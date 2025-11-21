Antena Căutare
Cu ce probleme de sănătate se confruntă Francisca Sarao de la Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit

Francesca Sarao de la Insula Iubirii sezonul 9 a povestit că se confruntă din nou cu niște probleme de sănătate pe care le-a mai avut și în trecut.

Publicat: Vineri, 21 Noiembrie 2025, 09:33
Francesca și Cristian au participat la Insula Iubirii sezonul 9 și au cucerit inimile a milioane de fani cu povestea lor de dragoste.

Francesca și Cristian au participat la Insula Iubirii sezonul 9 și au cucerit inimile a milioane de fani cu povestea lor de dragoste.

Francesca Sarao, dezvăluiri despre problemele ei de sănătate

Cei doi au demonstrat pe parcursul emisiunii că iubirea învinge tot, că știu cum să prioritizeze relația lor și au lăsat munca pe locul doi, focusându-se mai mult pe timpul petrecut împreună. Cei doi concurenți de bucură acum de o relație mai frumoasă și mai prosperă, iar recent au anunțat și că nunta va avea loc anul viitor.

Citește și: Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc de nuntă. Ce au dezvăluit concurenții Insula Iubirii sezonul 9

Pe parcursul emisiunii, Francesca le-a povestit fetelor că s-a confruntat în trecut cu atacuri de panică și nesiguranțe care au dus la stări de anxietate ce au copleșit-o. Ea a avut nevoie de terapie o perioadă îndelungată pentru a putea să se pună din nou pe picioare.

Se pare că recent aceste atacuri de panică au revenit, iar Francesca a vorbit deschis despre problema ei de sănătate, fiind invitată alături de Cristian la podcastul lui Jorge.

Tânăra a povestit că de ziua lui Cristian, în urmă cu câteva săptămâni, au revenit atacurile de panică și nu se aștepta să i se mai întâmple acest lucru, având în vedere că a crezut că a scăpat de ele.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce sfat a primit Cristi Pungă de la tata socru înainte să plece la Insula Iubirii

„Cel mai intens a fost acum 2 săptămâni la ziua lui, la cabană când am chemat salvarea, că nu mi-am dat seama că este un atac de panică și simțeam că mor, nu mai puteam să respir, dai în toate boalele”, a zis Francesca râzând.

Cristian a fost tot timpul acolo lângă ea să o susțină și a avut grijă ca ea să se simtă în siguranță. Francesca a chemat salvarea și abia apoi a putut să își revină după atacul de panică. De asemenea, ea a povestit că vede totul ca un ciclu care se repetă o dată la câțiva ani și acest lucru o face să fie mai atentă la semnalele pe care i le transmite corpul.

„Și de atunci până acum s-a controlat, din punct de vedere clinic e ok, adică cumva o liniștește și treaba asta, să știe că e ok din punct de vedere clinic, dar trebuie să lupte cu ea un pic, știe povestea”, a adăugat și Cristian.

„Am fost 5 ani. Am făcut 5 ani de terapie, doar că la mine e cumva ciudat, că e un ciclu. Mă fac bine, renunț la pastile, la terapie, la tot, mă fac bine, un an jumate, doi, iar revin, iar mă fac bine, iar revin și tot așa. N-am descoperit cauza. Cred că pur și simplu așa este corpul meu, adică cel puțin eu așa m-am făcut bine, acceptând că așa sunt și că am nevoie de mai multă atenție, să am grijă cât dorm, ce mănânc”, a mai explicat Francesca.

Citește și: Francesca și Cristi de la Insula Iubirii sezonul 9 au anunțat data nunții. Când se vor căsători și cine a zis că vine la nuntă

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

