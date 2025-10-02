Cu ce boală a fost diagnosticată Maria Avram de la Insula Iubirii sezonul 9 după ce a pierdut o sarcină. Ce a dezvăluit

Maria Avram, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a dezvăluit că a primit un diagnostic crunt din partea medicilor.

Concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, Maria Avram, se confruntă de ceva vreme cu un diagnostic nemilos, după ce a trăit o experiență devastatoare.

Maria Avram a primit un diagnostic grav de la medici

Așa cum a povestit în vila fetelor în timpul emisiunii, Maria își dorea să testeze relația ei cu Marius pentru a vedea dacă amândoi sunt pregătiți să devină părinți. Se pare că tânăra concurentă își dorește de ceva timp să devină mamă și chiar a povestit într-o conversație cu ispita Narcis că a pierdut o sarcină în trecut.

Incidentul nefericit a avut loc pe când era la munte în urmă cu aproximativ 10 ani, iar acea pierdere de sarcină i-a adus extrem de multă durere și i-a schimbat viața pentru totdeauna.

Recent, Maria a simțit că poate vorbi deschis despre trauma care a marcat-o. Episodul dureros din viața ei nu doar că i-a provocat multă durere prin pierderea sarcinii, ci i-a declanșat și o boală dificilă, primind un diagnostic dur de la medici.

De atunci, Maria Avram a fost diagnosticată cu psoriazis, boală ce i s-a declanșat în urmă cu 10 ani, după accidentul suferit.

„Nu mă așteptam să se râdă pe seama acestui subiect. Este adevărat că sufăr de psoriazis. Acum aproape zece ani, în timp ce eram la munte, iarna, am căzut de pe sanie destul de rău și am pierdut o sarcină. Nu aveam idee că sunt însărcinată la acel moment, altfel clar nu aș fi făcut mișcări bruște.

Șocul emoțional a fost atât de mare atunci încât, la doar o lună distanță, mi s-a activat psoriazisul. M-a afectat extrem de tare. Nici acum nu pot spune că am trecut peste acel moment. Chiar și acum când vorbesc mă emoționează foarte mult. Copiii sunt un subiect sensibil pentru mine. Chiar a fost o traumă”, a mărturisit fosta concurentă de la Insula iubirii sezonul 9 pentru Cancan.

Se pare că stresul acumulat în ultimele luni cu toate evenimentele întâmplate la Insula Iubirii a făcut ca boala să reapară. Chiar dacă se tratează constant, Mariei îi este tare dificil să trăiască cu această afecțiune.

Psoriazisul este o boală de piele în care procesul de regenerare al celulelor este unul mult mai accelerat decât cel normal. Rezultatul este că pielea apare mai îngroșată, cu pete roșii și chiar zone foarte uscate sau iritate din cauza procesului grăbit de reînnoire a celulelor pielii.

„Odată cu stresul emisiunii, boala a reapărut. De aceea genunchii mei arată așa acum. Nu este nimic de ironizat. Este o problemă medicală, iar oamenii care suferă de același diagnostic știu prea bine ce presupune. Nu e deloc ușor.

Mă tratez. Trebuie să evit stresul cu orice preț și fix asta am de gând să fac acum. Până la urmă, sănătatea este pe primul loc”, a mai explicat ea.

