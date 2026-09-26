Jaguarul a dezvăluit la testimoniale cu cine și-ar dori să iasă la întâlnire pe Insula Iubirii.

Jaguarul a dezvăluit cu cine și-ar dori să iasă la întâlnire. Replica savuroasă: „Încă nu-l merită pe Jaguar” | Antena 1

George „Jaguarul” a avut parte de momente incendiare pe Insula Iubirii. În timpul petrecerii care s-a încins în vila fetelor, ispita masculină a intrat rapid în atmosfera de distracție și a profitat de ocazie pentru a glumi și a flirta cu cele prezente.

Cu cine și-ar dori Jaguarul să iasă la întâlnire

Unul dintre momentele care au atras atenția a fost interacțiunea dintre Jaguarul și Claudia. Cei doi au schimbat replici și au avut mai multe momente de tachinare, iar ispita masculină nu s-a ferit să facă remarci cu subînțeles.

„Claudia, aș vrea să fiu sutienul tău. Știi de ce? Pentru că acolo stă inimioara”, a glumit Jaguarul în timpul petrecerii.

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Jaguarul, interesat de o întâlnire cu Claudia

Deși între cei doi au existat momente de apropiere și glume, Jaguarul a lăsat să se înțeleagă că, în acest moment, nu este pe deplin convins de atitudinea Claudiei. Ispita masculină a vorbit deschis, la testimoniale, despre posibilitatea unei întâlniri cu ea și a recunoscut că și-ar dori să o cunoască mai bine.

Totuși, acesta consideră că Claudia ar mai avea de demonstrat înainte să ajungă să fie „aleasa” pentru o întâlnire cu el.

„Aș vrea să ies la un date cu Claudia, dar încă nu-l merită pe Jaguar. Cireașa de pe tort putea să fie Claudia pentru mine. Dar când am văzut că e doar așa, marketing, am zis: «Du-te de aici, că eu nu sunt așa»”, a spus ispita masculină.

Ce l-a făcut să se răzgândească pe Jaguar

Jaguarul a explicat și ce anume l-a făcut să fie rezervat în privința Claudiei. Potrivit acestuia, atitudinea ei s-ar schimba atunci când camerele de filmare sunt prezente, lucru care l-ar fi făcut să pună sub semnul întrebării autenticitatea apropierii dintre ei.

„Deci toate astea s-au întâmplat doar când au fost camerele. Când nu este cameră, este doar așa «ciao», dar când vine camera începe cu «ciao, amore». În capul meu știu atunci că e camera spre ea și de asta face așa”, a mai declarat Jaguarul.

Ispita masculină nu pare, astfel, convinsă că gesturile și apropierea Claudiei sunt neapărat sincere. Chiar dacă recunoaște că ar fi curios să petreacă mai mult timp cu ea și să o descopere dincolo de atmosfera din vilă, Jaguarul pare să aibă nevoie de mai multe dovezi înainte de a face următorul pas.

Insula Iubirii continuă să aducă în prim-plan momente neașteptate, iar apropierile dintre concurenți și ispite pot schimba rapid dinamica din vile.