Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9. Concurenta se mândrește cu cea care i-a dat viață

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, are o relație aparte cu mama ei, pe care o simte ca pe o prietenă foarte bună.

La Insula Iubirii, Ella este una dintre cele mai asumate concurente și a făcut doar ce a simțit, lăsând să se vadă apropierea dintre ea și Teo.

De când a început Insula Iubirii și Ella știe că și mama ei o vede în diferite ipostaze acolo, concurenta s-a simțit jenată de momentele de apropiere pe care le are cu ispita Teo și i-a cerut iertare mamei ei.

La Insula Iubirii, Ella este una dintre cele mai asumate concurente și a făcut doar ce a simțit, lăsând să se vadă apropierea dintre ea și Teo. Faptul că în relația ei cu Andrei îi lipsea afecțiunea și maturitatea, se pare că tocmai acestea sunt motivele pentru care ea și Teo au o conexiune.

Cum arată mama Ellei Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9

Ella este foarte activă pe rețelele de socializare și urmărește fiecare nouă ediție de Insula Iubirii, postând impresii și dezvăluiri despre ce văd telespectatorii la TV.

Concurenta de la Insula Iubirii are o relație apropiată cu părinții ei, se sfătuiesc și comentează împreună ce s-a întâmplat cu ea în emisiune. Recent, Ella a postat pe contul ei de Instagram o imagine cu mama ei, semn că cea care i-a dat viață o susține, indiferent de parcursul pe care ea l-a avut în Thailanda la Insula Iubirii.

Ella este activă pe rețelele de socializare, acolo unde ține legătura și cu fanii emisiunii. Frumoasa concurentă a postat câteva imagini cu mama ei și le-a arătat urmăritorilor ei cât de bine seamănă cele două. Mame Ellei îi seamănă foarte mult tinerei și mulți chiar spuneau că cele două ar putea fi surori, remarcând cât de tânără și plină de energie pare mama ei.

Referitor la comportamentul Ellei de la Insula Iubirii, ea a recunoscut că nu e mândră de faptul că a consumat mai mult alcool decât ar fi trebuit și, de asemenea, se simte rușinată când vine vorba de cadrele mai apropiate cu ispita Teo.

„Știe ce drac de copil am fost și încă mai sunt... Dar până și Satana are o mamă de care se teme atunci când o sună și îi spune „Vorbim acasă”, a scris Ella, în mediul online.

După ce au fost difuzate recent imagini cu Ella în ipostaze tandre alături de Teo, tânăra i-a cerut iertare mamei ei, știind că cea care i-a dat viață va fi deranjată de ceea ce va vedea.

Pe lângă reacțiile din partea mamei ei, Ella a știut că imaginile cu ea și Teo îl vor deranja și pe Andrei, logodnicul ei cu care are o relație de 4 ani și cu care urmează să se căsătorească în septembrie anul acesta.

După ce a văzut la bonfire imaginile cu iubita lui și ispita Teo, Andrei a spus că nu o recunoaște pe Ella și nu îi înțelege comportamentul.

„Deși nu mi-e frică să fiu vulnerabilă, mi-e frică de penibil – mai ales atunci când știu că mama mea mă privește. Și pentru EA îmi cer scuze. Încă o dată. Dar știți ce? Am trecut și peste asta. Mi-am asumat acest hop. L-am dus. Nu-l voi justifica, nu-l voi comenta. Dacă vreodată voi simți nevoia să spun mai mult, o voi face la final”, scria Ella, pe Instagram.

Telespectatorii sunt curioși să afle cum va evolua apropierea dintre Ella și ispita Teo la Insula Iubirii sezonul 9 și, cu siguranță, vor urmări ce reacții are Ella acum, când urmărește emisiunea.

