, le-ai avut pe toate! Ce e, măi, puiule, măi? Ai zis că tu ești tare și nu plângi niciodată!” a spus George emoționat, stând în fața iubitei sale, care s-a așezat lângă el, copleșită de emoții.

„Da!” a spus concurenta extrem de emoționată, ridicându-se împreună și sărutându-se cu patos.

„Te iubesc!”, „Și eu te iubesc” și-au mai spus cei doi, cu multă recunoștință pentru tot ceea ce au clădit împreună și pentru că au trecut testul relației.

