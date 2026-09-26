Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Jaguarul a dezvăluit cu cine și-ar dori să iasă la întâlnire. Replica savuroasă: „Încă nu-l merită pe Jaguar”

Jaguarul a dezvăluit cu cine și-ar dori să iasă la întâlnire. Replica savuroasă: „Încă nu-l merită pe Jaguar”

Jaguarul a dezvăluit la testimoniale cu cine și-ar dori să iasă la întâlnire pe Insula Iubirii.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Sambata, 26 Septembrie 2026, 21:25 | Actualizat Sambata, 26 Septembrie 2026, 21:28
Jaguarul a dezvăluit cu cine și-ar dori să iasă la întâlnire. Replica savuroasă: „Încă nu-l merită pe Jaguar” | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

George „Jaguarul” a avut parte de momente incendiare pe Insula Iubirii. În timpul petrecerii care s-a încins în vila fetelor, ispita masculină a intrat rapid în atmosfera de distracție și a profitat de ocazie pentru a glumi și a flirta cu cele prezente.

Cu cine și-ar dori Jaguarul să iasă la întâlnire

Unul dintre momentele care au atras atenția a fost interacțiunea dintre Jaguarul și Claudia. Cei doi au schimbat replici și au avut mai multe momente de tachinare, iar ispita masculină nu s-a ferit să facă remarci cu subînțeles.

„Claudia, aș vrea să fiu sutienul tău. Știi de ce? Pentru că acolo stă inimioara”, a glumit Jaguarul în timpul petrecerii.

Articolul continuă după reclamă

Jaguarul, interesat de o întâlnire cu Claudia

Deși între cei doi au existat momente de apropiere și glume, Jaguarul a lăsat să se înțeleagă că, în acest moment, nu este pe deplin convins de atitudinea Claudiei. Ispita masculină a vorbit deschis, la testimoniale, despre posibilitatea unei întâlniri cu ea și a recunoscut că și-ar dori să o cunoască mai bine.

Totuși, acesta consideră că Claudia ar mai avea de demonstrat înainte să ajungă să fie „aleasa” pentru o întâlnire cu el.

„Aș vrea să ies la un date cu Claudia, dar încă nu-l merită pe Jaguar. Cireașa de pe tort putea să fie Claudia pentru mine. Dar când am văzut că e doar așa, marketing, am zis: «Du-te de aici, că eu nu sunt așa»”, a spus ispita masculină.

Ce l-a făcut să se răzgândească pe Jaguar

Jaguarul a explicat și ce anume l-a făcut să fie rezervat în privința Claudiei. Potrivit acestuia, atitudinea ei s-ar schimba atunci când camerele de filmare sunt prezente, lucru care l-ar fi făcut să pună sub semnul întrebării autenticitatea apropierii dintre ei.

„Deci toate astea s-au întâmplat doar când au fost camerele. Când nu este cameră, este doar așa «ciao», dar când vine camera începe cu «ciao, amore». În capul meu știu atunci că e camera spre ea și de asta face așa”, a mai declarat Jaguarul.

Ispita masculină nu pare, astfel, convinsă că gesturile și apropierea Claudiei sunt neapărat sincere. Chiar dacă recunoaște că ar fi curios să petreacă mai mult timp cu ea și să o descopere dincolo de atmosfera din vilă, Jaguarul pare să aibă nevoie de mai multe dovezi înainte de a face următorul pas.

Insula Iubirii continuă să aducă în prim-plan momente neașteptate, iar apropierile dintre concurenți și ispite pot schimba rapid dinamica din vile.

Lorenzo a surprins pe toată lumea cu alegerea făcută după conflictul cu Gabriella. Reacția Andrușcăi: „De acum aveți gri... Concurenta care pare să fi cedat farmecului lui Narcis. Ispita a observat imediat apropierea: „E destul de evident că mă...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Ce a putut scrie Ion Ţiriac în testament. La cine va ajunge averea de 2,3 miliarde de dolari Ce a putut scrie Ion Ţiriac în testament. La cine va ajunge averea de 2,3 miliarde de dolari
Observatornews.ro Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic" Reacția unor turiști olandezi după ce au descoperit tradițiile din Bucovina: "E minunat, e autentic"
Antena 3 WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări” WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia ar fi spus că americanii ar fi fost implicaţi în demiterea lui Bolojan: „Putem face asta oricărei ţări”
Comentarii


„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Citește și
Radu Vâlcan aduce emoții în vila fetelor. Doar două vor participa la bonfire: „Îmi iese inima din piept”
Radu Vâlcan aduce emoții în vila fetelor. Doar două vor participa la bonfire: „Îmi iese inima din piept”
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Insula Iubirii începe cu adevărat! Primele atingeri și gesturi interzise. Ce se întâmplă diseară, în AVANPREMIERĂ
Insula Iubirii începe cu adevărat! Primele atingeri și gesturi interzise. Ce se întâmplă diseară, în...
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x