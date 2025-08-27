Insula Iubirii, 27 august 2025. George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa! Cum au reacționat în momentul revederii

Antena Căutare
În ediția 18 din sezonul 9 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025, telespectatorii au avut parte de o surpriză cu adevărat emoționantă. George Vornicu a făcut pasul cel mare și a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa la scurt timp după ce s-au reîntâlnit.

Publicat: Miercuri, 27 August 2025, 20:30 | Actualizat Miercuri, 27 August 2025, 22:21

După ce Radu Vâlcan și-a făcut apariția în vilele ambilor concurenți și i-a anunțat că aveau să se reîntâlnească mai repede decât toți ceilalți, cei doi s-au bucurat enorm să afle că au primit această oportunitate.

Fericirea li s-a citit pe chip amândurora, însă ceea ce nu știa Ionela era că iubitul ei i-a pregătit o surpriză cu adevărat uriașă, cumpărându-i un inel cu doar câteva momente înainte de marea revedere.

Descoperă în rândurile de mai jos cât de emoționantă a fost cererea în căsătorie și cum a decurs momentul în care s-au reîntâlnit!

George Vornicu a cerut-o în căsătorie pe Ionela Coșa! Cum au reacționat în momentul revederii, în ediția 18 Insula Iubirii, de pe 27 august 2025

Imediat după ce a primit vestea că va pleca acasă și că se va reîntâlni cu iubita lui, George a mărturisit că experiența din Thailanda l-a ajutat, dar că nu mai putea rezista deloc fără Ionela.

„Am primit vestea asta cu toată bucuria din suflet! Îmi doream din tot sufletul să pot s-o iau pe Ionela și să plec! Un chin necesar care m-a învățat foarte multe, recomand celor care sunt tari” a declarat George la testimonial, vizibil emoționat, înainte de a o revedea.

În timp ce el aștepta ca iubita lui să îl întâmpine, aceasta afla de la prezentatorul emisiunii că testul relației lor s-a încheiat.

„George te așteaptă afară în acest moment. Te rog să mergi să îl întâmpini!” i-a spus acesta, moment în care ea a început să alerge cu mare nerăbdare și cu multe emoții spre iubitul ei.

Ionela i-a sărit direct în brațe fără să mai poată spună niciun cuvânt și a izbucnit în plâns instant.

„Un minut n-am putut să mai stau acolo fără tine!” i-a spus George în timp ce o îmbrățișa cu toată puterea și dorul care l-a măcinat de-a lungul tuturor zilelor.

După multe sărutări și îmbrățișări, George i-a făcut o glumă Ionelei, spunându-i că o strigă Radu pentru a nu-l vedea când se așază în genunchi pentru a o cere în căsătorie, lucru care i-a și ieșit pentru că ea nu se aștepta în niciun moment la un asemenea lucru!

„Vrei să fii soția mea?! Le ai pe toate! Ți le-ai dorit, le-ai avut pe toate! Ce e, măi, puiule, măi? Ai zis că tu ești tare și nu plângi niciodată!” a spus George emoționat, stând în fața iubitei sale, care s-a așezat lângă el, copleșită de emoții.

„Da!” a spus concurenta extrem de emoționată, ridicându-se împreună și sărutându-se cu patos.

„Te iubesc!”, „Și eu te iubesc” și-au mai spus cei doi, cu multă recunoștință pentru tot ceea ce au clădit împreună și pentru că au trecut testul relației.

Insula Iubirii sezonul 9 se difuzează în fiecare luni, marți și miercuri, de la 20:30, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

Insula PLUS și Insula EXTRA se văd în AntenaPLAY

În iulie, platforma AntenaPLAY le aduce abonaților nu doar episoade integrale din sezonul 9 al show-ului lor favorit, Insula Iubirii, ci și imagini pe care aceștia nu au ocazia să le vadă la televizor.

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

George Vornicu a cerut-o în căsătorie în genunchi pe Ionela Coșa
Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA.

