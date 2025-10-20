Francesca și Cristi de la Insula Iubirii sezonul 9 au anunțat data nunții. Când se vor căsători și cine a zis că vine la nuntă

Francesca și Cristi de la Insula Iubirii sezonul 9 se pregătesc acum pentru marele eveniment din viața lor.

Francesca Sarao și Cristi Pungă, concurenții de la Insula Iubirii sezonul 9, au anunțat care va fi data nunții lor.

Francesca și Cristi, pregătiri de nuntă

Francesca și Cristian au participat la Insula Iubirii sezonul 9 pentru a-și testa relația și pentru a reuși să își dea seama ce le lipsește cu adevărat și cum pot rezolva problemele din relație.

Cei doi erau deja logodiți și voiau să vadă ce anume trebuie să schimbe la relația lor pentru a-și acorda mai mult timp unul celuilalt. Pentru ei testul s-a încheiat mai devreme și nu au mai avut parte de un bonfire final pentru că niciunul dintre ei nu a căzut în ispită și era clar că își doresc cu nerăbdare că plece acasă.

Cristi a alergat pe plajă până la vila fetelor în care se afla Francesca, s-au reunit, s-au îmbrățișat și și-au jurat că vor aprecia mai mult relația pe care o au, știind deja că se iubesc necondiționat.

Atunci când au ajuns înapoi în România povestea lor de dragoste a crescut și mai frumos și, în loc să pună munca pe primul plan cum au făcut până atunci, au decis să pună iubirea și familia lor pe locul 1.

Așa au reușit să petreacă mai mult timp împreună, să meargă în vacanțe și să își facă planuri de viitor. Cristi și Francesca au anunțat deja și data nunții, după ce au hotărât că nunta va avea loc anul viitor.

Printr-un video amuzant, Cristi și Francesca au făcut marele anunț, iar la descrierea video-ului au adăugat:

„Începem capitolul “pentru totdeauna”.Acceptăm sfaturi, glume și tips & tricks de supraviețuire pentru nunta”, a scris Cristi la descriere.

Cei au s-au filmat în timp ce mâncau și chiar împărțeau mâncarea, iar pe o serie de șervețele au anunțat data.

„Dacă citești asta, nu te panica! Nu e reclamă la hârtie. Ne-am decis să nu mai împărțim doar mâncarea, ci și numele de familie. Da, oficial s-a terminat cu libertatea (lui), dar stați liniștiți, avem compensații! Ștampe gratis și bonus o nuntă! Save the date 22.05.2026”, au scris ei pe șervețele.

În secțiunea de comentarii, Claudiu, și el fost concurent Insula Iubirii sezonul 9, s-a oferit să se ocupe de verighetele lor, în timp ce Iustina Loghin, concurenta Insula Iubirii din sezonul 8 a confirmat deja că vrea să danseze la nunta lor. Printre cei care i-au mai felicitat au fost ispita Andrușca, ispita Cristna Scarlevschi și Răzvan, concurentul Insula Iubirii sezonul 7.

Se pare că mulți dintre foștii concurenții, dar și ispite sunt acum ca o familie și au format prietenii pe viață, bucurându-se de evenimentele importante pe care le celebrează împreună.

Francesca și Cristi sunt acum cu pregătirile în toi și chiar au zis la descrierea postării că așteaptă sfaturi și idei de la prietenii lor pentru a putea organiza o nuntă ca la carte.

