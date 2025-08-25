Cum au apărut Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii la nunta ispitei Lala. Îndrăgostiții nu se mai ascund

Claudiu Dragotă și fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8au mers împreună la un eveniment recent și s-au afișat în calitate de cuplu, pe rețelele sociale.

Ispita Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8 s-au afișat, din nou, împreună. De data aceasta, ei au fost în calitate de cuplu la nunta fostei Ispite Lala și nu s-au mai ascuns. Cei doi nu au făcut economie de gesturi romantice și s-au postat în câteva ipostaze și pe rețelele sociale.

Cum s-au afișat ispita Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8 în calitate de cuplu

Recent, fosta ispită și Claudiu, care s-au cunoscut în cadrul Insula Iubirii 2025 spuneau că nu se ascund, însă au evitat să apară împreună pe rețelele scoiale.

„Noi nu ne ascundem, ne-am afișat, doar că nu am vrut să apărem pe rețelele de socializare. Am zis că mai bine să nu postăm”, spunea băiatul, la finalul lunii iulie, după ce aceștia au venit împreună la evenimentul de Avanpremieră a noului sezon.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, cu ocazia nunții fostei ispite Lala, aceștia au dus relația la următorul nivel. Îndrăgostiții s-au afișat împreună atât la eveniment, cât și în mediul online. Ispita Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8 au fost foarte apropiați și nu s-au ferit de cei din jur.

Citește și: Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă

Mai mult, într-un carusel publicat pe contul ei de Instagram, aceștia apar într-o fotografie de cuplu, astfel că și-au asumat relația și in mediul online Ei au atras toate privirile și datorită ținutelor pe care le-au purtat. Ambii au avut îmbrăcat ținute negre și s-au completat perfect, la nunta ispitei Lala.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat. „Bravo, Claudiu e fidel. Bravo, Ana, l-ai îmblânzit”, a scris un urmăritor.

„Sunteți minunați, mă bucur că sunteți împreună”, a mai reacționat cineva.

„Nu știu de cât timp sunteți împreună, dar el acum câteva luni bune era pe Tinder”, a ținut să o informeze un internaut pe fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8.

De asemenea, într-un story, el s-a apropiat de iubita sa și i-a oferit un sărut romantic pe obraz, iar aceasta a zâmbit.

Cum a început relația dintre ispita Ana Maria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8

Claudiu Dragotă și ispita Anamaria Vaida s-au cunoscut la Insula Iubrii sezonul 8 și au simțit chimia aproape instant. Aceștia s-au apropiat foarte mult încă din Thailanda, iar la bonfire-ul final, băiatul a plecat separat de Simona, fosta lui iubită.

Cu toate acestea, în țară, aceștia au mai dat o șansă relației. În paralel, însă, Claudiu a încercat să păstreze legătura și cu ispita care l-a cucerit, însă au dezvăluit că doar în calitate de prieteni, Potrivit declarațiilor lor, ei au început o relație amoroasă abia în momentul în care el s-a vindecat complet după fosta relație.

„Noi am mai păstrat legătura, dar nimic mai mult. Până nu mi-am terminat eu toate socotelile cu Simona, n-am vrut să am o relație sau ceva. Am vrut să fiu complet debarasat de fosta relație. A fost nevoie de timp ca să mă pot liniști. Nu am vrut să am o relație pansament”, spunea fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 8 pentru spynews.ro.

Citește și: Scandal uriaș între Claudiu și ispita Romeo de la Insula Iubirii, la un eveniment: „Au venit bodygurazii, ne-am trântit pe jos”

În ultimele luni, ei s-au văzut tot mai des și și-au dat seama că atracția există, însă își doresc să nu grăbească lucrurile. Momentan, distanța reprezintă un mic obstacol pentru ei, deoarece Anamaria locuiește la Cluj, iar Claudiu în București.

„La fel și eu. Am știut exact care îmi e rolul acolo, dar am mai zis: n-am jucat un rol, însă e nevoie de puțin timp după ce ies dintr-o relație. Noi am tot vorbit, ne-am tot întâlnit, doar că lucrurile trebuie să înceapă treptat, să vedem cum funcționează, să fie ceva sănătos. În ultima perioadă ne-am văzut mai des. Distanța asta între noi e un mic impediment: el e la București, eu la Cluj”, a mai spus Anamaria Vaida pentru sursa citată mai sus.