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Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele își aleg ispitele pentru date! De ce l-a ales Armina pe Dima: „Nu m-a bătut la cap”

Ediția din 26 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Fetele s-au aflat în postura de a-și desemna ispitele preferate pentru întâlniri, iar opțiunea Arminei a stârnit atenția tuturor. Armina a explicat motivele din spatele opțiunii sale de a ieși la date alături de Dima, mărturisind simplu și direct ce apreciat la comportamentul lui: „Nu m-a bătut la cap”. Iată care au fost și alegerile celorlalte fete!
Sambata, 26.09.2026, 21:05
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Insula Iubirii Sezonul 10. Imagini din autobuz cu Prințul Marco și ispita Gabriella! Ce s-a întâmplat imediat după date

Insula Iubirii Sezonul 10. Imagini din autobuz cu Prințul Marco și ispita Gabriella! Ce s-a întâmplat imediat după date

Logo show Sambata, 26.09.2026, 23:00 Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Cristina (Frankie), ipoteză despre Lorenzo Bălăucă! Ce crede despre relația lui cu Natasha: „Face doar ce vrea ea”

Insula Iubirii Sezonul 10. Ispita Cristina (Frankie), ipoteză despre Lorenzo Bălăucă! Ce crede despre relația lui cu Natasha: „Face doar ce vrea ea”

Logo show Sambata, 26.09.2026, 22:45 Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iota, încredere șubrezită în Remi Dobre! Ce mărturisiri a făcut despre relația lor

Insula Iubirii Sezonul 10. Bianca Iota, încredere șubrezită în Remi Dobre! Ce mărturisiri a făcut despre relația lor

Logo show Sambata, 26.09.2026, 20:40 Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate

Furnicuțele 2026. Radu Darie face bilanțul vieții la Lucrarea de Control! Regrete, alegeri și lecții învățate

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:59 Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

Furnicuțele 2026. Radu Darie și mentorul său, Chef Victor Melian, despre pașii în industria ospitalității

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:45 Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu Darie și Cătălin Măruță

Furnicuțele 2026. Balonul cu artificii care poate exploda oricând! Meci de foc între Radu Darie și Cătălin Măruță

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:38 Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre prietenia de o viață cu cel mai bun prieten, Florin! Cum a rezistat legătura lor

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre prietenia de o viață cu cel mai bun prieten, Florin! Cum a rezistat legătura lor

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:22 Furnicuțele 2026. Radu Darie vorbește despre educația primită și legătura specială cu familia

Furnicuțele 2026. Radu Darie vorbește despre educația primită și legătura specială cu familia

Logo show Vineri, 25.09.2026, 18:05 Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre cât de mult a contat sportul în viața lui! Vlad Pruteanu, povești despre elevul său: „Bătăios!”

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:52 Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box

Furnicuțele 2026. Duel de forță în platou! Radu Darie vs. Cristi Mitrea la sacul de box

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:37 Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam live-uri din restaurant”

Furnicuțele 2026. Cum a ajuns Radu Darie la Super Neatza cu Răzvan și Dani: „Făceam live-uri din restaurant”

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:21 Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

Furnicuțele 2026. Radu Darie, despre tartele făcute după rețeta bunicii duse la nivel de afacere

Logo show Vineri, 25.09.2026, 17:11
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