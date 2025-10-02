Maria Avram și-a luat prin surprindere fanii după ce a apărut pe internet fără bandaje la scurt timp după ce a trecut printr-o intervenție chirurgicală la nivelul nasului. Fosta concurentă de la Insula Iubirii se află în perioada de recuperare, însă acest aspect nu a oprit-o din a fi la fel de activă în mediul online, acolo unde și-a obișnuit internauții cu aparițiile sale aproape zilnice.
Deși urmăritorii ei se așteptau să treacă o perioadă puțin mai lungă până când o vor vedea pe Maria fără bandaj, aceasta nu s-a sfiit și s-a postat imediat fără rețineri.
Iată cât de schimbată este soția lui Marius Avram după ce a trecut printr-o operație de rinoplastie!
Cum arată Maria Avram la nici o săptămână după rinoplastie. Concurenta de la Insula Iubirii s-a afișat așa fără rețineri
Maria Avram și-a dorit de foarte mult timp să facă acest pas, însă a fost nevoită să amâne intervenția chirurgicală cu doar câteva luni înainte de a participa la show.
Motivul pentru care a ales să recurgă la acest a fost intens dezbătut în mediul online, însă ea a clarificat totul într-un live pe TikTok, acolo unde a explicat că se confrunta cu probleme serioase de sănătate care au împins-o să ia această decizie.
Pe lângă faptul că nu putea respira deloc pe nara stângă, aceasta a menționat și alte detalii dureroase din viața ei.
„Nu am lentile de vedere, nu văd cu ochiul stâng absolut deloc, dar port ochelari. (...) Nu văd cu ochiul stâng, așa m-am născut, sunt născută prematur și cumva am avut această problemă încă de mică. (...) Nasul nu este operat, ar fi trebuit să am o operație la nas în luna mai, cu mult înainte de Insula Iubirii, însă nu am făcut-o, am amânat-o, este pentru o chestie medicală, nu pot respira pe nara stângă și atunci cumva trebuia să am o operație, însă am preferat să nu o fac, cel puțin nu acum.” spunea aceasta în urmă cu aproximativ două luni.
De asemenea, ea a ținut să menționeze pentru cârcotași faptul că nu era deranjată de felul în care arăta nasul ei și că și-a dorit să apeleze la ajutorul medicului pentru a rezolva problemele de sănătate:
„Ba da, o să-mi operez nasul, dar nu neapărat pentru bun aspect fizic, că nu am avut o problemă cu treaba asta. Aveam operația programată oricum pe data de 15 mai, cu mult înainte de insulă. Însă s-a întâmplat să merg la insulă și în momentul în care am ieșit nu am fost tocmai bine pentru operație și am mutat-o pentru luna aceasta”, a mai explicat aceasta potrivit CanCan.
Acum, după ce și-a făcut curaj să facă acest pas, Maria pare mai fericită ca niciodată, mai ales ca, la doar câteva zile după operație, a putut să se machieze și să se posteze fără să aibă pic de reținere.
Iată prima sa apariție după intervenție:
Totuși, ceea ce este foarte important de menționat este faptul că procesul de vindecare durează chiar și câteva luni până când rezultatul final va putea fi vizibil.
