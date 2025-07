Fosta ispită Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă de la Insula Iubirii sezonul 8, primele declarații după ce s-au afișat ca un cuplu

Anamaria Vaida și fostul concurent, Claudiu Dragotă, de la Insula Iubirii sezonul 8 au vorbit despre relația lor.

După încheierea filmărilor pentru sezonul 8 Insula Iubirii, Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă, fost concurent, au păstrat legătura și iată că, astăzi, formează un cuplu. Cei doi au făcut declarații pentru Spynews despre relația lor.

Primele declarații ale fostei ispite Anamaria Vaida și Claudiu, după ce s-au afișat împreună

Anamaria Vaida și Claudiu Dragotă s-au cunoscut în sezonul 8 Insula Iubirii, acolo unde amândoi au participat. În timp ce superba roșcată a avut rolul de ispită, Claudiu Dragotă a venit în emisiune alături de partenera sa de atunci, Simona, pentru a-și testa relația. Însă, pe parcurs, între concurent și ispită s-a înfiripat o conexiune, iar legătura cu Simona s-a încheiat chiar la ultimul bonfire.

La acel moment, Anamaria Vaida a declarat că nu vrea să plece în România alături de Claudiu și că tot ce a urmărit a fost să îi deschidă ochii Simonei în privința bărbatului de lângă ea. Cu toate acestea, Claudiu și Simona au continuat relația și după emisiune, însă nu pentru mult timp.

Deși între ei a fost o atracție evidentă, Claudiu și Anamaria au încercat să păstreze o relație de prietenie. După ce fostul concurent a pus punct definitiv relației cu Simona, el și Anamaria au decis să își dea o șansă. Pentru Spynews, cei doi confirmă acum că formează un cuplu.

„Noi nu ne ascundem, ne-am afișat, doar că nu am vrut să apărem pe rețelele de socializare. Am zis că mai bine să nu postăm”, a spus Claudiu pentru sursa citată.

Deși nu au făcut publică relația pe rețelele de socializare, cei doi au fost surprinși împreună la evenimente. Ambii au afirmat că nu s-au ascuns, dar preferă discreția în mediul online.

„Dacă era să ne ascundem, nu ne afișam la un eveniment unde era clar că o să fie presă și toți ochii pe noi. Nu ne-am ferit de nimeni, nu ne-am ascuns, doar că, eu cel puțin, încerc să-mi țin viața personală mai pentru mine. Cât îți merge bine, lumea se bucură; când nu îți merge bine, lumea începe să cârcotească, să se bucure, iar atunci prefer să țin pentru mine orice ține de viața mea personală, la fel și Claudiu”, a adăugat roșcata pentru Spynews.

Cum a început relația dintre Claudiu și fosta ispită Anamaria Vaida

Claudiu și Anamaria Vaida au mărturisit că au păstrat legătura și după încheierea filmărilor, însă în calitate de prieteni, nimic mai mult. Potrivit declarațiilor, ei au început o relație amoroasă abia în momentul în care el s-a vindecat complet după fosta relație.

„Noi am mai păstrat legătura, dar nimic mai mult. Până nu mi-am terminat eu toate socotelile cu Simona, n-am vrut să am o relație sau ceva. Am vrut să fiu complet debarasat de fosta relație. A fost nevoie de timp ca să mă pot liniști. Nu am vrut să am o relație pansament”, a spus fostul concurent de la Insula Iubirii pentru Spynews.

În ultimele luni, ei s-au văzut tot mai des și și-au dat seama că atracția există, însă își doresc să nu grăbească lucrurile. Momentan, distanța reprezintă un mic obstacol pentru ei, deoarece Anamaria locuiește la Cluj, iar Claudiu în București.

„La fel și eu. Am știut exact care îmi e rolul acolo, dar am mai zis: n-am jucat un rol, însă e nevoie de puțin timp după ce ies dintr-o relație. Noi am tot vorbit, ne-am tot întâlnit, doar că lucrurile trebuie să înceapă treptat, să vedem cum funcționează, să fie ceva sănătos. În ultima perioadă ne-am văzut mai des. Distanța asta între noi e un mic impediment: el e la București, eu la Cluj”, a mai spus Anamaria Vaida pentru sursa citată mai sus.