Bianca Dan și Marian Grozavu, apariție de senzație la TV. De ce nu vrea să meargă fosta concurentă de la Insula Iubirii în Miami

Bianca Dan și Marian Grozavu au luat pe toată lumea prin surprindere cu o apariție televizată de senzație. Mai mult, foștii concurenți de la Insula Iubirii au vorbit despre planurile de viitor, scoțând la iveală detalii neștiute.

Bianca Dan și Marian Grozavu au intrat în atenția publicului odată cu participarea la Insula Iubirii. Cei doi au decis să își testeze relația în Thailanda, iar parcursul lor a fost de-a dreptul neașteptat.

În ciuda evenimentelor de pe insulă, concurenții au decis să plece acasă împreună. Se pare că aceștia au dat uitării momentele frumoase petrecute alături de ispite, întorcându-se la realitatea din România.

Odată cu venirea în țară, Bianca Dan și Marian Grozavu au fost rezervați în ceea ce privește viața personală. De curând, cei doi au fost prezenți în emisiunea „Spynews” moderată de Mara Bănică, unde au vorbit despre nuntă, dar și despre motivul pentru care tânăra nu vrea să meargă în Miami.

Ce au povestit Bianca Dan și Marian Grozavu, foștii concurenți de la Insula Iubirii. De ce nu vrea să meargă tânăra în Miami

Foștii concurenți de la Insula Iubirii sunt pregătiți să facă un pas important în relația lor. Aceștia se gândesc la nuntă. Deși nu știu încă data, ei vor ca marele eveniment să aibă loc anul viitor.

De asemenea, cei doi au vorbit și despre cum vor petrece Crăciunul. Bianca Dan preferă să fie înconjurată de familie, în timp ce partenerul ei ar vrea să plece într-o vacanță.

„I-am zis să se ducă în Miami, rămân eu cu familia!”, a dezvăluit tânăra.

Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dezvăluit și motivul pentru care nu vrea să meargă în Miami, acolo unde iubitul ei a locuit mulți ani. Puțini sunt cei care știu că Bianca Dan este predispusă la atacuri de panică atunci când are un zbor mai lung.

„Am avut puține probleme că ea are niște atacuri de panică și e mai greu cu zburatul”, a mărturisit Marian Grozavu.

„Și până în Thailanda cum a fost?”, i-a întrebat Mara Bănică.

„Am rezistat cu medicamente. Am făcut și eu două (n.r ședințe de hipnoza), dar au funcționat în proporție de 60%”, a răspuns Bianca Dan.

Tot în cadrul emisiunii, tânăra a demonstrat tuturor că este mai pregătită ca niciodată să devină soție. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a trecut peste toate provocările date de Mara Bănică.

Deși a dezvăluit că nu a făcut mămăligă niciodată, aceasta s-a descurcat de minune.

Marian Grozavu și Bianca Dan trăiesc o frumoasă poveste de iubire și după Insula Iubirii

Insula Iubirii a fost o adevărată provocare pentru Marian Grozavu și Bianca Dan. Thailanda l-a ajutat pe concurentul să își dea seama că nu își dorește să o piardă pe superba brunetă. Așadar, acesta a făcut tot posibilul pentru a o „împăca” la ultima ceremonie a focului.

Povestea lor de dragoste a continuat acasă. Din aparițiile sale televizate se poate observa că aceștia se înțeleg foarte bine, iar relația lor a devenit mult mai puternică.