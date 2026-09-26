Insula Iubirii Sezonul 10. Fetele își aleg ispitele pentru date! De ce l-a ales Armina pe Dima: „Nu m-a bătut la cap”
Ediția din 26 septembrie 2026 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 10. Fetele s-au aflat în postura de a-și desemna ispitele preferate pentru întâlniri, iar opțiunea Arminei a stârnit atenția tuturor. Armina a explicat motivele din spatele opțiunii sale de a ieși la date alături de Dima, mărturisind simplu și direct ce apreciat la comportamentul lui: „Nu m-a bătut la cap”. Iată care au fost și alegerile celorlalte fete!
Sambata, 26.09.2026, 21:05