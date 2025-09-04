Care e numele real al Ellei Vișan de la Insula Iubirii. I l-a dezvăluit lui Teo la Dream Date

În ediția 20 a sezonului 9 Insula Iubirii, de pe 2 septembrie 2025, ispita Teo a făcut-o pe Ella Vișan să dezvăluie cum o cheamă, de fapt. Cei doi se aflau într-un cadru romantic, la Dream Date.

Ella Vișan, care a venit în emisiune alături de Andrei Lemnaru, cel cu care avea planuri concrete de nuntă, și-a dat seama pe parcurs că nu este în relația potrivită și s-a apropiat de ispita Teo, cel cu care a petrecut cel mai mult timp pe insulă, dar și cel care i-a readus zâmbetul pe buze și încrederea în sine.

Deși telespectatorii au cunoscut-o pe concurentă cu numele de „Ella Vișan”, unii dintre ei s-au întrebat dacă așa o cheamă de fapt. Ei bine, la final de sezon, în penultima ediție a emisiunii, Ella i-a dezvăluit lui Teo, cu care se afla la Dream Date, care e numele său real.

Cum o cheamă pe Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9

De când a ajuns la Insula Iubirii, cel care i-a atras atenția Ellei Vișan a fost Teo Costache. La rândul său, ispita masculină a exprimat aceeași simpatie față de concurenta din sezonul 9. Pe parcursul emisiunii, cei doi au avut mai multe momente de apropiere, sfârșind într-o ipostază intimă în baie.

După acel episod și îndrăgostită de el, cu toate că a avut unele rețineri, Ella Vișan a ales, mai târziu, să își asume relația cu ispita Teo. Astfel, când a venit momentul ca tânăra să facă o alegere pentru Dream Date, un ultim test important pentru partenerii de cuplu, aceasta l-a ales pe Teo.

Aici, deși au avut parte de o zi cu încărcătură emoțională, dat fiind faptul că orele lor pe insulă erau numărate, dar și pentru că ispita Teo tocmai se întorsese de la prima confruntare cu Andrei Lemnaru, iubitul concurentei, cei doi au reușit să lase deoparte grijile, cel puțin pentru moment. S-au bucurat de seara de Dream Date și au închinat un pahar pentru experiența lor, dar și pentru ceea ce va urma.

„(...) Cele mai frumoase momente de pe insulă alături de miss Elena Vișan sau Vișan Elena!”, a zis ispita Teo, iar Ella l-a corectat imediat.

În acel moment, ispita a întrebat-o de la ce vine „Ella”. Concurenta i-a dezvăluit, astfel, că o cheamă „Ionela”.

