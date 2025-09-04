Mesajul transmis de Bianca Dan dupa bonfire-ul final Insula Iubirii sezonul 9. Detaliul care a atras atenția fanilor

La bonfire-ul final, Bianca și Marian au ajuns față în față pentru confruntarea care avea să le schimbe destinul, relația și felul în care se priveau unul pe altul până atunci.

Marian și Bianca au ajuns în fața lui Radu, s-au privit ochi în ochi și au spus toate nemulțumirile pe care le aveau legate de relația lor. Marian a tras-o la răspundere pe Bianca pentru atingerile și apropierile dintre ea și Mattia, iar ea i-a explicat tot.

Mesajul neașteptat transmis de Bianca Dan după bonfire-ul final

În același timp, Bianca i-a cerut explicații lui Marian și l-a rugat să fie sincer în privința legăturii lui cu Teodora. El a negat totul.

La finalul discuției, după ce au avut parte și de intervențiile lui Mattia și Teo, Bianca a decis că vrea să plece singură de pe Insula Iubirii pentru că are nevoie de timp pentru ea și pentru că a decis că e timpul să aibă curaj să se pună pe ea pe primul loc.

Marian s-a întristat pentru că el ar fi vrut să plece cu Bianca, dar în scurt timp s-au întâlnit în vila fetelor acolo unde au putut discuta mai multe.

Acolo, cei doi au decis să se împace și să mai dea o șansă relației lor. În interviul filmat la câteva luni după Insula Iubirii, Bianca și Marian au povestit că au decis să se împace.

Cu toate acestea, fanii au observat că Bianca nu pare să fie pe deplin fericită și mulți au criticat-o pentru faptul că și-a pierdut curajul și s-a lăsat influențată de speranțele pe care i le-a dat Marian că o să fie mai bine.

După terminarea emisiunii, Bianca Dan a postat un mesaj pentru urmăritorii ei și fanii emisiunii.

“Nu știm ce ne rezervă viitorul… dar am ales să mergem mai departe pe drumul pe care l-am început împreună.

Știm doar că „ceasul” acestei relații nu a sunat încă, iar ceea ce va fi de acum înainte rămâne în mâinile lui Dumnezeu.

Această experiență ne-a făcut mai puternici și ne-a apropiat mai mult, ajutându-ne să înțelegem că noi suntem cei care decidem cum ne construim viitorul. Iar prin faptul că am conștientizat ce ne lipsea și ce trebuie schimbat, putem clădi acum o bază mai solidă pentru ceea ce urmează.

Am înțeles fiecare unde a greșit, am avut curajul să privim în oglinda adevărului chiar și atunci când a durut și am ales să învățăm din tot ce a fost. Pentru că, uneori, drumul spre vindecare nu este nici lin, nici ușor… dar poate fi drumul care ne transformă.

Și da… dincolo de toate greutățile, rănile și momentele de cumpănă, există ceva ce ne leagă mai presus de orice: iubirea. Poate imperfectă, poate pusă la încercare, dar reală. Ea este motivul pentru care alegem să mai luptăm o dată, cu inimi mai conștiente și cu speranța că tot ceea ce este scris pentru noi își va găsi calea. To be continued… Vă multumesc tuturor celor care mă/ ne înțeleg”, a scris Bianca la descrierea imagini de la bonfire-ul final pe care a postat-o pe contul ei de Instagram.

Prin urmare, Bianca a hotărât că e mai bine să îi mai acorde o șansă lui Marian decât să înceapă de la zero o viață singură ca femeie independentă, punându-se pe ea pe primul loc.

