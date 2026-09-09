Cristina Petre a trecut printr-o experiență dificilă după ce a ajuns pe masa de operație. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” le-a povestit urmăritorilor săi cum se simte după intervenție.

Cristina Petre de la Insula Iubirii, primele imagini după operație. Ce s-a întâmplat în timpul intervenției: „Am ajuns la ATI” | captura instagram/facebook

A dezvăluit că lucrurile s-au complicat în timpul operației, motiv pentru care a fost internată ulterior la ATI.

Cristina Petre de la Insula Iubirii, primele imagini după operație

Cu o zi înainte de intervenție, Cristina Petre anunțase că se află în spital și că urmează să fie operată. Vedeta le ceruse atunci celor care o urmăresc să se roage pentru ea. „Da, sunt în spital. Da, mâine mă operez”, spunea Cristina înainte de intervenție, potrivit unui articol publicat de a1.ro.

Cristina Petre, primele declarații după operație. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ajuns la ATI

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După intervenție, Cristina Petre a revenit în mediul online cu o fotografie realizată pe patul de spital. Aceasta a explicat că operația pe care o considera inițial una simplă a avut un parcurs mai complicat decât se aștepta.

„Poate că uneori nu ne prețuim suficient viața. Mergem înainte, ne facem planuri, ne supărăm pentru lucruri mici și avem impresia că ziua de mâine ni se cuvine. Până când viața ne amintește, într-o clipă, cât de fragil este totul”, a scris Cristina Petre pe Instagram.

Fosta concurentă a povestit apoi că situația s-a schimbat chiar în timpul intervenției. „Am venit la spital pentru o operație despre care credeam că va fi una simplă. Pe masa de intervenție, însă, situația s-a complicat și, pentru o clipă, lucrurile au luat o întorsătură pe care nu mi-aș fi imaginat-o niciodată. Astăzi poate nu mai eram aici, printre voi”, a transmis ea.

Cristina a dezvăluit că a petrecut două zile la ATI, perioadă în care a ajuns să privească altfel lucrurile simple de zi cu zi. „Au urmat două zile la ATI. Două zile în care am învățat, poate mai mult ca niciodată, să fiu recunoscătoare pentru lucrurile pe care înainte le consideram normale: să mă ridic din pat, să fac câțiva pași, să-mi aud oamenii dragi, să fiu aici.”

Ce mesaj a transmis Cristina Petre după momentele petrecute în spital

După perioada petrecută la ATI, Cristina Petre a anunțat că a fost mutată într-o rezervă și că se află într-o stare mai bună. Fosta concurentă a mărturisit că este recunoscătoare pentru faptul că a depășit momentul dificil și că începe, treptat, să își revină.

„Astăzi am ieșit din ATI și sunt pe rezervă. Sunt fericită. Sunt recunoscătoare. Învăț din nou să merg și fac primii pași. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Sfintei Fecioare că m-au ocrotit și că mi-au mai dat o dată șansa să înțeleg cât de prețioasă este viața”, a mai scris Cristina.

Ea le-a mulțumit și oamenilor care i-au trimis mesaje și s-au interesat de starea sa după ce a anunțat că urmează să fie operată.

„Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut griji pentru mine. Am primit câteva mesaje în privat după clipulețul pe care l-am postat duminică seara”, a transmis aceasta.

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La final, Cristina Petre a avut și un îndemn pentru cei care o urmăresc, insistând asupra importanței sănătății: „Și dacă pot să vă las un singur gând după tot ce am trăit: prețuiți-vă viața. Aveți grijă de voi. Nu amânați problemele de sănătate și nu puneți nimic înaintea sănătății voastre. Pentru că, în cele din urmă, viața are prioritate. Mereu.”

De ce a ajuns Cristina Petre pe masa de operație

Înainte de intervenție, Cristina Petre explicase că se confruntă cu o problemă de sănătate de natură feminină. Schimbările prin care trecuse corpul său îi determinaseră pe unii dintre urmăritori să creadă chiar că ar fi însărcinată, însă fosta concurentă a negat această variantă.

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Cristina a precizat că medicii urmau să încerce realizarea intervenției laparoscopic. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Spynews.ro, înainte de internare.

Înainte de operație, Cristina încerca să rămână optimistă. Deși se afla deja în spital, aceasta s-a filmat dansând pe pat și le-a transmis celor care o urmăresc că preferă să zâmbească și să fie recunoscătoare pentru lucrurile bune din viața ei, fără să știe cât de dificil avea să fie parcursul intervenției.