Diandra Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, s-a lansat într-un nou domeniu de business. Despre ce e vorba

După ce a fost designer vestimentar, deținând propriul brand de haine, acum Diandra Moga de la Insula Iubirii sezonul 8, a decis să se reprofileze.

Fosta ispită din sezonul 8 Insula Iubirii a ales să lase în urmă tot ce ținea de design vestimentar și a început un nou proiect. În prezent nu își mai promovează pe Instagram brandul de haine, ci promovează noul business la care lucrează.

Diandra Moga de la Insula Iubirii s-a lansat într-un nou domeniu de afaceri

Diandra Doris Moga a demonstrat pe parcursul participării ei la Insula Iubirii sezonul 8 că este o femeie ambițioasă și muncitoare, care reușește să obțină tot ceea ce își propune. Chiar dacă a avut parte de dezamăgiri în dragoste după întoarcerea de la Insula Iubirii, acum Diandra a ales să se axeze mai mult pe dezvoltarea ei personală și viața profesională.

Articolul continuă după reclamă

Tocmai de aceea, Diandra a trecut în ultimele luni prin mai multe transformări, după cum le-a arătat urmăritorilor ei de pe Instagram.

Ea a ales acum mult mai natural, a renunțat la extensii și la acidul din buze, adoptând o stil vestimentar mult mai feminin și cuminte. Diandra s-a focusat pe o dietă echilibrată și chiar a împărtășit cu fanii ei de pe rețelele de socializare mai multe imagini din sala de fitness, semn că se preocupă intens și de imaginea ei.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În prezent, Instagram-ul Diandrei nu mai arată așa cum știau cei care au cunoscut-o prin intermediul Insula Iubirii, având acum postări mai cuminți, care se potrivesc cu noul business în care s-a lansat. Ea a ales să își șteargă postările care țin de Insula Iubirii pentru că focusul ei este altul acum.

Diandra a ales să intre în domeniul imobiliar și a decis să își folosească pagina de Instagram pe post de carte de vizită pentru clienți și viitori clienți.

Extrem de încrezătoare, dedicată și concentrată pe scopul ei, Diandra a făcut mai multe postări despre proprietăți imobiliare și a anunțat mijloacele prin care cei interesați o pot contacta.

În cea mai recentă postare a ei, Diandra a ales să se îmbrace într-un costum negru, iar mesajul de la descrierea imaginii este unul foarte profesionist, semn că este foarte concentrată pe cariera ei.

Cu un look complet nou și o atitudine diferită, Diandra e pregătită să impresioneze prin profesionalismul ei și dorința de a învăța cât mai multe despre domeniul imobiliar și de a-și ajuta clienții.

