Cum arată acum și cu ce se ocupă Hannelore, fosta concurentă din sezonul 4 Insula Iubirii. Ce business-uri deține

Hannelore, fosta concurentă de la Insula Iubirii sezonul 4, s-a reinventat complet, la mai mult de 7 ani de când a participat la emisiune.

Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 10:00
Fosta soție a lui Bogdan Ionescu se mândrește cu realizările ei și, pentru că e foarte prezentă pe rețelele se socializare, a vorbit deschis despre proiectele la care lucrează și cât de mândră este de ele. | Antena 1

Hannelore a devenit celebră după ce a venit să își testeze relația pe care o avea atunci cu Bogdan Ionescu, iar ea a fost cea care a căzut în ispită. După un ultim bonfire extrem de lung, care a intrat în istoria emisiunii ca cel mai lung bonfire final, Hannelore și Bogdan au plecat despărțiți din Thailanda, dar s-au împăcat în România.

Ce business-uri are acum Hannelore de la Insula Iubirii sezonul 4

După o scurtă perioadă, după ce se căsătoriseră, pentru că relația lor nu a mai fost la fel, Hannelore și Bogdan au pus punct relației lor și au ales să meargă pe drumuri separate.

Căsnicia dintre ei a durat doar 6 luni și au decis să divorțeze, după ce Bogdan a găsit în telefonul ei mai multe mesaje cu un bărbat cu care urma să se întâlnească.

A trecut mult timp de atunci, iar Hannelore este acum o altă persoană, după ce s-a reinventat, s-a transformat complet și s-a pus pe ea pe primul loc.

În primul rând, Hannelore și-a schimbat look-ul și este de nerecunoscut, după ce s-a vopsit brunetă. Fosta concurentă Insula Iubirii a evoluat mult în ultimii ani, a devenit antreprenoare și a pus bazele mai multor business-uri care îi aduc acum un profit considerabil.

Pe lângă viața profesională, Hannelore se bucură și de faptul că iubește din nou, având acum un nou partener. De asemenea, fosta concurentă de la Insula Iubirii continuă să practice dansul, care e cea mai mare pasiune a ei.

Hannelore are acum o sală de evenimente și o școală de dans pentru copii unde îi învață pe cei mici arta dansurilor populare, balet, dar și dans modern. De asemenea, Hannelore are și un business cu ursitoare care sunt invitate la botezuri, reușind să câștige și din această afacere.

Fosta soție a lui Bogdan Ionescu se mândrește cu realizările ei și, pentru că e foarte prezentă pe rețelele se socializare, a vorbit deschis despre proiectele la care lucrează și cât de mândră este de ele.

„Mi-a luat o grămadă de vreme să înțeleg că dacă nu mă ridic singură, nu mă va ridica nimeni, că dacă nu încep acum, mâine e târziu, că e mai bine să eșuezi încercând, decât să nu încerci deloc, că banii pierduți se fac înapoi, dar timpul nu, că disciplina bate talentul de fiecare dată, că nu există moment perfect- există doar prezentul, că respectul nu se cere- se câștigă, că oamenii care râd de tine azi, mâine te vor întreba cum ai reușit, că majoritatea vor să te vadă bine- dar nu mai bine decât ei și că "norocul" e doar numele pe care oamenii il dau muncii mele grele.
Viața nu se schimbă dacă stai pe loc. Nu noroc, nu așteptarea, nu motivația aduc rezultatele!
Doar acțiunea si disciplina schimbă tot!

16 ani de @mini_mini_reflex, 16 ani de @ursitoare_by_hannelore, a 3-a editie de mmr-dance revolution, a 2-a ediție @missromaniathecrown , un proiect care încă nu e gata @dance.ballroom.tm, mămica de 11 pui @crown.bully ”, a scris ea la descrierea unei postări pe contul ei de Instagram.

