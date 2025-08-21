Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025. Au urmărit împreună cu fiul lor emisiunea

Cristi de la Insula Iubrii 2025 a publicat în mediul online o imagine în care apare lângă părinții lui Andrei Lemnaru. Cum arată cei care i-au dat viață logodnicului Ellei Vișan.

În cele mai recente ediții de la Insula Iubiri 2025, Andrei Lemnaru a fost în centrul atenției. Tânărul a fost nevoit să privească imagini dureroase cu cea care urma să îi devină soție, pe care însă le-a înfruntat cu capul sus. În urma secvențelor, atât internauții cât și cei care i-au fost alături în Thailanda i-au trimis mesaje de încurajare. Printre aceștia s-a numărat și Cristi Pungă de la Insula Iubrii 2025 care i-a devenit deja prieten lui Andrei. Tot el a postat și o imagine în care apare alături de părinții lui Andrei de la Insula Iubirii 2025.

Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025

Încă de pe Insulă, Andrei și Cristi s-au împreietenit, iar bărbatul i-a fost aproape lui Andrei după ce tânărul a trecut prin clipe grele. Nu mulți știu, însă, că ei au dus prietenia și peste graniță, înapoi în România.

Astfel, recent, Andrei a mers la Brașov și împreună cu alți câțiva concurenți au ieșit în oraș pentru a urmări Insula Iubirii. Andrei nu a venit singur, ci a avut doi invitați „surpriză”.

Părinții lui Andrei de la Insula Iubirii 2025 l-au însoțit pe acesta în oraș pentru a viziona împreună episodul. Cristi nu a ratat ocazia și s-a fotografiat cu cei doi și a postat imaginea pe contul lui de Instagram.

„Dacă vă întrebați de unde a ieșit Andrei Lemnaru așa frumos. E meritul lor”, a scris concurentul pe fotografia în care stă lângă cei care i-au dat viață băiatului.

