Ispita Diandra Doris, transformare neașteptată în ultimul an. La ce a renunțat de curând bruneta

Diandra Doris Moga, ispita de la Insula Iubirii sezonul 8, a trecut în ultimul an prin mai multe transformări care i-au surprins pe fanii emisiunii.

Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 14:22 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 14:58
Acum Diandra consideră că mai puțin înseamnă mai bine și pune mai mult preț pe autenticitate. | Instagram

Diandra Moga s-a remarcat la Insula Iubirii sezonul 8 prin senzualitatea ei și felul ei sincer de a fi care l-a cucerit pe Andrei Rotaru. Frumoasa brunetă cu un trup de zeiță a atras atenția mai multor bărbați de pe insulă, dar a reușit să formeze un cuplu cu Andrei.

Cum arată acum Diandra Doris, la un an după Insula Iubirii sezonul 8

La bonfire-ul final, Diandra a dat satisfacție întregii țări când a ales să nu plece din Thailanda alături de Andrei Rotaru, deși el își dorea asta. Andrei își înșelase soția cu care era de 10 ani și căzuse în ispită. După Insula Iubirii sezonul 8, viața ei s-a schimbat.

Ea și-a continuat cariera ca manager al brandului ei de haine, a avut și încă are colaborări pe partea de influencing cu mai multe branduri și s-a preocupat mai mult de sănătatea ei fizică, psihică și spirituală.

Diandra s-a pus pe ea pe primul plan și acest lucru l-au observat și cei care o admiră. Fosta ispită a decis să renunțe la câteva dintre tatuajele despre care simțea că nu o mai reprezintă, și-a făcut o rinoplastie și chiar recent a renunțat, cel puțin pentru o vreme, la extensii, încercând să fie cât mai naturală. Mai mult decât atât, ea a apelat și la topirea acidului din buze, având acum un look mult mai natural și fresh.

Cu o frumusețe debordantă, carismatică și zâmbitoare, Diandra a atras recent atenția urmăritorilor ei pentru că se vede că radiază de fericire și că e mult mai împlinită cu viața pe care o are acum.

Acum Diandra consideră că mai puțin înseamnă mai bine și pune preț pe experiențe și felul în care se simte cu adevărat în pielea ei decât pe felul în care își dorește să fie percepută de cei din jurul ei.

În mai multe Insta Stories, pe când alegea să stea de vorbă cu femeile din comunitatea ei, Diandra a spus că excesul nu este frumusețe și nici autenticitate. Prin urmare, ea a decis să se întoarcă la ea, așa cum este ea naturală, să muncească din greu la sală pentru a se menține în formă și să se aprecieze pentru tot ce este astăzi și tot ce a reușit să realizeze.

„Se poate fără, cu bun simț, cu măsură, cu bun gust. Întotdeauna ce e mai puțin e mai bine. Acolo văd că era și solarul în exces și era o versiune ca pomul de Crăciun. Am îmbrățișat și versiunea aia la momentul respectiv, am purtat-o cu atitudine, cu asumare, cum am fost eu atunci, dar când mă uit în spate, nu mai rezonez și îmi dau seama că se putea plusa pe alte chestii, exact ce v-am zis, pe relații, pe energie, pe credință, pe relația cu Dumnezeu, cu relațiile cu cei din jur”, a mai spus Diandra Doris într-un video pe contul ei de TikTok.

