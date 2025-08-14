Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025, mesaj cu subînțeles în mediul online. Ce au remarcat internauții la postarea ei

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 a pus internauții pe jar după ce aceștia au descoperit o postare mai veche de ale fetei. Mulți cred acum că este un mesaj codat în care vorbește despre logodnicul ei, Andrei Lemnaru.

Internauții au descoperit o postare mai veche făcută de Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 pe contul ei de TikTok. Acolo ea vorbește despre „abuzatori”, iar asta i-a pus pe gânduri pe care care o urmăresc în medul online.

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025, mesaj cu subînțeles în mediul online. Internauții îl acuză pe logodnicul ei, Andrei Lemnaru

În postarea făcută de tânără în mediul online, în luna iunie a acestui an, Ella Vișan de la Inula Iubirii 2025 vorbește despre „procesul de vindecare”. Mesajul transmis le-a dat de gândit internauților și chiar l-au legat de o replică dată de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, în timpul emisiunii.

„Partea mea preferată din procesul de vindecare este momentul în care abuzul nu mai pare ceva normal şi nici ceva care face pur şi simplu parte din viață. Îmi place, de asemenea, să analizez psihologic agresorii, iar singurul lucru pe care toți îl au în comun este că se urăsc pe ei înșișii și se plimbă prin viață copleșiți de nesiguranță și rușine interiorizată”, a scris ea, la acel moment.

Ulterior, după difuzare momentului în care Andrei vede imagini cu apropierile dintre logodnica lui și Teo la Insula Iubirii, utilizatorii au dat și o altă interpretare postării fetei.

„Nimeni nu l-a auzit pe Andrei aseara cand a zis << Nu voi mai fi așa diplomat, voi redeveni Andrei pe care îl știe >>?”, a remarcat cineva în comentarii.

„Exact! Este clar că fata mima fericirea lângă Andrei! Nimeni nu știe ce este în sufletul ei”, a mai adăugat altcineva.

Pe de altă parte, există și comentarii care îi condamnă atitudinea ei din cadrul celui mai dur test al relației. „Ce ne place să ne victivizăm”, a reacționat alt internaut.

Povestea Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025

Ella Vișan și Andrei Lemnaru se numără printre cele 5 cupluri participante la show-ul fenomen! Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt.

Ei au venit în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale!