Ella Vișan, cu lacrimi în ochi la TV. Prin ce dramă a trecut fosta concurentă de la Insula Iubirii la doar 10 ani: „A fost greu!”

Ella Vișan și-a făcut apariția la „Viața fără filtru” unde a vorbit despre momentele grele prin care a trecut la vârsta de doar 10 ani. Fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut dezvăluiri copleșitoare despre tatăl ei.

Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, a scos la iveală detalii neștiute despre viața personală. Puțini sunt cei care știu că tânăra a trecut printr-o tragedie în copilărie. Aceasta și-a pierdut unul dintre părinți.

Deși este mereu cu zâmbetul pe buze, Ella Vișan ascunde o dramă despre care nu vorbește prea des. În cadrul emisiunii „Viața fără filtru”, fosta concurentă de la Insula Iubirii a făcut confesiuni emoționante cu lacrimi în ochi.

Prin ce dramă a trecut Ella Vișan, fosta concurentă de la Insula Iubirii, la doar 10 ani

Ella Vișan a rămas fără tată la doar 10 ani, după ce bărbatul a fost implicat într-un accident. Tragicul eveniment a avut loc pe 19 septembrie, o dată pe care tânăra nu o va putea uita niciodată.

Vestea dureroasă a primit-o de la mama și mătușile sale, însă un lucru este cert. Fostei concurente de la Insula Iubirii i-a fost extrem de greu să treacă peste momentul în care a aflat că și-a pierdut tatăl.

„Atunci am suferit prima pierdere in viață. Am simțit că o parte din mine a dispărut. Știu că sună puțin dur ce o să spun, poate aveam nevoie și de această experiență. Poate dispariția lui a fost benefică pentru mine, devenind o femeie puternică și independentă.

Era și mama prezentă, însă durerea a răpus-o în acel moment. Ea a început să-mi spună, dar a izbucnit în lacrimi și au continuat mătușile mele să-mi spună finalul nefericit. A fost greu și este și acum. Viața merge mai departe cu bune și cu rele.”, a povestit Ella Vișan la „Viața fără filtru”, de la Antena Stars.

De asemenea, fosta concurentă de la Insula Iubirii a mai punctat faptul că are primește semne de la tatăl său: „Chiar dacă fizic nu mai este printre noi, este prezent în viața mea și îl simt. Avem un mod mai special de a comunica noi doi. Deși nu ar trebui să cred în numerologie pentru că am studiat o știință. Atunci când am nevoie de confirmări, de răspunsuri la întrebări îi cer semne prin sincronicități ale numerelor”.

Mai mult, cel mai mare regret al Ellei Vișan legat de tatăl ei este că nu își mai amintește vocea lui.

„Era un om bun la suflet! Îi copiez într-un fel comportamentul. Știu că e mândru de mine. (...) Dacă am o părere de rău este că nu reușesc să-mi aduc aminte vocea lui, e singurul lucru pe care l-am uitat.”, a mai povestit fosta concurentă de la Insula Iubirii, vizibil emoționată.

Deși i-a fost greu să abordeze acest subiect delicat, Ella Vișan a răspuns la toate întrebările Nataliei Mateuț. Cu emoție și lacrimi în ochi, tânăra a vorbit atât de frumos despre cel care a crescut-o până la vârsta de 10 ani.