Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025, mesaj cu subînțeles în mediul online. Ce au remarcat internauții la postarea ei

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 a pus internauții pe jar după ce aceștia au descoperit o postare mai veche de ale fetei. Mulți cred acum că este un mesaj codat în care vorbește despre logodnicul ei, Andrei Lemnaru.

Autor: Alexandra Tudose
Publicat: Joi, 14 August 2025, 14:58 | Actualizat Vineri, 15 August 2025, 13:49
Internauții, puși pe jar de o postare făcută de logodnica lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025 în urmă cu câteva luni | Antena 1

Internauții au descoperit o postare mai veche făcută de Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025 pe contul ei de TikTok. Acolo ea vorbește despre „abuzatori”, iar asta i-a pus pe gânduri pe care care o urmăresc în medul online.

Ella Vișan de la Insula Iubirii 2025, mesaj cu subînțeles în mediul online. Internauții îl acuză pe logodnicul ei, Andrei Lemnaru

În postarea făcută de tânără în mediul online, în luna iunie a acestui an, Ella Vișan de la Inula Iubirii 2025 vorbește despre „procesul de vindecare”. Mesajul transmis le-a dat de gândit internauților și chiar l-au legat de o replică dată de logodnicul ei, Andrei Lemnaru, în timpul emisiunii.

„Partea mea preferată din procesul de vindecare este momentul în care abuzul nu mai pare ceva normal şi nici ceva care face pur şi simplu parte din viață. Îmi place, de asemenea, să analizez psihologic agresorii, iar singurul lucru pe care toți îl au în comun este că se urăsc pe ei înșișii și se plimbă prin viață copleșiți de nesiguranță și rușine interiorizată”, a scris ea, la acel moment.

Citește și: Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, o nouă intervenție estetică? Ce schimbare și-ar fi făcut concurenta

Ulterior, după difuzare momentului în care Andrei vede imagini cu apropierile dintre logodnica lui și Teo la Insula Iubirii, utilizatorii au dat și o altă interpretare postării fetei.

„Nimeni nu l-a auzit pe Andrei aseara cand a zis << Nu voi mai fi așa diplomat, voi redeveni Andrei pe care îl știe >>?”, a remarcat cineva în comentarii.

„Exact! Este clar că fata mima fericirea lângă Andrei! Nimeni nu știe ce este în sufletul ei”, a mai adăugat altcineva.

Pe de altă parte, există și comentarii care îi condamnă atitudinea ei din cadrul celui mai dur test al relației. „Ce ne place să ne victivizăm”, a reacționat alt internaut.

Povestea Ellei Vișan și a lui Andrei Lemnaru de la Insula Iubirii 2025

Ella Vișan și Andrei Lemnaru se numără printre cele 5 cupluri participante la show-ul fenomen! Ea are 27 de ani și este social media manager, iar el are tot 27 de ani și este antreprenor. Ce se întâmplă când o ea, leu și un el, gemeni, pornesc la drum? Pun bazele unei relații care are deja trei ani și jumătate și care se îndreaptă spre următorii pași.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2025. Ella a fost la un pas de moarte din cauza unei operații: „Am făcut-o pentru binele relației”

S-au cunoscut în Marea Britanie, au lucrat împreună, s-au tatonat și totuși și-au scris propria poveste. Ea admite că este cea organizată și hotărâtă, el recunoaște că nu-i strică un îndemn să ducă totul la capăt.

colaj foto ella visan si andrei lemnaru insula iubirii 2025
+21
Mai multe fotografii

Ei au venit în show pentru a găsi răspunsurile care le pot completa puzzle-ul vieții personale!

Insula Iubirii Plus, sezonul 9. Ispita Andreea și Andrei, tachinări cu subînțeles. Ce i-a mărturisit Andrei despre Dream... Andrei și Cristina Rotaru, foștii concurenți de la Insula Iubirii, au fost implicați într-un scandal în club. Ce s-a înt...
AS.ro Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român Cadoul lui Ion Țiriac, scos la vânzare. Decizia neașteptată luată de un campion român
Observatornews.ro Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină Oficialii ruşi au mers în Alaska cu un avion folosit în trecut pentru trafic de cocaină

Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 3. Irina Fodor, detalii din culise: Este cel mai răcoros sezon Joi, 14.08.2025, 00:21
Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Mireasa sezonul 12, 14 august 2025. Emily și Alex au ieșit la date lămuritor. Ce subiecte au abordat Joi, 14.08.2025, 16:34 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 14 august 2025. Asumarea în cuplu. Cine își ia responsabilitățile mai în serios, el sau ea? Joi, 14.08.2025, 19:32 Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Insula iubirii Sezonul 9, 13 august 2025. Ispita Cristina Scarlevschi, dans la bară! Reacția băieților Miercuri, 13.08.2025, 23:50
