Diandra Moga, imagini de senzație în costum de baie. Cum arată ispita de la Insula Iubirii după ultimele intervenții estetice

Diandra Moga a intrat în atenția publicului după participarea la Insula Iubirii sezonul 8 în rolul de ispită. Aceasta a reușit să cucerească simpatia oamenilor de acasă cu aspectul său fizic și felul carismatic.
Bruneta a avut parte de o experiență neașteptată în Thailanda, unde a început o frumoasă poveste de iubire alături de Andrei Rotaru. Concurentul a renunțat la relația cu soția lui după doar câteva zile petrecute în compania ispitei feminine.
Deși părea că se înțeleg de minune, relația dintre Diandra Moga și Andrei Rotaru s-a încheiat odată cu întoarcerea în România. Cuplul lor nu a rezistat foarte mult după ce au revenit în țară, motiv pentru care bărbatul a luat o decizie neașteptată: să se împace cu fosta parteneră, Cristina.
Cât de bine arată Diandra Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, într-un costum de baie alb. Cât de schimbată e după ultimele intervenții estetice
După ce a încheiat relația cu Andrei Rotaru, Diandra Moga a decis să își concentreze atenția asupra carierei și aspectului fizic. În ultima perioadă, aceasta a apelat la mai multe intervenții estetice.
Bruneta a trecut pragul specialiștilor pentru a-și îndepărta unele tatuaje. De asemenea, tânăra și-a dorit să își facă și o rinoplastie secundară.
Pentru că are o relație specială cu prietenii virtuali, aceasta nu ezită să publice des imagini sau videoclipuri cu cele mai importante evenimente din viața ei. De curând, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8 a luat pe toată lumea prin surprindere cu o postare incendiară.
Tânăra s-a lăsat pozată într-un costum de baie alb care i-a scos în evidență atuurile fizice, în mod special bustul generos și talia de invidiat. Imaginile de pe contul de Instagram au pus pe jar publicul masculin, generând o mulțime de like-uri.
Complimentele nu au întârziat să își facă apariția în dreptul postării. Prietenii virtuali au ținut să-i spună Diandrei Moga că este o femeie foarte frumoasă.
Cine este Diandra Moga, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8
Diandra Moga se numără printre ispitele feminine care au participat în sezonul 8 Insula Iubirii. La 28 de ani, bruneta deține o afacere de succes. Aceasta și-a lansat propriul brand de haine.
În ceea ce privește viața amoroasă, ispita feminină este destul de discretă. Chiar înainte de a ajunge în Thailanda, aceasta dezvăluia că a avut o relație de lungă durată cu un bărbat pe care l-a iubit foarte mult. Povestea lor de dragoste a ajuns la final din cauza geloziei și a posesivității.
Abia după despărțirea de fostul partener, Diandra Moga și-a dat seama că preferă viața de femeie singură. Un lucru este cert, aceasta nu a mai acordat mare atenție situației sale amoroase după experiența Insula Iubirii.