Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cum au apărut Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii la nunta ispitei Lala. Îndrăgostiții nu se mai ascund

Cum au apărut Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii la nunta ispitei Lala. Îndrăgostiții nu se mai ascund

Claudiu Dragotă și fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8au mers împreună la un eveniment recent și s-au afișat în calitate de cuplu, pe rețelele sociale.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Luni, 25 August 2025, 12:36 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 14:23
Galerie
Claudiu Dragotă și fosta ispită Anamaria Vaida de la Insula Iubirii sezonul 8 s-au afișat în calitate de cuplu | Antena 1

Ispita Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8 s-au afișat, din nou, împreună. De data aceasta, ei au fost în calitate de cuplu la nunta fostei Ispite Lala și nu s-au mai ascuns. Cei doi nu au făcut economie de gesturi romantice și s-au postat în câteva ipostaze și pe rețelele sociale.

Cum s-au afișat ispita Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8 în calitate de cuplu

Recent, fosta ispită și Claudiu, care s-au cunoscut în cadrul Insula Iubirii 2025 spuneau că nu se ascund, însă au evitat să apară împreună pe rețelele scoiale.

„Noi nu ne ascundem, ne-am afișat, doar că nu am vrut să apărem pe rețelele de socializare. Am zis că mai bine să nu postăm”, spunea băiatul, la finalul lunii iulie, după ce aceștia au venit împreună la evenimentul de Avanpremieră a noului sezon.

Articolul continuă după reclamă

Astfel, cu ocazia nunții fostei ispite Lala, aceștia au dus relația la următorul nivel. Îndrăgostiții s-au afișat împreună atât la eveniment, cât și în mediul online. Ispita Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8 au fost foarte apropiați și nu s-au ferit de cei din jur.

Citește și: Larisa Mârtan, fosta ispită de la Insula Iubirii, s-a căsătorit religios. Cum arată în rochie de mireasă. Imagini de la nuntă

Mai mult, într-un carusel publicat pe contul ei de Instagram, aceștia apar într-o fotografie de cuplu, astfel că și-au asumat relația și in mediul online Ei au atras toate privirile și datorită ținutelor pe care le-au purtat. Ambii au avut îmbrăcat ținute negre și s-au completat perfect, la nunta ispitei Lala.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cum era de așteptat, internauții au reacționat imediat. „Bravo, Claudiu e fidel. Bravo, Ana, l-ai îmblânzit”, a scris un urmăritor.

„Sunteți minunați, mă bucur că sunteți împreună”, a mai reacționat cineva.

„Nu știu de cât timp sunteți împreună, dar el acum câteva luni bune era pe Tinder”, a ținut să o informeze un internaut pe fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8.

De asemenea, într-un story, el s-a apropiat de iubita sa și i-a oferit un sărut romantic pe obraz, iar aceasta a zâmbit.

Cum a început relația dintre ispita Ana Maria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8

Claudiu Dragotă și ispita Anamaria Vaida s-au cunoscut la Insula Iubrii sezonul 8 și au simțit chimia aproape instant. Aceștia s-au apropiat foarte mult încă din Thailanda, iar la bonfire-ul final, băiatul a plecat separat de Simona, fosta lui iubită.

Cu toate acestea, în țară, aceștia au mai dat o șansă relației. În paralel, însă, Claudiu a încercat să păstreze legătura și cu ispita care l-a cucerit, însă au dezvăluit că doar în calitate de prieteni, Potrivit declarațiilor lor, ei au început o relație amoroasă abia în momentul în care el s-a vindecat complet după fosta relație.

„Noi am mai păstrat legătura, dar nimic mai mult. Până nu mi-am terminat eu toate socotelile cu Simona, n-am vrut să am o relație sau ceva. Am vrut să fiu complet debarasat de fosta relație. A fost nevoie de timp ca să mă pot liniști. Nu am vrut să am o relație pansament”, spunea fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 8 pentru spynews.ro.

Citește și: Scandal uriaș între Claudiu și ispita Romeo de la Insula Iubirii, la un eveniment: „Au venit bodygurazii, ne-am trântit pe jos”

În ultimele luni, ei s-au văzut tot mai des și și-au dat seama că atracția există, însă își doresc să nu grăbească lucrurile. Momentan, distanța reprezintă un mic obstacol pentru ei, deoarece Anamaria locuiește la Cluj, iar Claudiu în București.

colaj foto Claudiu Dragotă și fosta ispită Anamaria Vaida de la Insula Iubirii sezonul 8
+21
Mai multe fotografii

„La fel și eu. Am știut exact care îmi e rolul acolo, dar am mai zis: n-am jucat un rol, însă e nevoie de puțin timp după ce ies dintr-o relație. Noi am tot vorbit, ne-am tot întâlnit, doar că lucrurile trebuie să înceapă treptat, să vedem cum funcționează, să fie ceva sănătos. În ultima perioadă ne-am văzut mai des. Distanța asta între noi e un mic impediment: el e la București, eu la Cluj”, a mai spus Anamaria Vaida pentru sursa citată mai sus.

Începe o săptămână incendiară, la Insula Iubirii! Toate deciziile din această seară vor conduce spre o confruntare de ne... Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Aroganţa” milionarului român care are “cel mai tare restaurant din Dubai”! Ce achiziţie a putut face &#8220;Aroganţa&#8221; milionarului român care are &#8220;cel mai tare restaurant din Dubai&#8221;! Ce achiziţie a putut face
Observatornews.ro Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure" Cum funcţionează taxarea inversă la TVA, pregătită în Pachetul 2. Economist: "N-ar mai avea ce să fure"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Joaquin Phoenix într-un rol unic! Beau Is Afraid, o poveste despre frică, vină și familie. Vezi în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu
Super Neatza, 25 august 2025. Ce ar trebui să conțină meniul zilnic după concediu Luni, 25.08.2025, 09:25
Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Super Neatza, 25 august 2025. ANM: Cum se anunță vremea la sfârșit de august Luni, 25.08.2025, 09:05 Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Mireasa sezonul 12, 25 august 2025. Diana le-a spus fetelor că Sorin i-ar fi zis că ea e singura lui preferință! Luni, 25.08.2025, 15:49 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 22 august 2025. Divorțul - între realitate și pretexte. Ce cred cuplurile de vedete Vineri, 22.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
Începe o săptămână incendiară, la Insula Iubirii! Toate deciziile din această seară vor conduce spre o confruntare de neratat
Începe o săptămână incendiară, la Insula Iubirii! Toate deciziile din această seară vor conduce spre o...
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete
Topul miliardarilor în 2025. Cine sunt cele mai bogate vedete Catine.ro
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a făcut Nicoleta
Cum arată iubita lui Răzvan Valentin, fostul concurent de la Insula Iubirii sezonul 4. Ce urare emoționantă i-a...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director câștigă 138.000 de lei, austeritate pentru români
Topul celor mai mari salarii din companiile de stat înainte de reforma promisă de Bolojan. Un director... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca: „Să îți păstrezi mereu curiozitatea...”
Fiica lui Răzvan Simion a împlinit 21 de ani. Ce mesaj i-a transmis prezentatorul și ce a dezvăluit despre Ianca:... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat
Prăjitură cu zmeură și aluat fraged. Un desert rafinat și aromat HelloTaste.ro
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu nota peste ele la cazare
Două turiste au plecat fără să plătească dintr-o pizzerie din Italia. Patroana le-a dat de urmă și s-a dus cu... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 august 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna
Horoscop tarot 25-31 august. Sfaturi pentru fiecare zodie în parte, aşa vor termina cu bine luna Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma
Filmul tragediei de pe Lacul Snagov. Angajatul care le-a închiriat ambarcaţiunea a dat alarma Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil fără posibilități
Emoționanta POVESTE a micului pianist din Constanța care a cucerit America. La 7 ani și-a donat bursa unui copil... Gandul
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de ani sunt implicați
Unde a fost plecată Silvana Dăogaru, cu 3 zile înainte să fie ucisă de soț. Părinții profesoarei de 44 de... CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x