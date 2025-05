Cum arată fosta ispită de la Insula Iubirii, Larisa Mârtan, la 3 zile după ce a născut. Cum se recuperează proaspăta mămică

Larisa Mârtan, ispita de la Insula Iubirii din sezonul 8, a născut în urmă cu 5 zile, devenind mama unei fetițe.

Larisa Mârtan sau Lala, așa cum îi spun apropiații, a născut o fetiță frumoasă și sănătoasă pe 18 mai. Larisa a postat pe contul ei de Instagram o imagine cu chipul fiicei ei chiar din sala de nașteri.

Tânăra mămică a avut însă grijă să îi acopere chipul micuței cu un emoji floare pentru a păstra pentru o vreme doar pentru ea imaginea aceasta atât de personală.

Cum arată Larisa Mârtan la 4 zile după ce a născut

Pe parcursul sarcinii, Lala i-a ținut la curent pe urmăritorii ei despre etapele prin care a trecut, perioadele dificile, dar și cele mai frumoase momente, păstrând o legătură apropiată cu prietenii ei virtuali.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Lala de la Insula Iubirii, prima imagine cu fiica ei. Mesajul înduioșător primit de proaspăta mămică de la o altă ispită

Pentru că e foarte activă pe rețelele de socializare chiar și după naștere, Lala a postat ieri un selfie în oglindă alături de soțul ei, Radu, când se pregăteau să plece la cumpărături. Chiar dacă au trecut doar 4 zile de la naștere, Larisa pare că deja începe să se recupereze ușor ușor și revine treptat la silueta pe care o avea ea înainte de naștere.

Deja pare că talia îi revine treptat la cea pe care o avea înainte de a rămâne însărcinată. Chiar dacă aceste luni nu au fost unele ușoare pentru proaspăta mămică și chiar s-a confruntat cu o serie de probleme de sănătate, aceasta este acum mai fericită ca oricând.

În urmă cu câteva luni, ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 anunța că va naște pe data de 27 mai, prin cezariană, din cauza problemelor de sănătate. Cu toate acestea, se pare că micuța Hazel, așa cum au numit-o părinții ei, a fost nerăbdatoare.

Astfel, ispita Lala a născut pe data de 18 mai 2025, la ora 17:14. Extrem de fericită, ea le-a dat vestea prietenilor virtuali prin intermediul unei poze publicate pe contul ei de Instagram.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ispita Lala de la Insula Iubirii a născut! Primele detalii despre starea fetiței și a proaspetei mămici

Ea și soțul ei, Radu, erau nerăbdători să o cunoască pe fetița lor și erau deja pregătiți pentru venirea ei pe lume. Larisa amenajase deja camera lui Hazel și aștepta prima lor întâlnire. Acum că a devenit mămică, Lala se focusează pe recuperea ei completă și pe starea micuței lor, Hazel, fiind tot timpul acolo pentru ea.

La externarea din spital, rudele apropiate le-au așteptat pe Lala și Hazel acasă cu flori și baloane, decorată în nuanțe de roz. Ideea pentru acest nume inedit i-a venit Larisei și a știut că i se va potrivi viitoarei ei fiice.

„Numele eu l-am ales, nu e neapărat un nume, e o culoare de ochi. E o culoare între căprui și ochi verzi, mi-a plăcut foarte mult cum sună, am zis că dacă o să am o fată, așa o s-o cheme și așa a rămas”, a declarat ea, conform unei surse.

Acum Larisa și Radu se bucură de cea mai frumoasă perioadă din viața lor, învățând împreună, pas cu pas, cum să fie cei mai buni părinți pentru fiica lor, Hazel.

Citește și: Lala de la Insula Iubirii a făcut publică data la care va aduce pe lume primul copil. Ce spune despre ultimele zile de sarcină