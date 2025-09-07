Cum arăta rochia de mireasă aleasă de Ella Visan de la Insula Iubirii 2025. Nunta cu Andrei Lemnaru era în septembrie

Antena Căutare
În primele episoade de la Insula Iubirii sezonul 9 fanii au avut ocazia să vadă rochia de mireasă a Ellei Vișan. Andrei Lemnaru și fosta logodnică își cumpăraseră deja ținutele pentru nuntă.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 16:38 | Actualizat Duminica, 07 Septembrie 2025, 17:17
În primele episoade de la Insula Iubirii sezonul 9 fanii au avut ocazia să vadă rochia de mireasă a Ellei Vișan | Antena 1

Ella Vișan și Andrei Lemnaru au părăsit Insula Iubirii 2025 separat, după ce ambii și-au dat frâu liber dorințelor în Thailanda. Atât el, cât și ea, au plecat acasă cu ispitele pe care le-au cunoscut pe Insulă, însă niciuna dintre cele două relații nu a ținut. Cu toate acestea, în testimonialele oferite la 6 luni de la încheierea filmărilor, ambii au spus că nu mai există șanse de împăcare între ei, deși aceștia aveau nunta programată

Ella Vișan și Andrei Lemnru au fost singurul cuplu de la Insula Iubirii 2025 care avea nunta programată. La momentul încriereii, ei aveau o relație de tei ani și jumătate și erau convinși că sunt făcuți unul pentru celălalt.

Însă, testul suprem al relațiilor a scos la iveală răni adânci din relația lor. Încă din primele zile, Ella a fost dezamăgită de comportamentul logodnicului ei care vorbea cu ispitele feminine despre traumele prin care a trecut ea și l-a numit „imatur”.

Citește și: Artista care urma să cânte la nunta Ellei Vișan și Andrei Lemnaru, dezvăluiri inedite: „Sper că s-a lămurit”

Aceasta nu a stat prea mult pe gânduri și a găsit refugiu în brațele ispitei Teo, în compania căruia și-a dat voie să fie „vulnerabilă”, așa cum nu a putut niciodată să fie cu partenerul ei de acasă. Lucrurile au evoluat rapid între ea și ispită, iar Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii și-a dat seama că nu va mai avea loc nunta lor.

„Urmează să avem nunta. Avem lăutarii, avem restaurant, fotografi. Tot ce ne trebuie”, spuneau Ella Vișan și Andrei Lemnaru la casting. Evenimentul urma să aibă loc sâmbătă, 13 septembrie 2025, iar fata își alesese deja și rochia de mireasă.

În imaginile de la începutul sezonului 9, tânăra apare purtând rochia de mireasă pe care o avea deja. De asemenea, și costum de mire al lui Andrei era deja cumpărat. Ulterior, după încheierea filmărilor la Insula Iubirii 2025 ei au returnat ținutele pentru nuntă.

colaj foto ella visan si andrei lemnaru insula iubirii 2025
Telespectatorii vor putea afla cum au continuat și dacă au continuat poveștile cuplurilor din sezonul 9, cu detalii nedifuzate din culisele show-ului fenomen.

Maria și Marius Avram, prima reacție după finala Insula Iubirii 2025. Au rupt tăcerea cu o postare controversată...
