Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025. Au urmărit împreună cu fiul lor emisiunea

Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025. Au urmărit împreună cu fiul lor emisiunea

Cristi de la Insula Iubrii 2025 a publicat în mediul online o imagine în care apare lângă părinții lui Andrei Lemnaru. Cum arată cei care i-au dat viață logodnicului Ellei Vișan.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 21 August 2025, 17:30 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 18:00
Galerie
Cristi de la Insula Iubrii 2025 a publicat în mediul online o imagine în care apare lângă părinții lui Andrei Lemnaru | Antena 1

În cele mai recente ediții de la Insula Iubiri 2025, Andrei Lemnaru a fost în centrul atenției. Tânărul a fost nevoit să privească imagini dureroase cu cea care urma să îi devină soție, pe care însă le-a înfruntat cu capul sus. În urma secvențelor, atât internauții cât și cei care i-au fost alături în Thailanda i-au trimis mesaje de încurajare. Printre aceștia s-a numărat și Cristi Pungă de la Insula Iubrii 2025 care i-a devenit deja prieten lui Andrei. Tot el a postat și o imagine în care apare alături de părinții lui Andrei de la Insula Iubirii 2025.

Cum arată părinții lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025

Încă de pe Insulă, Andrei și Cristi s-au împreietenit, iar bărbatul i-a fost aproape lui Andrei după ce tânărul a trecut prin clipe grele. Nu mulți știu, însă, că ei au dus prietenia și peste graniță, înapoi în România.

Astfel, recent, Andrei a mers la Brașov și împreună cu alți câțiva concurenți au ieșit în oraș pentru a urmări Insula Iubirii. Andrei nu a venit singur, ci a avut doi invitați „surpriză”.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9. Concurenta se mândrește cu cea care i-a dat viață

Părinții lui Andrei de la Insula Iubirii 2025 l-au însoțit pe acesta în oraș pentru a viziona împreună episodul. Cristi nu a ratat ocazia și s-a fotografiat cu cei doi și a postat imaginea pe contul lui de Instagram.

„Dacă vă întrebați de unde a ieșit Andrei Lemnaru așa frumos. E meritul lor”, a scris concurentul pe fotografia în care stă lângă cei care i-au dat viață băiatului.

Fenomenul Insula Iubirii sezonul 9, provocări și trădări

Emisiunea Insula Iubirii sezonul 9 a început pe 21 iulie 2025! Thailanda. Cupluri. Ispite. Vara. Sentimente. Trăiri. Împăcări. Despărțiri. Iubire. Gelozie. Show fenomen. Așteptare. Freamăt. Din 21 iulie 2025, fenomenul Insula Iubirii a revenit la Antena 1 și în AntenaPLAY! Cinci cupluri decise să trăiască experiența vieții lor vor avea parte de cel mai important test al relației lor.

În sezonul 9 al show-ului Insula Iubirii, cinci cupluri curajoase au ales să-și pună relația la încercare într-unul dintre cele mai intense și provocatoare emisiuni. Fiecare pereche a venit cu propria poveste: unele aflate mai la început de drum, altele legate de ani buni de iubire, dar toate unite de aceeași întrebare: „Suntem cu adevărat făcuți unul pentru celălalt?”

Citește și: Mesajul ispitei Andrușca pentru Andrei Lemnaru, după difuzarea imaginilor intime cu logodnica lui la TV. Ce i-a transmis fata

Se anunță un sezon incendiar, completat de imagini exclusive, disponibile numai în AntenaPLAY!

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

colaj foto andrei lemnaru si ella visan insula iubirii 2025
+18
Mai multe fotografii

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Ella de la Insula Iubirii, detaliu îndrăzneț pe care mulți nu l-au observat! Ce au descoperit fanii la concurenta din Th...
Înapoi la Homepage
AS.ro Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile Motivul pentru care Cristi Borcea nu poate dormi noaptea! De la ce i se trag insomniile teribile
Observatornews.ro Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani Câţi bani vor lua lunar românii care aleg să primească pensia privată pe mai mult de 8 ani

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Joi, 21.08.2025, 15:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Insula Iubirii, 20 august 2025. Marius Avram a mers în vila fetelor. Ce a căutat în camera soției sale și cu cine s-a întâlnit
Insula Iubirii, 20 august 2025. Marius Avram a mers în vila fetelor. Ce a căutat în camera soției sale și cu...
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Insula Iubirii, 20 august 2025. Bianca Dan, în lacrimi la ceremonia focului. Ce a făcut-o pe concurentă să plângă: „Nu merit!”
Insula Iubirii, 20 august 2025. Bianca Dan, în lacrimi la ceremonia focului. Ce a făcut-o pe concurentă să...
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x