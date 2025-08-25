Ella Vișan a răbufnit după imaginile de la Insula Iubirii 2025. Ce mesaj categoric are pentru internauții care o critică

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 a reacționat în urma cricilor primite în mediul online. Ea a transmis un mesaj cuprinzător în care vorbește despre fiecare aspect pentru care este judecată. De la imaginile ispita Teo până la noul ei tatual, fata a adus clarificări.

Ella Vișan de la Insula Iubrii 2025 a adus mai multe clarificări după mesajele pe care le-a primit pe rețelele sociale | Antena 1

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 nu s-a mai abținut și a răbufnit în mediul online. Fata le-a transmis un mesaj tranșant celor care o critică și a vorbit, punctual, despre fiecare detaliu care i se reproșează. Ulterior, ea a explicat că a făcut postarea „pentru oamenii care țin la mine extraordinar de mult și pe care i-am expus, din păcate, la ură și frustrare”.

Ce le transmite Ella Vișan de la Insula Iubrii 2025 celor care o critică pe rețelele sociale. Tânăra a dus clarificări

După o periadă de tăcere, Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 a luat atitudine. Aceasta susține că a este judecată prea asupru de internauți după cele întâmplate între ea și ispita Teo și mai mult, că primește mesaje extrem de urâte de la internați.

Astfel, în cea mai recentă postare a sa de pe contul de Facebook, tânăra a adus lămuriri în legătură cu cele mai arzătoare subiecte care o privesc. În legătură cu imaginile care circulă pe internet din vremea în care ar fi avut mai multe kilograme, Ella Vișan spune că sunt „distorsionate, departe de realitate și scoase din context” și are în plan să acționeze în instanță.

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 a clarificat și situația operațiilor estetice la care a apelat de-a lungul timpului.

„Am spus că nu voi vorbi până la finalul emisiunii. Dar ceea ce se întâmplă acum a depășit orice limită și nu mai are nicio legătură cu emisiunea.

1. Despre fotografii și manipulări

Au apărut poze distorsionate, departe de realitate și scoase din context. Persoana care le-a modificat ar trebui să știe că, indiferent câte VPN-uri își pune, IP-ul a fost deja detectat. Știu exact de unde au fost trimise și cum au ajuns la presă. Nu mă grăbesc. Am răbdare. Și asta e cel mai puternic atu al meu.

2. Despre operații, implanturi și sănătate

Aud zilnic acuzații: că mă prefac, că n-am implanturi, că am implanturi, că mă plâng de durere doar ca să joc un rol, că am slăbit prin operații… Haideți să lămurim:

• Nu m-am operat ca să slăbesc. Nu am făcut gastric sleeve, nu am micșorat stomacul, nu am recurs la niciun fel de intervenție pentru slăbit. Cine inventează asta, să își imagineze dacă o mamă și-ar lăsa copilul minor să facă o astfel de operație. Aberații.

• Da, am implanturi. Și nu am de ce să mă ascund când spun că nu mi-am dorit această operație nici măcar o secundă. Cine știe cum funcționează corpul înțelege că în urma unei intervenții nereușite, nu doar estetic ești afectată, ci implanturile pot provoca dureri reale. Iar eu, acum, resimt acele dureri. E prima dată când durerea este reală și constantă, și nu o spun pentru milă, ci pentru adevăr.

• Operațiile pe care le-am făcut în urmă cu ani nu au fost mofturi (nu înainte de emisiune, așa cum s-a lăsat să se înțeleagă) . Una dintre ele a fost vitală. Dacă nu interveneam, septicemia îmi punea viața în pericol. Sunt dovezi medicale clare din anii 2016 și 2019 , deja în posesia avocatului.

3. Despre familie și etichete

Se spune că aș fi un exemplu prost pentru generația de astăzi. Nu. Exemplul prost este să arunci cu pietre fără să știi povestea completă. Eu am învățat să am răbdare pentru că am trecut prin pierderi reale, prin trădări, prin momente în care familia mea nu mi-a fost aproape. Am învățat să mă ridic singură. Și asta nu e slăbiciune. E forță.

4. Despre mesaje și amenințări

Am primit mesaje de la copii de 17 ani care cred că pot să îmi dea lecții de viață. Am primit și mesaje de amenințare, în care mi se dorește moartea. E trist. Foarte trist. Și spune mai multe despre cei care le scriu decât despre mine.

5. Despre „rolul” meu

Am fost numită „bau-bau”. Accept eticheta dacă asta vă face pe unii să dormiți mai liniștiți. Dar să fie clar: nu joc niciun rol. Nu m-am ascuns niciodată. Doar am ales să am răbdare. Și cei care mă cunosc știu că atunci când răspund, nu o fac la întâmplare.

Am înțeles! Sinceritatea și adevărul deranjează spuse intr-un mod caracteristic mie. Și am mai înțeles și că, cel care este mai “vocal” și “țipă” mai tare, are dreptate în ochii privitorului. Indiferent de cum este prezentată emisiunea, important este că acum sunt mai conectată ca niciodată la mine.

Vă rog, încetați să-mi mai scrieți să nu-l aduc pe Dumnezeu în discuție. Și nu vreau să spun mai multe! Este penibil! Frustrarea este că eu nu mă cert, nu jignesc, nu arăt cu degetul, nu sunt “victimă”, nu fac “grupulețe”, a dezvăluit tânăra în mediul online.

De asemenea, ea nu s-a ferit să abordeze și subiectul relației sale cu ispita Teo din Thailanda. Tânăra susține că își asumă tot ce s-a întâmplat la Insula Iubirii 2025, dar nu acceptă critica persoanelor din online care nici măcar nu o cunosc.

„Iar mesajele de genu’ “ Îmi vine să vomit la imaginile difuzate”…. Ați vrea să-mi cer scuze pentru ele? În cazul în care nu mă cunoașteți (98% din oamenii care scriu despre mine chiar nu mă cunosc), eu sunt extraordinar de ironică și autoironică in situații de dezgust maxim. Atunci fie! Având în vedere că jumătate din voi ați fost aduși de barză, iar cealaltă jumătate ați fost concepuți prin pogorârea unei entități pe pământ, aparent de la mine a început păcatul. Cineva mi-a spus că sunt șarpele din Adam și Eva. Prefer șarpele, care este sincer și real și nu pretinde că vrea altceva, decât fructul atrăgător care te face să cazi în păcat”, a declarat Ella Vișan de la Insula Iubirii.

„Acum că v-am lăsat material de comentat și dezbătut, vă doresc o zi de duminică liniștită! Sunt bau-baul poveștii voastre spuse pe jumătate. Dar într-o zi voi spune eu povestea completă”, și-a încheiat ea postarea.

Ulterior, în secțiunea de comentarii, ea a explicat de ce a simțit nevoia să reacționeze la hate-ul pe care îl primește pe rețelele sociale.

În secțiunea de comentarii, ea a adăugat: „Postarea aceasta este pentru oamenii care țin la mine extraordinar de mult și pe care i-am expus, din păcate, la ură și frustrare”.

„Am văzut comentarii în care femei sunt înjurate, pentru că, vezi domne’ normalizează “înșelatul”. Eu nu am citit nici un mesaj în care să mi se spună “Bravo, Ella. Bine că l-ai înșelat”… Dar este ok să normalizăm violența și jigniri, înjurături cum nu ați vrea să știti și mesaje de genu “meriți să mori în chinuri pentru ceea ce ai făcut”. Este ok, este perfect normal să mă simt “Teodora” și să mă văd cu glonțul în cap. Aaa stai, că acum mă victimizez. Nu! We’re in fu***ng London! Aici chiar este normal să ai arme sau să fii împușcat în cap.

Alt lucru aberant, tatuajul. Barcă cu vâsle, și numele lui Teo? Când tatuajul acela este făcut împreună cu cineva care chiar mi-a fost alături în perioada aceasta și care se bucura pentru mine în momentele în care mă bucuram ca un copil. “Barca cu vâsle” este de fapt un glonț. Dar oamenii nu mă cunosc și nu au de unde să-mi știe pasiunile.

Sunt conștientă că numele meu generează multe vizualizări, content, monetizare. Pentru algoritm, sunt doar un nume, un hashtag, un nume din trending care este mega viral.

Pentru unii sunt cea mai bună prietenă, sunt angajata aceea implicată, asociata care stă nopțile să lucreze, prima persoană care sunt sunată atunci când au nevoie de suport și susținere, sunt fiică, iar pentru alții sunt ca și fiica lor. Și pe toți oamenii aceștia îi dor cuvinte aruncate fără nici o dovadă, doar pentru că, în mediul online s-au lăsat loc de interpretări sau datorită unei emisiuni care nu poate expune mii de ore de filmat în 3 zile pe săptămână la televizor.

“Nu te mai ia nici Dracu fă pe tine, după ce ai făcut”… acesta este mesajul meu preferat ! Între statut, că de, trebuie să fiu în rândul lumii, și conexiune reală cu oamenii cu care pare că îi știu de o viață și care nu au nevoie de multe cuvinte din partea mea, atunci când totul se clatină în jurul meu… Voi ce alegeți? Voi cu siguranță alegeți statutul. Eu aleg conexiunea. Iubirea este protecție! Și este minunat sentimentul de protecție, iar câteodată acest sentiment nu este oferit de prezență fizică, ci de implicare. Cu siguranță, “dracul”, va vedea acest comentariu și o să zâmbească, că vrea să mă știe așa cum sunt eu cu adevărat, nu fricoasă doar din cauza unor vorbe arunce în presă sau în online.

Sunt nebună? Poate! Și ce? Tot pe voi vă doare că nu mă ating anumite lucruri. Am fost pusă la pământ de oameni care ar fi trebuit să mă țină de mână în timpul furtunii. Aveți impresia că vorbele unor oameni care nu mă cunosc mă vor doborî?

Acum aveți ce comenta și analiza și dezbate și “judeca” până data viitoare.

Pupici! Mă duc să-mi mai vopsesc un perete în salon, în cazul în care vă întrebați pe unde mai “vagabonțeam””.