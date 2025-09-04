Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Mesajul transmis de Bianca Dan dupa bonfire-ul final Insula Iubirii sezonul 9. Detaliul care a atras atenția fanilor

Mesajul transmis de Bianca Dan dupa bonfire-ul final Insula Iubirii sezonul 9. Detaliul care a atras atenția fanilor

La bonfire-ul final, Bianca și Marian au ajuns față în față pentru confruntarea care avea să le schimbe destinul, relația și felul în care se priveau unul pe altul până atunci.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 04 Septembrie 2025, 11:25 | Actualizat Joi, 04 Septembrie 2025, 12:09
Galerie
La finalul discuției, după ce au avut parte și de intervențiile lui Mattia și Teo, Bianca a decis că vrea să plece singură de pe Insula Iubirii. | Antena 1

Marian și Bianca au ajuns în fața lui Radu, s-au privit ochi în ochi și au spus toate nemulțumirile pe care le aveau legate de relația lor. Marian a tras-o la răspundere pe Bianca pentru atingerile și apropierile dintre ea și Mattia, iar ea i-a explicat tot.

Mesajul neașteptat transmis de Bianca Dan după bonfire-ul final

În același timp, Bianca i-a cerut explicații lui Marian și l-a rugat să fie sincer în privința legăturii lui cu Teodora. El a negat totul.

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Ce au făcut concurenții la Dream Date. Ce bilet a găsit Bianca de la Mattia, după plecarea lui

Articolul continuă după reclamă

La finalul discuției, după ce au avut parte și de intervențiile lui Mattia și Teo, Bianca a decis că vrea să plece singură de pe Insula Iubirii pentru că are nevoie de timp pentru ea și pentru că a decis că e timpul să aibă curaj să se pună pe ea pe primul loc.

Marian s-a întristat pentru că el ar fi vrut să plece cu Bianca, dar în scurt timp s-au întâlnit în vila fetelor acolo unde au putut discuta mai multe.

Acolo, cei doi au decis să se împace și să mai dea o șansă relației lor. În interviul filmat la câteva luni după Insula Iubirii, Bianca și Marian au povestit că au decis să se împace.

Cu toate acestea, fanii au observat că Bianca nu pare să fie pe deplin fericită și mulți au criticat-o pentru faptul că și-a pierdut curajul și s-a lăsat influențată de speranțele pe care i le-a dat Marian că o să fie mai bine.

După terminarea emisiunii, Bianca Dan a postat un mesaj pentru urmăritorii ei și fanii emisiunii.

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat

Citește și: Insula Iubirii, 2 septembrie 2025. Cum a reacționat Marian când a văzut-o pe Bianca la ultima Ceremonie a focului. Ce a urmat

“Nu știm ce ne rezervă viitorul… dar am ales să mergem mai departe pe drumul pe care l-am început împreună.
Știm doar că „ceasul” acestei relații nu a sunat încă, iar ceea ce va fi de acum înainte rămâne în mâinile lui Dumnezeu.

Această experiență ne-a făcut mai puternici și ne-a apropiat mai mult, ajutându-ne să înțelegem că noi suntem cei care decidem cum ne construim viitorul. Iar prin faptul că am conștientizat ce ne lipsea și ce trebuie schimbat, putem clădi acum o bază mai solidă pentru ceea ce urmează.

Am înțeles fiecare unde a greșit, am avut curajul să privim în oglinda adevărului chiar și atunci când a durut și am ales să învățăm din tot ce a fost. Pentru că, uneori, drumul spre vindecare nu este nici lin, nici ușor… dar poate fi drumul care ne transformă.

Și da… dincolo de toate greutățile, rănile și momentele de cumpănă, există ceva ce ne leagă mai presus de orice: iubirea. Poate imperfectă, poate pusă la încercare, dar reală. Ea este motivul pentru care alegem să mai luptăm o dată, cu inimi mai conștiente și cu speranța că tot ceea ce este scris pentru noi își va găsi calea. To be continued… Vă multumesc tuturor celor care mă/ ne înțeleg”, a scris Bianca la descrierea imagini de la bonfire-ul final pe care a postat-o pe contul ei de Instagram.

Prin urmare, Bianca a hotărât că e mai bine să îi mai acorde o șansă lui Marian decât să înceapă de la zero o viață singură ca femeie independentă, punându-se pe ea pe primul loc.

colaj bianca dan
+6
Mai multe fotografii

Citește și: Finala Insula Iubirii 2025. Cu cine a decis Bianca să plece. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire între ea și Marian Grozavu

Ce mesaj a transmis Ella Vișan după Marea Finală Insula Iubirii sezonul 9. Ce a dezvăluit. "Am emoții, dar..."... Sezonul 9 al show-ului fenomen Insula Iubirii a ajuns la sfârșit, la capătul unei finale, lider detașat de audiență!...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Prinţişorul Craiovei”, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: “Vechituri” &#8220;Prinţişorul Craiovei&#8221;, o nouă aroganţă de mii de euro. Cum s-a putut afişa: &#8220;Vechituri&#8221;
Observatornews.ro Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala" Cum reduci riscul la investiţiile speculative. Guda: "Dacă te uiți la un ETF pe criptomonede, te ia amețeala"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu!
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Confruntarea dintre Ella Vișan și Andrei Lemnaru: A cerut părerea altei femei despre corpul meu! Miercuri, 03.09.2025, 23:03
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este relația dintre Maria și Marius Avram, în prezent, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 22:50 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Cum au comentat Maria și Marius Avram pe seama imaginilor fierbinți cu ispitele Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Cum au comentat Maria și Marius Avram pe seama imaginilor fierbinți cu ispitele Miercuri, 03.09.2025, 22:09 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Marius Moise, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7
Cât de mare a crescut și cum arată acum fiica lui Marius Moise, fostul concurent Insula Iubirii sezonul 7
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Finala Insula Iubirii 2025. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire. Ce decizii au luat concurenții și în ce relații sunt în prezent
Finala Insula Iubirii 2025. Ce s-a întâmplat la ultimul Bonfire. Ce decizii au luat concurenții și în ce...
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina
Premierul unei țări NATO l-a îndemnat pe Putin să pedepsească Ucraina Libertatea.ro
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero contribuții și impozit pe venit, exact ca pensiile de până în 3000 de lei
„Zero taxe pe salariul minim”, posibila relansare economică uitată. Salariul minim ar putea avea zero... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi, Putin și Kim
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă apar în poză, la Beijing, cu cei mai faimoși dictatori ai planetei - Xi,... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 septembrie 2025. Berbecii își ascund emoțiile. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România
Republica Moldova a ieftinit energia electrică. Motivul: importă low-cost din România Jurnalul
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e responsabilitatea mea
Irinel Columbeanu, sprijinit de fiica sa, Irina, în cea mai grea perioadă a vieții: Am 18 ani și simt că e... Kudika
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea
'Am dat casa cu uzufruct copilului, dar nu îmi asigură nimic. Ce pot să fac?'. Un avocat celebru explică legea Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda:
Ce sunt şi cum funcţionează ETF-urile. Iancu Guda: "Poți să investești şi 50 de lei pe lună" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața persoanlă a acestor nativi
Trei zodii care își schimbă radical VIAȚA în toamna 2025. Surprize mari la orizont în carieră și în viața... Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x