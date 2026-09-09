Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cristina Petre de la Insula Iubirii, primele imagini după operație. Ce s-a întâmplat în timpul intervenției: „Am ajuns la ATI”

Cristina Petre de la Insula Iubirii, primele imagini după operație. Ce s-a întâmplat în timpul intervenției: „Am ajuns la ATI”

Cristina Petre a trecut printr-o experiență dificilă după ce a ajuns pe masa de operație. Fosta concurentă de la „Insula Iubirii” le-a povestit urmăritorilor săi cum se simte după intervenție.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Miercuri, 09 Septembrie 2026, 17:11 | Actualizat Miercuri, 09 Septembrie 2026, 17:18
Galerie
Cristina Petre de la Insula Iubirii, primele imagini după operație. Ce s-a întâmplat în timpul intervenției: „Am ajuns la ATI” | captura instagram/facebook
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

A dezvăluit că lucrurile s-au complicat în timpul operației, motiv pentru care a fost internată ulterior la ATI.

Cristina Petre de la Insula Iubirii, primele imagini după operație

Cu o zi înainte de intervenție, Cristina Petre anunțase că se află în spital și că urmează să fie operată. Vedeta le ceruse atunci celor care o urmăresc să se roage pentru ea. „Da, sunt în spital. Da, mâine mă operez”, spunea Cristina înainte de intervenție, potrivit unui articol publicat de a1.ro.

Cristina Petre, primele declarații după operație. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a ajuns la ATI

Articolul continuă după reclamă

După intervenție, Cristina Petre a revenit în mediul online cu o fotografie realizată pe patul de spital. Aceasta a explicat că operația pe care o considera inițial una simplă a avut un parcurs mai complicat decât se aștepta.

„Poate că uneori nu ne prețuim suficient viața. Mergem înainte, ne facem planuri, ne supărăm pentru lucruri mici și avem impresia că ziua de mâine ni se cuvine. Până când viața ne amintește, într-o clipă, cât de fragil este totul”, a scris Cristina Petre pe Instagram.

Fosta concurentă a povestit apoi că situația s-a schimbat chiar în timpul intervenției. „Am venit la spital pentru o operație despre care credeam că va fi una simplă. Pe masa de intervenție, însă, situația s-a complicat și, pentru o clipă, lucrurile au luat o întorsătură pe care nu mi-aș fi imaginat-o niciodată. Astăzi poate nu mai eram aici, printre voi”, a transmis ea.

Cristina a dezvăluit că a petrecut două zile la ATI, perioadă în care a ajuns să privească altfel lucrurile simple de zi cu zi. „Au urmat două zile la ATI. Două zile în care am învățat, poate mai mult ca niciodată, să fiu recunoscătoare pentru lucrurile pe care înainte le consideram normale: să mă ridic din pat, să fac câțiva pași, să-mi aud oamenii dragi, să fiu aici.”

Ce mesaj a transmis Cristina Petre după momentele petrecute în spital

După perioada petrecută la ATI, Cristina Petre a anunțat că a fost mutată într-o rezervă și că se află într-o stare mai bună. Fosta concurentă a mărturisit că este recunoscătoare pentru faptul că a depășit momentul dificil și că începe, treptat, să își revină.

„Astăzi am ieșit din ATI și sunt pe rezervă. Sunt fericită. Sunt recunoscătoare. Învăț din nou să merg și fac primii pași. Îi mulțumesc lui Dumnezeu și Sfintei Fecioare că m-au ocrotit și că mi-au mai dat o dată șansa să înțeleg cât de prețioasă este viața”, a mai scris Cristina.

Ea le-a mulțumit și oamenilor care i-au trimis mesaje și s-au interesat de starea sa după ce a anunțat că urmează să fie operată.

„Vă mulțumesc tuturor celor care v-ați făcut griji pentru mine. Am primit câteva mesaje în privat după clipulețul pe care l-am postat duminică seara”, a transmis aceasta.

Citește și: Andrei Rotaru, de nerecunoscut după Insula Iubirii. Schimbarea de look cu care și-a surprins urmăritorii

La final, Cristina Petre a avut și un îndemn pentru cei care o urmăresc, insistând asupra importanței sănătății: „Și dacă pot să vă las un singur gând după tot ce am trăit: prețuiți-vă viața. Aveți grijă de voi. Nu amânați problemele de sănătate și nu puneți nimic înaintea sănătății voastre. Pentru că, în cele din urmă, viața are prioritate. Mereu.”

De ce a ajuns Cristina Petre pe masa de operație

Înainte de intervenție, Cristina Petre explicase că se confruntă cu o problemă de sănătate de natură feminină. Schimbările prin care trecuse corpul său îi determinaseră pe unii dintre urmăritori să creadă chiar că ar fi însărcinată, însă fosta concurentă a negat această variantă.

Citește și: Cât costă să te tunzi la Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii. Ce vedete i-au trecut pragul salonului

Cristina a precizat că medicii urmau să încerce realizarea intervenției laparoscopic. Declarațiile au fost făcute în exclusivitate pentru Spynews.ro, înainte de internare.

Înainte de operație, Cristina încerca să rămână optimistă. Deși se afla deja în spital, aceasta s-a filmat dansând pe pat și le-a transmis celor care o urmăresc că preferă să zâmbească și să fie recunoscătoare pentru lucrurile bune din viața ei, fără să știe cât de dificil avea să fie parcursul intervenției.

Andrei Rotaru, de nerecunoscut după Insula Iubirii. Schimbarea de look cu care și-a surprins urmăritorii...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Observatornews.ro Are 500 de clienți fideli și o afacere care merge foarte bine. De ce nu găsește pe nimeni care să o preia Are 500 de clienți fideli și o afacere care merge foarte bine. De ce nu găsește pe nimeni care să o preia
Antena 3 Miss Austria a murit la 22 de ani și a provocat un șoc în toată țara Miss Austria a murit la 22 de ani și a provocat un șoc în toată țara
Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Roby Roberto & Malone se întorc pentru o nouă aventură nebună. Ai comedie la superlativ cu Mihai Bendeac & Vlad Drăgulin în filmul românesc Băieți de oraș: Golden Boyz, disponibil acum.
Citește și
Andrei Rotaru, de nerecunoscut după Insula Iubirii. Schimbarea de look cu care și-a surprins urmăritorii
Andrei Rotaru, de nerecunoscut după Insula Iubirii. Schimbarea de look cu care și-a surprins urmăritorii
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Cât costă să te tunzi la Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii. Ce vedete i-au trecut pragul salonului
Cât costă să te tunzi la Ionuț Mocăniță de la Insula Iubirii. Ce vedete i-au trecut pragul salonului
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
Cezar Ouatu, primele declarații despre botezul fiicei sale. Cum va arăta evenimentul pregătit pentru Serena
Cezar Ouatu, primele declarații despre botezul fiicei sale. Cum va arăta evenimentul pregătit pentru Serena Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea Britanie
Prima reacție a lui Harry și Meghan la scrisoarea Regelui Charles despre statulul lor după revenirea în Marea... Antena3.ro
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul
De ce ți se încălzește telefonul atunci când îl încarci. Trucul simplu care îți poate proteja dispozitivul useit
Kelemen Hunor confirmă că Luca Niculescu va fi noul premier! Ce le cere PSD, PNL şi USR
Kelemen Hunor confirmă că Luca Niculescu va fi noul premier! Ce le cere PSD, PNL şi USR BZI
Şantierul naval de la Mangalia s-ar putea da gratis, peste doi ani
Şantierul naval de la Mangalia s-ar putea da gratis, peste doi ani Jurnalul
Mesajul ÎNGERULUI PĂZITOR pentru Berbec în 2027: Nu mai ești singur în luptă
Mesajul ÎNGERULUI PĂZITOR pentru Berbec în 2027: Nu mai ești singur în luptă Kudika
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari
Imagini infioratoare cu actorul de telenovele inainte sa se stinga.Ce se vede pe filmari Redactia.ro
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25
Patru baruri din România, în clasamentul celor mai bune din Europa. Un local din Timişoara, în top 25 Observator
Condimente care atenuează balonarea. Cum acționează mirodeniile asupra acestui simptom
Condimente care atenuează balonarea. Cum acționează mirodeniile asupra acestui simptom MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum îți dai seama dacă metoda tradițională de învățare nu i se potrivește
Cum îți dai seama dacă metoda tradițională de învățare nu i se potrivește DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x