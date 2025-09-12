Maria Avram de la Insula Iubirii își dorește să devină mamă de fată. Ce nume are deja pregătite pentru viitorul copil

Antena Căutare
Maria și Marius Avram, concurenții Insula Iubirii sezonul 9, au venit la emisiune pentru a-și testa relația și a decide dacă e timpul să devină părinți.

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Septembrie 2025, 11:11 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 12:36
Deși a trecut prin momente grele și dureroase în căsnicia cu Marius Avram, Maria este bucuroasă că ei nu au renunțat la iubirea pe care și-o poartă și sunt deciși să lupte pentru a-și îndrepta greșelile. | Antena 1

Maria Avram a spus încă din prezentarea lor de cuplu că își dorește foarte mult să devină mamă. Maria și Marius formează un cuplu de 11 ani și sunt căsătoriți de 8 ani. Ei au decis să vină la Insula Iubirii sezonul 9 pentru că Maria dorea să își recâștige încrederea în el.

Ce nume a ales Maria Avram pentru viitoarea ei fetiță

În urmă cu 3 ani, Marius i-a fost infidel Mariei, iar a trecut cu greu peste acea perioadă și chiar dacă l-a iertat, se pare că nu a uitat. Încrederea în el a scăzut și tocmai de aceea avea nevoie să vadă că el este ma dedicat și decis să demonstreze că își dorește să continue căsnicia.

Citește și: Imagini emoționante de la dansul mirilor de la nunta Mariei și a lui Marius Avram de la Insula Iubirii sezonul 9

Articolul continuă după reclamă

În timpul emisiunii, la ultima ceremonie a focului, atât Maria, cât și Marius au recunoscut că amândoi au picat în ispită. Maria s-a sărutat în baie cu Cătălin cu doar o zi înainte de bonfire-ul final, în timp ce Marius forma deja un cuplu cu ispita Oana după ce văzuse că Maria are sentimente pentru Cătălin.

Chiar dacă și-au declarat la final că vor pleca separat din Thailanda, la câteva luni după încheierea emisiunii, Maria și Marius s-au împăcat.

Maria a decis să îl ierte, deși el a petrecut câteva săptămâni într-o relație cu Oana în România, iar Marius a trecut peste sărutul dintre Maria și Cătălin.

În prezent, cei doi își reconstruiesc căsnicia și se bucură împreună de evoluția relației lor. Maria și-a exprimat din nou recent dorința de a deveni mamă și a spus că ar vrea să aibă o fetiță.

Citește și: Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată

În timpul emisiunii, atunci când discuta cu ispitele masculine în vila fetelor, Maria a zis în repetate rânduri că își dorește de mai mulți ani să devină mamă, dar nu știa dacă Marius este în continuare bărbatul în care poate avea încredere.

Acum se pare că cei doi vor să devină părinți și, deși Maria nu este încă însărcinată, ea a dezvăluit că a ales deja numele pentru o fetiță.

Potrivit Spynews, Maria a ales două prenume rusești, Vania și Raia. De asemenea, ea își dorește ca al doilea prenume al viitoarei sale fetițe să fie Maria, pentru a avea și un nume de sfântă.

„Da, îmi doresc o Maria micuță. O să o cheme Raia Vania Maria. Raia și Vania sunt nume rusești (...) Sunt două nume rusești pe care efectiv le ador”, a dezvăluit Maria Avram într-un live pe TikTok.

Deși a trecut prin momente grele și dureroase în căsnicia cu Marius Avram, Maria este bucuroasă că ei nu au renunțat la iubirea pe care și-o poartă și sunt deciși să lupte pentru a-și îndrepta greșelile.

colaj maria si marius avram
Citește și: Motivul pentru care Bianca Dan și Maria Avram nu au rămas prietene după Insula Iubirii sezonul 9. Ce s-a întâmplat

Francesca Sarao și Cristi Pungă se pregătesc de nuntă. Ce au dezvăluit concurenții Insula Iubirii sezonul 9...
