Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, pe masa de operație. La ce intervenție estetică a apelat recent fosta concurentă

Ella Vișan de la Insula Iubirii sezonul 9, pe masa de operație. La ce intervenție estetică a apelat recent fosta concurentă

Ella Vișan, concurenta de la Insula Iubirii sezonul 9, a postat recent pe contul ei de Instagram că s-a decis să facă o schimbare majoră în viața ei.

Publicat: Joi, 25 Septembrie 2025, 11:42 | Actualizat Joi, 25 Septembrie 2025, 12:09
Ella Vișan a apelat la o operație care îi va schimba definitiv aspectul fizic. | Antena 1 & Instagram

După mai multe speculații și întrebări legate de trauma suferită de Ella după operația de mărire a bustului care nu a decurs cum își dorea, iată că acum concurenta Insula Iubirii s-a decis să facă o schimbare.

Ella Vișan, operație de schimbare a implanturilor mamare

Ella a ales să fie sinceră și să își expună viața personală pe rețelele de socializare, spunând că a luat decizia să își schimbe implantul mamar.

În timpul emisiunii, Ella s-a simțit ofensată și săgetată de suferința ei din trecut când Andrei Lemnaru, logodnicul ei de atunci, a adus în discuție operația ei de mărire de sâni care nu a decurs conform așteptărilor.

Ella Vișan a povestit apoi că acest lucru este o traumă personală despre care ea nu a vorbit nici cu mama ei și ar fi preferat ca Andrei să nu fi divulgat asemenea detalii despre ea la televizor.

Ella a mai povestit atunci că a rămas cu dureri mari după operație, implanturile s-au deplasat și arătau inestetic, lucru care a afectat-o atât fizic, cât și psihic, când vine vorba de stima de sine.

Tocmai de aceea, Ella Vișan a luat decizia de a merge la un medic estetician în care să aibă încredere și să își înlocuiască implanturile.

Acum, după operație, Ella a spus că este recunoscătoare că în sfârșit a găsit o echipă medicală în care să aibă încredere și se bucură să știe că este pe mâini bune. Concurenta Insula Iubirii este încă în proces de recuperare și este nerăbdătoare să vadă rezultatul final.

Ella Vișan a postat pe Insta Story o imagine cu ea purtând bustieră de suport post-operatorie și le-a transmis un mesaj clar urmăritorilor ei.

„Bună ziua! Nu știu cum aș putea să vă mulțumesc pentru toate mesajele pe care le-am primit. Din momentul în care, în timpul podcast-ului cu Bursucu, am anunțat data de 24, efectiv am primit o mulțime de mesaje, oamenii chiar s-au rugat pentru mine, încurajări, susținere. Însă, totodată, mulțumesc și că nu mi s-a luat dreptul în intimitate și că ați înțeles că eu nu mă simt o «vedetă», de aceea anumite aspecte din viața mea personală nu am dorit să le menționez. Vă mulțumesc încă o dată pentru multitudinea de gânduri pozitive, chiar sunt bine și mă simt bine, doar trebuie să ne întoarcem la treabă. Chiar dacă domnul doctor nu s-a ferit de a-mi expune adevărul, știam în mâinile cui «mă las», deși emoțiile și chiar un pic de teamă erau prezente. Încă o dată vă mulțumesc pentru gândurile bune și pentru toată susținerea! Nu pot decât să-mi plec capul în fața voastră!”, a scris Ella la Insta Story.

