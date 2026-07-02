Francesca și Cristi de la Insula Iubirii au dezvăluit care este sexul bebelușului. Cei doi trăiesc cea mai frumoasă perioadă

Cei doi foști concurenți de la Insula Iubirii și-au surprins fanii din mediul online și au dezvăluit sexul bebelușului.

Cristi Pungă și Francesca Sarao trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Foștii concurenți ai sezonului 9 al emisiunii Insula Iubirii se pregătesc să devină părinți pentru prima dată și așteaptă cu nerăbdare venirea pe lume a bebelușului lor.

Francesca și Cristi de la Insula Iubirii au dezvăluit care este sexul bebelușului

Cei doi au reușit să își consolideze relația după experiența din Thailanda, acolo unde au trecut cu succes testul fidelității. La scurt timp după încheierea emisiunii, și-au unit destinele, iar acum se pregătesc pentru un nou capitol, cel al vieții de familie.

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Recent, Francesca și Cristi le-au oferit urmăritorilor o veste mult așteptată: au dezvăluit sexul copilului. Spre deosebire de clasicele petreceri de tip gender reveal, cei doi au ales un moment simplu și intim, pe care l-au împărtășit ulterior pe rețelele de socializare.

În imaginile publicate, viitorii părinți apar așezați pe iarbă, în compania cățelului lor, având alături ecografiile bebelușului. Clipul a fost însoțit de un mesaj scurt, dar plin de emoție, prin care au anunțat că familia lor se va mări cu un băiețel.

„Numărăm zilele până te cunoaștem, baby D”, au scris cei doi pe Instagram, mesaj care a fost întâmpinat cu mii de aprecieri și felicitări din partea comunității lor.

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Francesca și Cristi și-au oficializat relația anul acesta. Mai întâi au spus „Da” în fața ofițerului de stare civilă, la Brașov, iar două săptămâni mai târziu au avut și cununia religioasă, alături de familie, prieteni și câțiva dintre foștii concurenți de la Insula Iubirii.

Cum a fost făcut anunțul sarcinii de către Francesca și Cristi

Anunțul sarcinii a fost, la rândul lui, unul încărcat de emoție. Francesca a mărturisit că încă îi vine greu să creadă cât de mult s-a schimbat viața ei într-un timp relativ scurt.

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„Stăteam și ne gândeam noi cum am ajuns până aici și că suntem căsătoriți și că o să avem un bebe! E totul… nu știu, nu am cuvinte… nu știu dacă m-am gândit vreodată că viața mea o să arate așa. Încă mă simt un copil și foarte tânără… de parcă abia suntem de câțiva ani împreună, nu de 11 și toate cele menționate mai sus”, a scris ea pe Instagram.

În această toamnă, cei doi își vor ține pentru prima dată băiețelul în brațe, iar emoțiile cresc de la o zi la alta. Pentru Francesca și Cristi, povestea începută în fața camerelor de filmat continuă acum într-un mod cu totul special, odată cu venirea pe lume a primului lor copil.