Diandra Moga, imaginea din copilărie care a atras atenția urmăritorilor ei. Cum arăta ispita când era mică

Diandra, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8, le-a atras recent atenția fanilor ei cu o poză cu ea din copilărie.

Recent, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 8 a postat o fotografie cu ea de când era doar un bebeluș. | Instagram & Antena 1

Diandra Moga a fost ispită la Insula Iubirii în sezonul 8 și s-a bucurat de aprecierea mai multor bărbați de pe insulă atunci, atât datorită frumuseții sale, dar și a personalității ei.

Cum arăta Diandra Moga pe când era doar un bebeluș

După participarea la Insula Iubirii, viața Diandrei Doris Moga s-a schimbat complet. Tânăra antreprenoare a pus mai mult accent pe starea ei de bine, pe spiritualitate și carieră și a ales cu atenție de ce fel de oameni să se înconjoare.

Frumoasa brunetă se bucură acum de un stil de viață sănătos după ce a făcut mai multe schimbări în ultimul an. După ce relația cu Beni, o fostă ispită masculină de la Insula Iubirii sezonul 8, s-a încheiat, Diandra a decis să se focuseze pe transformarea ei. Ea a început să meargă mai des la sală, să își scoată tatuajele despre care consideră că nu o mai reprezintă și să își arate mai mult naturalețea.

Diandra s-a concentrat pe afacerea ei, iar faptul că este acum împăcată cu ea însăși o face să strălucească, lucru pe care fanii l-au observat imediat.

Ea și-a continuat cariera ca manager al brandului ei de haine, a avut și încă are colaborări pe partea de influencing cu mai multe branduri și s-a preocupat mai mult de sănătatea ei fizică, psihică și spirituală.

Diandra s-a pus pe ea pe primul plan și acest lucru l-au observat și cei care o admiră. Fosta ispită a decis să renunțe la câteva dintre tatuajele despre care simțea că nu o mai reprezintă, și-a făcut o rinoplastie și chiar recent a renunțat, cel puțin pentru o vreme, la extensii, încercând să fie cât mai naturală. Mai mult decât atât, ea a apelat și la topirea acidului din buze, având acum un look mult mai natural și fresh.

Acum Diandra consideră că mai puțin înseamnă mai bine și pune preț pe experiențe și felul în care se simte cu adevărat în pielea ei decât pe felul în care își dorește să fie percepută de cei din jurul ei.

Recent, Diandra a postat pe contul ei de Instagram o imagine cu ea din copilărie, după ce a devenit nostalgică și a început să se uite la poze vechi. Diandra le-a arătat urmăritorilor ei o imagine cu ea de pe vremea când era doar un bebeluș.

Cu un zâmbet larg și doar doi dinți, Diandra a fost un copil vesel și extrem de iubit de părinții ei. Ea și-a amintit cu drag și care erau lucrurile ei preferate de când era mică și avea o anume pătură pe care o avea cu ea.

