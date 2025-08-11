Antena Căutare
Imaginile momentului de la Insula Iubirii. Pentru cine se aprinde Flacăra Ispitei. Reacțiile, mai valoroase decât 1000 de cuvinte

De la 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, Insula Iubirii revine cu o ediție în care așteptările sunt înșelate, iar vulnerabilitățile ies tot mai mult la iveală.

Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 August 2025, 13:38 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 13:53
Miercurea trecută, după o petrecere de neuitat, băieții au revenit în vila lor cu gândul clar de a continua distracția, însă totul s-a schimbat într-o secundă când s-a aprins focul ispitei!

”Efectiv au călcat strâmb”, menționa Cristian, iar Marian era și mai tăios: ”La mine e simplu, e clar, nu există iertare. Milioane de gânduri, un sentiment pe care nu aș dori să-l trăiască nimeni”. Singurul care și-a manifestat siguranța totală a fost Andrei: ”Știu pe cine am lângă mine, am încredere extraordinară”.

În acest val al sentimentelor, va începe această seară! Pentru cine s-a aprins flacăra, ce limite au fost încălcate și ce reacții vor apărea, urmează să descoperim, în doar câteva ore!

O săptămână ce se anunță mai tensionată și mai încărcată de clipe ce nu pot fi ratate. Astăzi, mâine și miercuri, de la 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY, revine sezonul 9 Insula Iubirii cu ediții fierbinți!

Vezi clipuri exclusive, nedifuzate la televizor, din Insula Iubirii sezonul 9! Doar în AntenaPLAY, pe Insula PLUS și Insula EXTRA

Săptămânal, abonații AntenaPLAY vor avea parte de imagini nedifuzate la televizor. Pe Insula PLUS, fanii emisiunii pot urmări secvențe de pe Insula Fetelor și Insula Băieților, care nu au apărut în episoadele de luni, marți și miercuri. Ce fac partenerii din cupluri când uită de prezența camerelor și cum se comportă timp cu adevărat timp de 21 de zile? Gesturile și acțiunile lor pot fi analizate pe Insula PLUS.

Cât despre Ceremoniile Focului, pe Insula EXTRA abonații pot urmări Bonfire integral, în fiecare săptămână. Cu alte cuvinte, reacțiile complete la vederea partenerilor în preajma ispitelor și replicile la cald date de concurenți și concurente în timpul Ceremoniei Focului vor putea fi analizate în detaliu pe Insula EXTRA!

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
