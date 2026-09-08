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Ce a făcut Bianca Iotu, singură cu ispitele masculine până dimineața: „Hai să mergem în apă!”

Bianca Iotu a fost sufletul petrecerii la Insula Iubirii. Concurenta a rămas până dimineața alături de ispite și a ajuns să danseze la bară.

Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 08 Septembrie 2026, 11:54 | Actualizat Marti, 08 Septembrie 2026, 11:56
Ce a făcut Bianca Iotu, singură cu ispitele masculine până dimineața: „Hai să mergem în apă!” | Instagram
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După ce au făcut cunoștință cu ispitele masculine, fetele s-au întors la vila de pe plajă, acolo unde au continuat să socializeze și să se distreze alături de băieți. Atmosfera a devenit rapid una de petrecere, iar Bianca Iotu s-a remarcat drept cea mai energică dintre concurente.

Ce a făcut Bianca Iotu, singură cu ispitele masculine până dimineața

În timp ce colegele sale au ales să meargă la culcare, rând pe rând, Bianca a rămas întreaga seară alături de ispitele masculine. Concurenta nu s-a lăsat intimidată de prezența băieților și, din contră, a intrat rapid în atmosfera petrecerii.

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Bianca Iotu a învățat mișcări la bară

Unul dintre momentele care au atras atenția a fost cel în care ispita masculină Dima Roșca i-a arătat Biancăi câteva mișcări la bară. Dima are o carieră impresionantă în lumea sportului, iar concurenta a acceptat provocarea și a încercat să îi urmeze indicațiile.

Bianca a reușit chiar să execute o mișcare la bară cu ajutorul lui Dima, spre amuzamentul celor care au rămas la petrecere. Momentul a contribuit la atmosfera relaxată din vilă, iar concurenta a demonstrat încă o dată că este dispusă să se bucure de experiența de pe insulă.

Petrecerea a continuat până târziu în noapte, însă Bianca nu a dat semne că ar vrea să se retragă. Din contră, după ce mai multe dintre colegele sale au mers la somn, aceasta a rămas în compania ispitelor masculine.

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Bianca a ajuns pe plajă la răsărit

La un moment dat, Bianca le-a propus băieților care mai rămăseseră după petrecere să meargă împreună la mare. Propunerea sa a fost acceptată, iar noaptea s-a transformat într-o plimbare pe plajă.

La răsărit, Bianca și două dintre ispitele masculine au fost surprinse în timp ce se plimbau pe malul mării. După o noapte petrecută în compania băieților, concurenta a devenit subiect de discuție printre aceștia.

Dimineața, ispitele masculine au concluzionat că Bianca este una dintre cele mai petrecărețe concurente și au apreciat deschiderea ei de a se bucura de experiența Insula Iubirii și de a se testa în această nouă aventură.

Toate momentele din vila de pe plajă, inclusiv petrecerea care s-a încheiat la răsărit, pot fi urmărite în exclusivitate în AntenaPLAY, la Insula Iubirii PLUS.

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